Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Президент Гитанас Науседа созовет Совет национальной обороны в следующий понедельник. Глава страны решил собрать Совет реагируя на решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию.

После того, как Рига заявила, что не будет выдавать гуманитарные визы бегущим от мобилизации россиянам, Литва заявила, что будет рассматривать каждый запрос индивидуально. В комментарии для BNS МИД подчеркнул, что Вильнюс «не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем гражданам России, которые обращаются».

«Для этого необходимы и проверки, связанные с вопросами национальной безопасности. Обращения граждан России с такими прошениями будут по-прежнему рассматриваться в обычном порядке с учетом всех обстоятельств и в индивидуальном порядке, чтобы избежать угроз национальной безопасности Литвы и оставить дверь открытой для преследуемых представителей гражданского общества и оппозиции», — указывает МИД.

В Литву привезли вакцины от гриппа. Уже на этой неделе прививки начинают поступать в медицинские учреждения. Планируется, что вакцина против гриппа должна поступить во все учреждения в течение 2-3 недель.

В приложение Google Maps интегрировали информацию о прибытии общественного транспорта Вильнюса, Каунаса и Клайпеды в режиме реального времени. Планировать передвижение в этих городах стало гораздо удобнее.

Правительство на заседании в среду по сути согласилось на повышение минимальной месячной заработной платы на 15% до 840 евро со следующего года и ставки необлагаемого налогами дохода почти на 16% до 625 евро. По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, это предложение будет представлено Трехстороннему совету 27 сентября.

Интерпелляция министра энергетики Дэйнюса Крейвиса состоится в следующий вторник. Министру с трибуны Сейма предстоит ответить на 23 вопроса: о втором этапе либерализации рынка электроснабжения, ценах на энергоресурсы, солнечных электростанциях, цене на биотопливо и т. д.

Полиция представила новый электромобиль без опознавательных знаков, который уже выехал на дороги. Это электромобиль Kia EV6 черного цвета. Глава ЛДП Витаутас Грашис сказал, что полиция, как и общество хочет идти в ногу с современными технологиями, поэтому и был приобретен новый электромобиль.

Правительство Литвы утвердило план празднования в 2023 году Года литовской столицы Вильнюса, согласно которому намечается проведение выставок, дискуссий, музыкальных проектов и многого другого. Полностью программа на сайте 700vilnius.lt

Сегодня вечером на набережной Нерис у моста короля Миндаугаса состоится мистерия «Laumių dovanos», посвященная празднованию осеннего равноденствия. Начало астрономической осени будет сопровождать впечатляющее разножанровое зрелище.

Уже завтра, 23 сентября, восемь серых балтийских тюленят, которых выхаживали сотрудники Морского музея, покинут свое временное убежище и вернутся в родную Балтику. В море их доставят на катере.

Клайпедский Костёл Пресвятой Девы Марии Королевы Мира стал первым костёлом в Западной Литве, на крыше которого установлена ​​солнечная электростанция.

Министерство соцзащиты Литвы прогнозирует, что с наступлением зимы в страну могут приехать от 60 до 100 тысяч украинцев. Литва планирует обратиться в Еврокомиссию за помощью для размещения беженцев, сообщает BNS. В настоящее время Литва официально приняла около 66 тысяч беженцев из украинцы.

В пятницу в Вильнюсе выступит победитель «Евровидения» Kalush Orchestra. На этой неделе сезон «Летней террасы» завершит победитель «Евровидения» – 23 сентября выступит группа Kalush Orchestra, а 24 сентября — Моника Лю.

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