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Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Президент Гитанас Науседа созовет Совет национальной обороны в следующий понедельник. Глава страны решил собрать Совет реагируя на решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Gitanas Nausėda / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

После того, как Рига заявила, что не будет выдавать гуманитарные визы бегущим от мобилизации россиянам, Литва заявила, что будет рассматривать каждый запрос индивидуально. В комментарии для BNS МИД подчеркнул, что Вильнюс «не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем гражданам России, которые обращаются».

«Для этого необходимы и проверки, связанные с вопросами национальной безопасности. Обращения граждан России с такими прошениями будут по-прежнему рассматриваться в обычном порядке с учетом всех обстоятельств и в индивидуальном порядке, чтобы избежать угроз национальной безопасности Литвы и оставить дверь открытой для преследуемых представителей гражданского общества и оппозиции», — указывает МИД.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

В Литву привезли вакцины от гриппа. Уже на этой неделе прививки начинают поступать в медицинские учреждения. Планируется, что вакцина против гриппа должна поступить во все учреждения в течение 2-3 недель.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

В приложение Google Maps интегрировали информацию о прибытии общественного транспорта Вильнюса, Каунаса и Клайпеды в режиме реального времени. Планировать передвижение в этих городах стало гораздо удобнее.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Правительство на заседании в среду по сути согласилось на повышение минимальной месячной заработной платы на 15% до 840 евро со следующего года и ставки необлагаемого налогами дохода почти на 16% до 625 евро. По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, это предложение будет представлено Трехстороннему совету 27 сентября.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Интерпелляция министра энергетики Дэйнюса Крейвиса состоится в следующий вторник. Министру с трибуны Сейма предстоит ответить на 23 вопроса: о втором этапе либерализации рынка электроснабжения, ценах на энергоресурсы, солнечных электростанциях, цене на биотопливо и т. д.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Dainius Kreivys / E. Blaževič/LRT nuotr.

Полиция представила новый электромобиль без опознавательных знаков, который уже выехал на дороги. Это электромобиль Kia EV6 черного цвета. Глава ЛДП Витаутас Грашис сказал, что полиция, как и общество хочет идти в ногу с современными технологиями, поэтому и был приобретен новый электромобиль.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Kelių policija pristatė naują nežymėtą elektromobilį / D. Umbraso/LRT nuotr.

Правительство Литвы утвердило план празднования в 2023 году Года литовской столицы Вильнюса, согласно которому намечается проведение выставок, дискуссий, музыкальных проектов и многого другого. Полностью программа на сайте 700vilnius.lt

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Сегодня вечером на набережной Нерис у моста короля Миндаугаса состоится мистерия «Laumių dovanos», посвященная празднованию осеннего равноденствия. Начало астрономической осени будет сопровождать впечатляющее разножанровое зрелище.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

Уже завтра, 23 сентября, восемь серых балтийских тюленят, которых выхаживали сотрудники Морского музея, покинут свое временное убежище и вернутся в родную Балтику. В море их доставят на катере.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Клайпедский Костёл Пресвятой Девы Марии Королевы Мира стал первым костёлом в Западной Литве, на крыше которого установлена ​​солнечная электростанция.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Министерство соцзащиты Литвы прогнозирует, что с наступлением зимы в страну могут приехать от 60 до 100 тысяч украинцев. Литва планирует обратиться в Еврокомиссию за помощью для размещения беженцев, сообщает BNS. В настоящее время Литва официально приняла около 66 тысяч беженцев из украинцы.

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

В пятницу в Вильнюсе выступит победитель «Евровидения» Kalush Orchestra. На этой неделе сезон «Летней террасы» завершит победитель «Евровидения» – 23 сентября выступит группа Kalush Orchestra, а 24 сентября — Моника Лю.

#StandWithUkraine

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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