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Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Сейм Литвы в первом чтении одобрил нулевой НДС на отопление на два сезона.

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

Из-за подорожания электроэнергии 16% жителей Литвы значительно снизили ее потребление. Еще 48% жителей немного снизили потребление. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai.

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

Телекоммуникационная компания Bitė Lietuva с ноября повысит тарифы на услуги — об этом она проинформировала потребителей. Telia и Tele 2 пока не намерены этого делать.

«Если вы пользуетесь услугами мобильного интернета, цена плана повысится на 1,47 евро. При использовании интернета для умных часов и т.п. стоимость услуг повысится на 0,57 евро», — говорится в письме.

В письме компания сообщает, что вынуждена повысить цены из-за массовой инфляции и скачка цен на электроэнергию, которые «стремительно увеличивают расходы».

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

Предлагается добавить в список памятных дней новый день – День Спасителей литовских евреев, который будет отмечаться 15 марта.

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

В честь Дня социального работника в столице прошло мероприятие, на котором были награждены самые достойные социальные работники города.

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

Socialinės srities darbuotojų apdovanojimai. © Saulius Žiūra

В Вильнюсе началась продажа iPhone 14. Цены на новый iPhone 14 в Литве начинаются от 1039 евро, iPhone 14 Pro — от 1349 евро, iPhone 14 Pro Max — от 1499 евро.

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

В это воскресенье улицы столицы заполнят энтузиасты пеших прогулок. В последнее воскресенье сентября пройдет мероприятие «Ėjimas», к которому, по словам организаторов присоеденятся более 13 000 человек. Выбрать можно из трех трас. Бесплатная регистрация на мероприятие — www.ejimas.lt

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

Вильнюс вместе с 12 городами мира призывает своих жителей включиться в борьбу за экологию. В рамках новой международной инициативы Climate Campaigners EU людям предлагают скачать специальное приложение. В приложении Climate Campaigners можно будет в игровой форме внести свой вклад в улучшение окружающей среды. Например, на время отказаться от поездок на автомобиле — или перестать использовать пластик. После каждого выполненного задания начисляются очки, которые позже можно будет обменять на призы.

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

После продолжавшейся три года реконструкции открывается историческая Каунасская спортивная арена — Kauno sporto halė. Здание было обновлено, но сохранило свою первоначальную внешность. В ближайшие пять лет Каунасский спортивный зал будет предназначен для неформального обучения, культурных мероприятий и общественных занятий. Затем сюда вернутся и профессиональные спортсмены. Официально открытие зала и праздничный концерт состоятся завтра.

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

Kauno sporto halė / Kauno miesto savivaldybės nuotr.

По поводу Международного дня туризма в Нерингу в течение суток можно въезжать бесплатно. Водители легковых автомобилей освобождены от уплаты сборов с сегодняшнего полудня до 12 часов дня субботы. А завтра в Ниде состоится полумарафон. Кроме того, в последнюю субботу сентября на пляже Ниды пройдут соревнования по морской рыбалке с берега. Отмечая день туризма, также состоятся бесплатные походы по Куршской косе и музеи Неринги можно будет посетить тоже бесплатно.

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

#StandWithUkraine

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