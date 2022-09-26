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Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Опрос SEB: 40% опрошенных родителей, подсчитывавших, сколько стоит содержание ребенка до 18 лет, указали, что сумма колеблется от 3 000 до 5 000 евро в год. Еще 13 проц. указали, что расходы составляют более 5 000 евро в год. При ежемесячных расходах в размере 500 евро и более в течение 18 лет образуется сумма более 100 тыс. евро, говорится в сообщении SEB. Правда, если ребенок посещает частную школу, эти суммы могут существенно возрасти. Год обучения в частной школе стоит в среднем около 6 000 евро в год. И это без учета школьного питания, которое в среднем составляет 5,5-6,5 евро в день, дополнительных платных кружков, расходов на экскурсии и т.д. В этом случае сумма на воспитание ребенка может достигать и 200 тыс. евро.

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

Исследование, проведенное международными экспертами показало, что чаще всего в аварии попадают красные автомобили. 60% проверенных в ходе исследования красных автомобилей побывали в дорожно-транспортных происшествиях. Далее следуют коричневый (59%) и черный (57%). За ними следуют желтый (55%), синий (54%), белый (50%) и серый (50%).

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

Министр юстиции Эвелина Добровольска предлагает добавить к списку памятных дней шесть новых дней. Если Сейм одобрит, 11 февраля будет День сотрудников исправительных учреждений; 15 марта — Всемирный день прав потребителей; 30 марта ‒ День прокурора; 26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности; 23 июня ‒ Международный день государственных служащих; 29 октября ‒ День судебно-медицинских экспертов.

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

Ewelina Dobrowolska /madeinvilnius.lt nuotr.

Стартовала продажа билетов на матч сборной Литвы по футзалу с чемпионами мира и Европы сборной Португалии. Матч в Каунасе состоится 11 октября, во вторник, начало в 19:00. Уже открыта продажа билетов на этот матч.

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

Чемпион, каноист Евгений Шуклин женился на своей возлюбленной Йоланте. Этой вестью Шуклин поделился в социальной сети. Он разместил фото с церемонии и написал: «Новая семья». Пара заключила брак 23 сентября в США.

 

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

Jevgenij Shuklin Facebook nuotr.

В воскресенье в акции Ėjimas приняли участие 16 тысяч человек. Они прошли 5-, 10- и 25-километровые трассы по самым красивым местам Вильнюса.

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

1 октября в Каунасе пройдет праздник, посвященный 90-летию Литовской дорожной полиции. Каунасцев и гостей города ждут презентация полицейской работы, выступление кинологов, показательная спецоперация «Aras», инсценировка дорожно-транспортного происшествия и множество других развлечений.

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

В Клайпеде в понедельник начинается десятая книжная ярмарка, которая в этом году преобразилась и стала международным культурным фестивалем «Interkultūracija». С понедельника по 5 октября пройдет около 40 мероприятий, представят себя 15 издательств, будут открыты шесть выставок. На фестивале ожидается 75 участников и иностранных гостей из Великобритании, Израиля, США, Швеции и Германии.

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

За четыре месяца восстановлена большая часть взорванного в марте торгового центра Retroville в Киеве. Кроме того, литовские предприниматели восстановили несколько магазинов сети Novus и открыли один новый магазин. Сейчас работает 2/3 магазинов в ТЦ Retroville, в ближайшие 6 месяцев планируют восстановить оставшуюся часть.

The Jerusalem Post признала Владимира Зеленского самым влиятельным евреем в мире. По словам газеты, сначала он считался диковинкой из‑за того, что сыграл президента Украины в ситкоме, прежде чем стать им в реальной жизни.

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

Фото: Офис президента Украины

#StandWithUkraine

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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