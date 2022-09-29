Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Сейм тоже будет экономить энергию. В плане, представленном канцелярией парламента, предусмотрено зимой обогревать помещения только до 19 градусов, а летом меньше охлаждать. Планируется также заменить лампочки освещения на более экономичные, отключить часть лифтов.

Тракай первыми начинают отопительный сезон. При этом жители многоэтажек могут отложить его начало. Для это они должны договориться и принять общее решение жильцов дома. А вот Вильнюс, Каунас и Клайпеда в ближайшее время не планируют начинать отопительный сезон. Но обещают следить за изменениями температуры воздуха. Обычно отопительный сезон начинается примерно в середине октября. Однако жители могут решить начать его раньше, если на это согласится большинство соседей по дому.

Совет по регулированию энергетики прогнозирует, что с нового года цена электричества общественного поставщика вырастет почти в два, а кубометра газа — почти в три раза. Однако министр энергетики Дайнюс Крейвис успокаивает, что столько людям платить не придется. По его словам, правительство предусмотрит существенные компенсации. Их размер еще устанавливается.

Сегодня начинается второй этап вакцинации диких животных от бешенства в этом году.

Вильнюсское городское самоуправление утвердило план изменения границ города и планирует представить его правительству. Власть поясняет, что к городу не добавляется новая территория и его границы не должны существенно меняться.

«Новая территория не добавляется. Просто исправляются прежние неточности: в некоторых местах административная граница города пересекала участки, проходила посередине улиц, пересекала их по диагонали — по действующему порядку границы муниципальных образований могут пересекать улицы только перпендикулярно. Главные дороги также были заново построены или реконструированы, поэтому необходимо было установить административную границу таким образом, чтобы не пересекались важные транспортные узлы», — комментирует Вильнюсское городское самоуправление.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус поделился планами, как курорт будет экономить электроэнергию.

«Мы рассматривали разные варианты, но остановились на решении уменьшить освещенность города, отключив каждый второй фонарь на большинстве улиц. Поскольку велосезон уже закончился, освещение на велодорожках будет полностью выключаться с полуночи», — сказал мэр Паланги.

Сейм сокращает время, в течение которого нарушителя будут штрафовать за превышение скорости — теперь это будет 60 рабочих дней или 90 календарных дней. Ожидается, что изменения будут действовать превентивно. Об этом рассказывает Delfi.

Завтра, 30 сентября, легендарная регата «Осенний ветер», которая будет проходить на Каунасском море уже в 32-й раз, приглашает всех желающих полюбоваться живописными пейзажами — парусами на фоне осенней природы. В регате примут участие более 150 спортивных яхт, мероприятие продлится до 2 октября.

Правительство выделило 660 000 евро из резерва на частичное финансирование обучения украинских студентов и выплату стипендий.

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