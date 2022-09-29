Новости

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Сейм тоже будет экономить энергию. В плане, представленном канцелярией парламента, предусмотрено зимой обогревать помещения только до 19 градусов, а летом меньше охлаждать. Планируется также заменить лампочки освещения на более экономичные, отключить часть лифтов.

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

Тракай первыми начинают отопительный сезон. При этом  жители многоэтажек могут отложить его начало. Для это они должны договориться и принять общее решение жильцов дома. А вот Вильнюс, Каунас и Клайпеда в ближайшее время не планируют начинать отопительный сезон. Но обещают следить за изменениями температуры воздуха. Обычно отопительный сезон начинается примерно в середине октября. Однако жители могут решить начать его раньше, если на это согласится большинство соседей по дому.

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Совет по регулированию энергетики прогнозирует, что с нового года цена электричества общественного поставщика вырастет почти в два, а кубометра газа — почти в три раза. Однако министр энергетики Дайнюс Крейвис успокаивает, что столько людям платить не придется. По его словам, правительство предусмотрит существенные компенсации. Их размер еще устанавливается.

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Сегодня начинается второй этап вакцинации диких животных от бешенства в этом году.

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Вильнюсское городское самоуправление утвердило план изменения границ города и планирует представить его правительству. Власть поясняет, что к городу не добавляется новая территория и его границы не должны существенно меняться.

«Новая территория не добавляется. Просто исправляются прежние неточности: в некоторых местах административная граница города пересекала участки, проходила посередине улиц, пересекала их по диагонали — по действующему порядку границы муниципальных образований могут пересекать улицы только перпендикулярно. Главные дороги также были заново построены или реконструированы, поэтому необходимо было установить административную границу таким образом, чтобы не пересекались важные транспортные узлы», — комментирует Вильнюсское городское самоуправление.

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Мэр Паланги Шарунас Вайткус поделился планами, как курорт будет экономить электроэнергию.

«Мы рассматривали разные варианты, но остановились на решении уменьшить освещенность города, отключив каждый второй фонарь на большинстве улиц. Поскольку велосезон уже закончился, освещение на велодорожках будет полностью выключаться с полуночи», — сказал мэр Паланги.

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Сейм сокращает время, в течение которого нарушителя будут штрафовать за превышение скорости — теперь это будет 60 рабочих дней или 90 календарных дней. Ожидается, что изменения будут действовать превентивно. Об этом рассказывает Delfi.

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

Завтра, 30 сентября, легендарная регата «Осенний ветер», которая будет проходить на Каунасском море уже в 32-й раз, приглашает всех желающих полюбоваться живописными пейзажами — парусами на фоне осенней природы. В регате примут участие более 150 спортивных яхт, мероприятие продлится до 2 октября.

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

„Rudens vėjo“ regata / Red Eye nuotr.

Правительство выделило 660 000 евро из резерва на частичное финансирование обучения украинских студентов и выплату стипендий.

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

#StandWithUkraine

Отопительный сезон, изменение границ Вильнюса, регата «Осенний ветер» и другие новости

 

Tags:

Похожее

Государственный бюджет на 2023 год, Фестиваль свободы, дельфинотерапия в Клайпеде и другие новости

Государственный бюджет на 2023 год, Фестиваль свободы, дельфинотерапия в Клайпеде и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

Тракай включает отопление, кредиты в космосе, Монатик в Вильнюсе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

Новые памятные дни, фестиваль «Interkultūracija», праздник полиции и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

Нулевой НДС, продажа iPhone 14, День Спасителей литовских евреев и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Повышение минимальных зарплат, общественный транспорт в Google Maps и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Гитанас Науседа в Нью-Йорке, Drive-in кинотеатр, новый парк в Тракай и другие новости

Гитанас Науседа в Нью-Йорке, Drive-in кинотеатр, новый парк в Тракай и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Бесконтактная карта Ačiū, столичные забастовки водителей общественного транспорта и другие новости

Бесконтактная карта Ačiū, столичные забастовки водителей общественного транспорта и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова