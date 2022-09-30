Повышение зарплат водителям общественного транспорта, фестиваль Nepatogus kinas, отопление в детских сада и другие новости

Министерство иностранных дел Литвы рекомендует литовским гражданам покинуть Россию, а также не выезжать в эту страну. МИД также предупреждает, что нельзя исключать преследования и задержания граждан Литвы из-за российского вторжения в Украину.

Литва уточнила порядок пересечения границы: кого из россиян впустят в страну. В Литву по-прежнему не будут впускать людей, не отвечающих перечисленным исключениям, за исключением лиц, у которых есть подтверждение литовского происхождения или свидетельство, подтверждающее право на восстановление литовского гражданства и несовершеннолетних без сопровождения. Исключения будут касаться и тех случаев, когда МИД предварительно получил информацию о том, что есть потребность впустить граждан РФ по гуманитарным причинам.

Под прикрытием потока бегущих от мобилизации в Литву могут приехать сотрудники российской разведки или военных структур, которые могут заняться созданием сети «спящих агентов», поэтому решение о закрытии границ было своевременным, считает министр внутренних дел Агне Билотайте. Она также отметила, что после того, как Литва вместе с Латвией, Эстонией и Польшей уже закрыла свои границы для российских туристов, спасающиеся от мобилизации выбирают другие направления, потому что Литва демонстрирует «жесткую позицию непринятия».

В четверг после обсуждения Сейм одобрил предложение перенести третий этап либерализации рынка электроэнергии до января 2026 года. Ожидается, что до этого времени в Литве будет установлено достаточное количество солнечных и ветряных парков, поэтому электроэнергия будет дешевле. До окончательного решения осталось одно голосование.

Компания Vilniaus viešasis transportas обязалась повысить с ноября зарплаты водителям общественного транспорта на 10%. Профсоюз водителей решил отложить бессрочную забастовку, начало которой было запланировано на 3 октября.

Официально: завершены работу по обустройству кольцевого перекрестка улиц Витянё и Наугардуко.

Каунасские консерваторы выдвигают кандидатом на пост мэра председателя комитета Сейма по культуре Витаутаса Юозапайтиса.

Паневежис с понедельника начнет отапливать детские сады.

Nepatogus kinas представил виртуальную площадку для организации кинопоказов. Сам фестиваль Nepatogus kinas будет проходить с 8 по 30 октября. Однако его организаторы считают, что документальные фильмы создаются для того, чтобы их можно было смотреть не только во время фестиваля. Поэтому к использованию новой платформы они приглашают библиотеки, университеты, студенческие сообщества, киноклубы и другие организации, у которых есть свои помещения и необходимое для показа фильмов техническое оборудование. Каталог фильмов и более подробная информация — nkdoku.lt

Национальное агентство образования объявило, что организовывает конкурс на проекты, направленные на интеграцию приехавших в Литву в результате войны детей из Украины в литовское общество. Всего на проекты будет выделено 40 000 евро.

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