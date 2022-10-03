Аяна Лолат установила рекорд Гиннесса, 15 000 браков, месяц пожилых людей и другие новости

Центр регистров: в этом году уже зарегистрировано почти 15 000 браков. Самая популярная дата для заключения брака – 20 августа. В тот день кольцами обменялись почти 870 пар. Более 770 молодоженов для своего праздника выбрали 6 августа, еще почти 750 – 23 июля.

Президент Гитанас Науседа остается наиболее благоприятно оцениваемым политиком в Литве. Об этом свидетельствуют данные опроса Vilmorus, проведенного по заказу Lietuvos Rytas. Положительно его оценивают 56% населения, отрицательно — 20,9%. На втором месте остается министр обороны Арвидас Анушаускас с 47,1% положительных и 26% негативных оценок. Третье место занимает лидер оппозиционных социал-демократов Вилия Блинкявичюте, получившая 43,5% положительных оценок и 25,9% негативных оценок. Более чем на 20% выросло число тех, кто неблагоприятно оценивает министра энергетики Дайнюса Крейвиса. В опросе, проведенном в сентябре, 8,1% респондентов указали, что положительно оценивают министра, а 61,8% респондентов — отрицательно. «Он стал одним из самых нелюбимых политиков в стране», — сказал BNS глава Vilmorus, социолог Владас Гайдис.

В октябре в Литве впервые будет проведен национальный экзамен по экологии. Проверить свои знания об изменении климата, утилизации отходов, природе, энергетике или зеленом европейском курсе жители смогут 24 октября. Экзамен будет проходить виртуально. https://aplinkosaugosegzaminas.lrt.lt/

Аяна Лолат установила рекорд Гиннесса: она прошла почти 15 км на костылях. Это самое большое расстояние, которое преодолевает человек на костылях менее чем за 10 часов.

«Я рада, что мы преодолели запланированное расстояние и достигли своей цели, оказывается, это возможно», — сказала рекордсменка

Столичное самоуправление одобрило реконструкцию перекрестка у Белого моста. Мэрия одобрила реконструкцию улицы Vaižganto от Лукишкской площади до начала Белого моста. Также предполагается реконструировать часть улицы Goštauto до Vasario 16-osios. Всего планируется установить более 400 метров пешеходных дорожек.

Госпредприятие «Аэронавигация», отвечающее за управление воздушным движением в небе над Вильнюсом, пока решило не вводить новый порядок полетов воздушных шаров. Прислушавшись к аргументам аэронавтов, рабочая группа решила еще поискать компромисса, чтоб сохранить символ Вильнюса и не мешать безопасности самолетов.

В конце сентября исполнитель, композитор Андрюс Мамонтовас и художница Йолита Вайткуте создали в Музее энергетики и техники свою последнюю инсталляцию «Electric Diva». Произведение посвящено родившейся в Вильнюсе звезде электронной музыки Кларе Рокмор. Это уже четвертая совместная работа Мамонтоваса и Вайткуте. Инсталляцию можно увидеть в музее со вторника по воскресенье с 10:00 по 18:30.

Реставрацию костела Св. Архангела Михаила, известного также под названием Каунасский Собор, планируется завершить к лету следующего года. Обещают, что после реставрации костел будет более широко открыт для культурной деятельности: здесь будет больше проводиться концертов, образовательных мероприятий и экскурсий.

На оживленном перекрестке улиц Minijos и Bijūnų в Клайпеде, включили светофор. Клайпедское самоуправление подчеркивает, что включение – составная часть реализуемого на уровне всего города проекта «зеленая волна». Власти хотят увеличить пропускную способность на большом направлении север-юг. Отныне, если вы следуете на юг, на перекрестке нельзя будет поворачивать налево.

Морской музей Литвы объявлет октябрь месяцем пожилых людей. В течение всего октября, для пожилых людей, билеты в музей-аквариум и в дельфинарий будут стоить всего 2 евро. Билеты на корабль-музей «Sūduvis» также будут стоить 2 евро. Льготные билеты для пожилых людей можно приобрести только в кассах музея или корабля-музея, после предъявления пенсионного удостоверения. Онлайн билеты продаваться не будут.

Правительство России запретило въезд грузовых автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС. Это включает как перевозку товаров в рамках двусторонней торговли, так и транзит или въезд из третьих стран, говорится в постановлении, изданном в субботу. Запретить распространяется не только на страны ЕС, но и Норвегию, Великобританию и Украину.

«Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря», — говорится в документе.

Почти две трети населения Литвы поддерживают решение стран Балтии и Польши не принимать российских туристов, свидетельствует опрос, проведенный компанией Vilmorus по заказу BNS. По ее данным, 34,3% населения полностью согласны, а 28,2% скорее поддерживают такое решение.

Несмотря на отсутствие инвентаря, филиал Международной школы Украины в Клайпеде начал свою работу. Министерство образования утверждает, что ни этому, ни вильнюсскому филиалу школы не выдавалось разрешение на осуществление украинских образовательных программ. Пока у него нет этого разрешения, учебное заведение не может получать средства школьной корзины.

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