Повышение цен на питьевую воду, фестиваль Lumina, хэллоуинское дерево из 4,5 тонн тыквы и другие новости

В четверг Сейм разрешил поставщикам воды повышать цены на снабжение питьевой водой два раза в год и чаще, в условиях подорожания газа и электроэнергии на 30% и выше. Поскольку Сейм разрешил устанавливать цены на питьевую воду в соответствии с изменениями цен на электроэнергию и газ, глава Vandens jėga, ассоциации трех крупнейших поставщиков питьевой воды в стране, сообщил, что в январе тариф на воду для потребителей может вырасти до 50-60 центов за кубический метр. «Для одной семьи это означает увеличение счетов за воду примерно на 1,5-2,4 евро», — сказал в своем заявлении Марюс Швайкаускас, глава ассоциации, объединяющей предприятия водоснабжения Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

В будущем водителей на дорогах могут останавливать и проверять не только полицейские, но и налоговые инспекторы. Такие поправки предлагают к пакету законов об администрировании налогов. В четверг этот пакет представили на рассмотрение в парламент. Согласно поправке к закону, если возникнут подозрения в нарушении законов, ГНИ сможет «самостоятельно останавливать машины, проверять их; задерживать товары и проверять документы на товары». Сейчас ГНИ может проводить такие проверки только с участием служащих других служб, но не самостоятельно.

Опрос: 7 из 10 жителей сменили бы министров, двоих оценивают наименее благоприятно, свидетельствует опрос жителей, проведенный по заказу ЛРТ. Семь из десяти (69%) опрошенных согласны с тем, что правительство Ингриды Шимоните следует реорганизовать, сменив министров, которые в последнее время подверглись наибольшей критике за свою работу. 22% утверждают, что такой шаг предпринимать не стоит. Наименее благоприятно оценивается министр энергетики Дайнюс Крейвис, его работой недовольны 38% опрошенных. На втором месте – министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, его неблагосклонно оценили 28%. На третьем месте – министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, ее работу отрицательно оценили 23%.

Платформа Bolt расширяет список улиц, на которых электросамокат мешает движению и на которых теперь нельзя оставлять электросамокаты. В основном эти улицы находятся в старой части городов. По-прежнему нельзя оставлять самокаты и на мостах. В Вильнюсе есть 170 зон, где нельзя оставлять электросамокаты. Например, на въезде в парк Вингис, Бернардинский сад и на Кафедральную площадь. До сих пор ограничивали парковку эелктросамокатов в тех местах, где собирается много туристов.

В рамках матча Лига конференций УЕФА «Жальгирис» на выезде сыграл вничью с «Базелем» 2:2 и сохранил шанс на выход в следующий раунд. Интересно, что «Жальгирис» проигрывал 0:2, но сумел сравнять счёт. Свой последний матч в групповом этапе Лиги конференций «Жальгирис» проведет 3 ноября на домашнем стадионе против словацкого «Слована».

В общественное пространство Вильнюса, возле автобусного парка в Веркяй, добавлена ​​новая скульптура современного искусства. Это работа Дана Алексаса «Dumplės» (Мехи́, или Меха — поддувальный снаряд для кузниц, органов, устройство для нагнетания воздуха куда-либо), которая недавно была приобретена Вильнюсским городским самоуправлением.

В Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай открылась фестиваль светоинсталляций Lumina. В экспозиции – оригинальные работы литовских и польских художников. Проект включен в программу мероприятий, посвященных 700-летию города. Цена билетов 10-14 евро.

Флорист Модестас Василяускас из Каунаса создал Хэллоуинское дерево из 4,5 тонн тыквы. Всего он использовал 300-400 тыкв. Высота дерева 4,5 метра. Увидеть Хэллоуинское дерево можно на Вилиямпольском рынке в Каунасе.

Музей оккупации и борьбы за свободу, отмечающий свое тридцатилетие, откроет в пятницу в Вильнюсе первую выставку под открытым небом, посвященную истории здания КГБ, и художественную инсталляцию о геноциде в Украине.

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