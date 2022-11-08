Первая рождественская елка, компенсации, 585-летие Неринги и другие новости

Совсем недавно Сейм принял поправки к закону, которые установили необходимость водителей вовремя проверять состояние своего здоровья. В противном случае, если медицинская справка водителя недействительна, человек не может садиться за руль. Медицинское водительское удостоверение с некоторых пор выдается только в электронном виде, поэтому найти его можно в цифровом формате. Если у водителя уже есть медицинская справка, выданная врачом, вы можете проверить срок ее действия, войдя на сайт www.esveikata.lt. В то же время вы можете загрузить указанный сертификат на свой компьютер или другое устройство с этого веб-сайта. После входа в учетную запись «esveikata.lt» найдите в главном окне раздел «Сертификаты» и нажмите на ссылку сертификата. Открыв его, вы сможете увидеть полную информацию о медицинской справке водителя (срок действия, ограничения вождения и т. д.) и ее код.

С 1 ноября этого года каждый работник общественного транспорта в столице получит 10-процентную прибавку к зарплате. Планируется, что более высокая прибавка к зарплате — в среднем 20% — может коснуться всех работников уже в декабре, после того как профсоюз работников согласится с предложением о новой системе оплаты труда.

Литва в понедельник открыла торговое представительство на Тайване, подтвердили BNS в Министерстве экономики и инноваций. Учреждение будет называться представительством Литвы в Тайбэе, а не на Тайване. Такая практика закрепилась в международном сообществе во избежание намеков на поддержание межгосударственных отношений с островом, который Китай считает своей частью и обещает вернуть его со временем. Литовские официальные лица также подчеркивают, что новое представительство будет торговым, а не дипломатическим.

Неринга отмечает свое 585-летие. В честь этого юбилея целый месяц будет проходить множество бесплатных мероприятий. Это походы и забеги, выставки, творческие мастерские, встречи и многое другое. А для того чтобы принять участие в некоторых из мероприятий, даже необязательно приезжать в Нерингу. Можно в рамках «Янтарного похода» пройти прямо в своем городе 5,85 км (это цифры юбилея Неринги), ввести их в специальную программку, прислать фото организаторам — и стать участником розыгрыша призов. Все подробности — https://www.kulturossala.lt/lt/renginiai/neringa-svencia-gimtadieni-neringos-istakoms-585-16092.html

Первые рождественские украшения начали появляться на Ратушной площади в Каунасе. Ёлку в Каунасе зажгут 25 ноября.

С начала года количество обращений жителей Вильнюса за социальными пособиями и компенсациями увеличилось втрое, и сроки их рассмотрения выросли. Столичное самоуправление сообщает, что на текущей неделе будут рассматриваться заявки, поданные 12 и 13 сентября этого года. Если возникнут какие-либо дополнительные вопросы, с ними лучше обращаться в Отдел социальных выплат Вильнюсского самоуправления по эл. почте: [email protected]

Контролер по вопросам равных возможностей Бируте Сабатаускайте обнаружила, что Клайпедское городское самоуправление дискриминировало мужчин при распределении пляжей летом. Мужчины, которые хотели отдохнуть на отведенном для них пляже, должны были заплатить за поездку, а женщины могли добраться до своего бесплатно.

Дом, по адресу Užupio 28, где жил известный художник, поэт, прозаик Леонардас Гутаускас, украсили памятным знаком. Он посвящен памяти лауреата Литовской национальной премии в области культуры и искусства, сообщается в пресс-релизе.

Кретингские солнечные часы внесли в Книгу выдающихся достижений Литвы (также известную как Книга рекордов Литвы). Кретингские солнечные часы теперь известны как «древнейшие солнечные часы». Часы были установлены около 1610 года, тогда, когда был построен Кретингский францисканский монастырь.

В парке Лингё, в Шакяй, рядом с Публичной библиотекой, открыта соответствующая международным стандартам часть велосипедной инфраструктуры – велотрасса. Отныне Шакяй сможет организовывать чемпионаты мирового уровня по «pump track» и другие соревнования.

Самоуправление Висагинаса приглашает выдвигать кандидатов на награды «За заслуги перед Висагинским самоуправлением». Описание конкурса и анкету для предложений можно найти на сайте самоуправления visaginas.lt. Анкеты принимаются до 20 ноября.

Поскольку российские вооруженные силы продолжают интенсивные обстрелы городов Украины, волонтеры литовских неправительственных организаций опасаются приближающейся зимы и возможного увеличения потока украинских военных беженцев, сообщила представительница Красного Креста Лука Лесаускайте. Хотя неправительственные организации пока не фиксируют увеличения потоков, однако, как отмечает Лука Лесаускайте, массовый наплыв украинских военных беженцев в Литву может начаться в любой день. По данным Департамента миграции, в настоящее время в Литве официально зарегистрировано почти 70 000 украинских военных беженцев.

МВД Литвы сообщает, что гражданам Украины при замене водительского удостоверения категории B больше не нужно будет сдавать теоретический и практический экзамены по вождению.

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