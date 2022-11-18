Статистика ненадежных паролей, напоминание абитуриентам, ёлка Каунаса, забастовка в Вильнюсе и другие новости

Государственная налоговая инспекция Литвы сообщает, что лица, владеющие недвижимостью на сумму больше 150 000 евро или 200 000 евро (если применяются льготы), должны заполнить декларацию и уплатить налог до 15 декабря. Это надо сделать электронным способом – через систему EDS, форма декларации KIT715.

Специалисты компании NordPass проанализировали пароли, попавшие в общий доступ в результате утечек данных в 2022 году, и составили список 200 самых распространенных и одновременно ненадежных паролей. Десятка лидеров из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших комбинаций, которые можно подобрать менее чем за секунду.

10 самых популярных в мире паролей в 2022 году выглядят так: password, 123456, 123456789, guest, qwerty, 12345678, 111111, 12345, col123456, 123123. По оценке NordPass, почти все эти пароли можно взломать менее чем за секунду, лишь на взлом col123456 понадобится 11 секунд. Специалисты объясняют это тем, что люди не хотят запоминать длинные и хитроумные комбинации, а также считают, что им нечего скрывать.

Льгота в виде 9% налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания должна быть продлена на полгода — до июля 2023 года. Это также должно распространяться на спорт и исполнителей в сфере культуры. В четверг Сейм принял во втором чтении эти предложения премьер-министра Ингриды Шимоните.

Сейм Литвы после состоявшегося в четверг рассмотрения доработанного проекта государственного бюджета на 2023 год окончательно проголосует по нему 22 ноября.

Национальное агентство образования напоминает выпускникам, что приближается крайний срок, чтобы выбрать экзамены, которые они будут сдавать. До 24 ноября им нужно выбрать, какие вступительные экзамены они собираются сдавать в 2023 году. Выпускникам предоставляется возможность выбрать больше экзаменов, чем они будут сдавать. Чтобы получить аттестат зрелости, учащемуся необходимо сдать 2 экзамена – обязательный литовский язык и литературу (государственный или школьный) и один экзамен на выбор – или же выполнить проект на аттестат зрелости. Всего выпускники могут выбрать не более 7 экзаменов.

Профсоюз работников «Вильнюсского общественного транспорта» 5 декабря объявляет бессрочную забастовку. Забастовка начнется в полночь с 4 на 5 декабря и будет проводиться в соответствии с утвержденным судом порядком, то есть не менее половины троллейбусов и автобусов продолжат работу на каждом маршруте. Компании и профсоюзам не удалось согласовать новую платежную систему, предложенную компанией и работники решили бастовать.

Вчера вечером в столице выпал первый снег. Между тем компания Grinda сразу же организовала снегоочистительную работу, выпустив на улицы 17 снегоуборочных машин. Согласно сообщению на странице компании, улицы покрыты раствором соли, который особенно эффективен именно во время такой погоды, какая стоит сейчас. Однако это не означает, что участники дорожного движения могут расслабиться. Местами возможна гололедица, поэтому стоит выбирать безопасную скорость.

Главную ёлку Каунаса зажгут 25 ноября. В этом году собравшиеся на Ратушной площади, глядя на далекие созвездия, будут читать тайны Вселенной и под музыку наслаждаться полетом желаний звезд. Как обычно, каунасцев и гостей города ждёт необычная рождественская ёлка, на украшение которой вдохновила работа М. К. Чюрлениса.

Помощь Литвы Украине на восстановление энергетической инфраструктуры в настоящий момент составляет 3 млн евро. Ещё 2 млн евро будет предоставлено в ближайшее время. Об этом сообщило Министерство энергетики Литвы. По словам министра энергетики Дэйнюса Крейвиса, около 40% энергетической инфраструктуры Украины, или более 400 критически важных объектов, повреждено.

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