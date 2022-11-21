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Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Как показал опрос, в этом году рождественские подарки собираются покупать 8 из 10 жителей Литвы. Они планируют потратить на приобретение подарков столько же, сколько и в прошлом году – около 200 евро. Согласно опросу, проведенному Институтом маркетинговых и коммуникационных наук, 55% населения страны в этом году намерены купить подарки для 3-6 человек, а 33% — для семи и более. Авторы опроса отмечают, что суммы, которые люди собираются потратить на покупку подарков, часто определяются ожиданиями на будущий год. Пятая часть респондентов ожидает, что 2023 год будет лучше, чем нынешний, 36% опрошенных думают, что он будет таким же сложным, 44% — что будет еще хуже. Институт маркетинговых и коммуникационных наук проводил исследование и онлайн-опрос по заказу компании по оказанию услуг связи Inspired UM.

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

Из-за затянувшегося строительства новых бассейнов не все второклассники смогут научиться плавать, как это предусмотрено долгосрочным проектом Министерства образования, науки и спорта. Некоторые частные бассейны также отказались от участия в этом проекте. По словам представителя столичного Фабийонишского бассейна Донатаса Баландиса, только в Вильнюсе без уроков плавания остается тысяча второклассников.

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

Во вторник пленарное заседание Сейма должно начаться с процесса импичмента министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису. Как явствует из предварительной повестки дня, министр намерен ответить на вопросы оппозиции.

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

Первая леди страны Диана Науседене инициирует рождественскую акцию по созданию праздничных елочных игрушек «Уют дома» и приглашает украсить ими Президентскую елку.

Президентский дворец в Вильнюсе приглашает почувствовать рождественское настроение. Двор дворца будет открыт с 25 ноября до 7 января. В рабочие дни туда можно будет попасть с 17:30 до 20:00. По субботам — с полудня и до девяти вечера, по воскресеньям — до восьми вечера. По воскресеньям в 16:00 можно будет услышать рождественские песни, а с 15:00 будет работать киоск с горячим чаем. Перед каждым выступлением хора — короткая церемония зажжения свечи адвента.

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

Фото: welovelithuania.lt

В понедельник столичное самоуправление в Вильнюсской ратуше вручит регалии почетного гражданина города экс-президенту Валдасу Адамкусу.

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

В Каунасе на ремонт закрывается съезд с магистрали Вильнюс- Каунас-Клайпеда на улицу Jonavos и мост Kleboniškio через реку Нерис. Они будут закрыты до 9 января. Движение транспорта направлено по окружной дороге через виадук и по новому северному мосту через Нерис.

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

«Партия труда» выбрала кандидата в мэры Вильнюса на предстоящих муниципальных выборах. Ею стала член Сейма Иева Качинскайте-Урбонене.

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

Иева Качинскайте-Урбонене, фото с личной страницы в фейсбуке

На аллее Laisvės в Каунасе сажают нарциссы. Обещают, что весной аллея расцветет желтым цветом. Нарциссы — одни из тех цветов, луковицы которых нужно высаживать в землю в такое время.

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

Бывший гендиректор Клайпедского порта, депутат горсовета Арвидас Вайткус сообщил, что будет бороться за пост мэра Клайпеды на предстоящих муниципальных выборах. Он будет баллотироваться не с партией, а с избирательным комитетом. В его команду войдут несколько действующих депутатов горсовета и известных в городе общественников. Среди них бывший мэр Римантас Тарашкявичюс, Йоланта Скрабулене (замдиректора спецшколы «Светлячок», в прошлом – депутат горсовета от партии «Русский альянс»), депутат горсовета Арунас Тума, глава компании «Каминера», Йолита Андрияускене (директор гимназии Зудермана), глава Клайпедского драматического театра Томас Юочис, экс-глава терминала БКТ Видмантас Дамбраускас и другие.

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

Арвидас Вайткус

Литва выделила 5 млн евро Украине на восстановление энергообъектов. Помощь в размере 3 млн евро на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины Литва уже предоставила, а в ближайшее время будут предоставлены еще 2 млн евро, сообщило министерство энергетики Литвы.

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

#StandWithUkraine

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

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