Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент Ландсбергису и другие новости

Как показал опрос, в этом году рождественские подарки собираются покупать 8 из 10 жителей Литвы. Они планируют потратить на приобретение подарков столько же, сколько и в прошлом году – около 200 евро. Согласно опросу, проведенному Институтом маркетинговых и коммуникационных наук, 55% населения страны в этом году намерены купить подарки для 3-6 человек, а 33% — для семи и более. Авторы опроса отмечают, что суммы, которые люди собираются потратить на покупку подарков, часто определяются ожиданиями на будущий год. Пятая часть респондентов ожидает, что 2023 год будет лучше, чем нынешний, 36% опрошенных думают, что он будет таким же сложным, 44% — что будет еще хуже. Институт маркетинговых и коммуникационных наук проводил исследование и онлайн-опрос по заказу компании по оказанию услуг связи Inspired UM.

Из-за затянувшегося строительства новых бассейнов не все второклассники смогут научиться плавать, как это предусмотрено долгосрочным проектом Министерства образования, науки и спорта. Некоторые частные бассейны также отказались от участия в этом проекте. По словам представителя столичного Фабийонишского бассейна Донатаса Баландиса, только в Вильнюсе без уроков плавания остается тысяча второклассников.

Во вторник пленарное заседание Сейма должно начаться с процесса импичмента министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису. Как явствует из предварительной повестки дня, министр намерен ответить на вопросы оппозиции.

Первая леди страны Диана Науседене инициирует рождественскую акцию по созданию праздничных елочных игрушек «Уют дома» и приглашает украсить ими Президентскую елку.

Президентский дворец в Вильнюсе приглашает почувствовать рождественское настроение. Двор дворца будет открыт с 25 ноября до 7 января. В рабочие дни туда можно будет попасть с 17:30 до 20:00. По субботам — с полудня и до девяти вечера, по воскресеньям — до восьми вечера. По воскресеньям в 16:00 можно будет услышать рождественские песни, а с 15:00 будет работать киоск с горячим чаем. Перед каждым выступлением хора — короткая церемония зажжения свечи адвента.

В понедельник столичное самоуправление в Вильнюсской ратуше вручит регалии почетного гражданина города экс-президенту Валдасу Адамкусу.

В Каунасе на ремонт закрывается съезд с магистрали Вильнюс- Каунас-Клайпеда на улицу Jonavos и мост Kleboniškio через реку Нерис. Они будут закрыты до 9 января. Движение транспорта направлено по окружной дороге через виадук и по новому северному мосту через Нерис.

«Партия труда» выбрала кандидата в мэры Вильнюса на предстоящих муниципальных выборах. Ею стала член Сейма Иева Качинскайте-Урбонене.

На аллее Laisvės в Каунасе сажают нарциссы. Обещают, что весной аллея расцветет желтым цветом. Нарциссы — одни из тех цветов, луковицы которых нужно высаживать в землю в такое время.

Бывший гендиректор Клайпедского порта, депутат горсовета Арвидас Вайткус сообщил, что будет бороться за пост мэра Клайпеды на предстоящих муниципальных выборах. Он будет баллотироваться не с партией, а с избирательным комитетом. В его команду войдут несколько действующих депутатов горсовета и известных в городе общественников. Среди них бывший мэр Римантас Тарашкявичюс, Йоланта Скрабулене (замдиректора спецшколы «Светлячок», в прошлом – депутат горсовета от партии «Русский альянс»), депутат горсовета Арунас Тума, глава компании «Каминера», Йолита Андрияускене (директор гимназии Зудермана), глава Клайпедского драматического театра Томас Юочис, экс-глава терминала БКТ Видмантас Дамбраускас и другие.

Литва выделила 5 млн евро Украине на восстановление энергообъектов. Помощь в размере 3 млн евро на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины Литва уже предоставила, а в ближайшее время будут предоставлены еще 2 млн евро, сообщило министерство энергетики Литвы.

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