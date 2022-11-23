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День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Сейм решил: с 1 января необлагаемый налогом минимальный доход в Литве вырастет почти на 16% со следующего года — с 540 до 625 евро.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

Исследование: почти 76 процентов литовцев из-за инфляции чувствуют себя финансово незащищенными. Об этом свидетельствует исследование индекса безопасности, проведенное страховой компанией ERGO и исследовательским центром SKDS, сообщается в пресс-релизе компании. 55% жителей в связи с этим начали больше экономить, 46% из них считают, что могут возникнуть трудности с приобретением самых необходимых продуктов питания, 45% считают, что вероятны проблемы с оплатой счетов за отопление. 42% опрошенных указали, что главным финансовым испытанием будут счета за электроэнергию

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

В магазинах LIDL в Литве цена мороженого составляет 6,49 евро, а в Эстонии и Латвии та же продукция на 30% дешевле — 4,49 евро. В торговой сети объясняют, что произошла ошибка, и покупателям вернут деньги.

«К сожалению, из-за человеческого фактора цена этого мороженого была указана неверно, правильная цена этого мороженого составляет 4,49 евро. Мы начали продавать это мороженое только с сегодняшнего дня и когда заметили ошибку, сразу же ее исправили. Однако, если некоторым клиентам удалось приобрести мороженое по предыдущей, неверной цене, мы вернем разницу в цене. Мы еще раз сожалеем о досадной ошибке», — говорит представитель Lidl Lietuva.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

Праздники не за горами: службы доставки призывают жителей Литвы не откладывать отправление посылок. По словам Лукаса Симона Задарацкаса, представителя Lietuvos paštas, бум рождественских отправлений за границу и по Литве обычно начинается сразу после так называемой распродажи «Черная пятница», которая в этом году состоится 25 ноября.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

Опрос: 49% литовцев из-за повышения цен намерены отложить расходы, связанные с автомобилем. Это показывает опрос проведенный компанией Norstat по инициативе банка Citadele. Как отмечается в сообщении банка, литовцы обычно склонны сокращать расходы на техническое обслуживание автомобиля, самостоятельно устраняя мелкие неисправности автомобиля (11%). По десять процентов жителей планируют в этом сезоне отказаться от эстетического ухода за автомобилем или ездить на старых зимних шинах. Еще 8% жителей намерены реже посещать автосервисы, а по 5% – отказаться от страхования каско и антикоррозионного покрытия автомобиля.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

Европейский совет по научным исследованиям выделил дотацию в размере 1,2 млн евро биохимику Стивену Ноксу Джонсу-младшему и возглавляемой им команде Центра наук о жизни Вильнюсского университета. Как сообщил университет, грант ЕСНУ для начинающих исследователей — первый такой в Литве. Он был предоставлен ученому на следующие пять лет за выполнение проекта, направленного на совершенствование методов редактирования генов.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

23 ноября отмечают День Литовской армии и 104-ю годовщину со дня ее создания. 23 ноября 1918 года правительство независимой Литвы приняло постановление о создании армии.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

До 24 ноября будущие выпускники школ должны выбрать экзамены, которые они планируют сдавать в конце этого учебного года.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

Художники Эрнестас Парульскис и Людас Парульскис предлагают установить на Зелёном мосту кошачьи скульптуры.

«Они знают, как найти путь к сердцу современного литовца: и кошки, и Египет всем знакомы и милы. Буду очень «за», — поделилась в своем аккаунте в Facebook литовский искусствовед, доктор гуманитарных наук Гедре Янкявичюте.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

Nuotr.: Ernestas Parulskis ir Liudas Parulskis

Если проект Вильнюсского автовокзала не застопорится, то обновленный вокзал может быть построен через 5-6 лет, – такой новостью поделился в своем аккаунте в Facebook советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас. Проект предлагает кардинально изменить действующий автовокзал, восстановив исторические улицы.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

1 декабря в 18:00 состоится открытие официального катка Вильнюса. В этом году праздничный каток расположится в уникальном пространстве – во дворе бывшей Лукишской тюрьмы. На открытии первая сессия будет бесплатной. Также ежедневно в 10:00 и в 11:15 будут бесплатные сессии. Продолжительность сеанса 45 минут. Ледовый каток может вместить 80 человек, поэтому на бесплатные сеансы будет живая очередь.

Билет на 1 человека: для взрослых — 6 евро, для пенсионеров и детей до 14 лет — 4 евро.

Семейный билет: 2 взрослых + 1 ребенок до 14 лет — 10 евро + 2 евро за каждого ребенка.

Предварительная продажа билетов начнется 23 ноября на сайте bilietai.lt Билеты можно будет приобрести на месте. Коньки будут давать бесплатно. Часы работы катков: I-IV 10:00 — 22:00, V-VI 10:00 — 23:15, VII 10:00 — 22:00.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

В Паневежисе представили новую игру виртуальной реальности: участникам предлагается посетить 3 промышленных предприятия, работающих в Паневежисе на космическом корабле. Участников ждут интерактивные задания и возможность осмотреть производственные объекты. Такое развлечение уже можно бесплатно попробовать в агентстве Panevėžys NOW по адресу аллея Laisvės, 11.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

Специалисты установили, что пляжи в Мелнраге и Гируляй за год восстановились и расширились в пределах от 5,2 до 21,5 метра. Между тем пляж Паланги за год не восстановился, а еще больше сузился.

 

Легендарное кафе Rotonda в столичном парке Серейкишкю вновь открыло свои двери для посетителей.

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

Литва рассматривает возможность передачи Украине артиллерийских боеприпасов, но не самих гаубиц или систем NASAMS, заявил советник президента Кястутис Будрис после заседания Государственного совета по обороне.

#StandWithUkraine

День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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