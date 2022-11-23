День литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка Вильнюса и другие новости

Сейм решил: с 1 января необлагаемый налогом минимальный доход в Литве вырастет почти на 16% со следующего года — с 540 до 625 евро.

Исследование: почти 76 процентов литовцев из-за инфляции чувствуют себя финансово незащищенными. Об этом свидетельствует исследование индекса безопасности, проведенное страховой компанией ERGO и исследовательским центром SKDS, сообщается в пресс-релизе компании. 55% жителей в связи с этим начали больше экономить, 46% из них считают, что могут возникнуть трудности с приобретением самых необходимых продуктов питания, 45% считают, что вероятны проблемы с оплатой счетов за отопление. 42% опрошенных указали, что главным финансовым испытанием будут счета за электроэнергию

В магазинах LIDL в Литве цена мороженого составляет 6,49 евро, а в Эстонии и Латвии та же продукция на 30% дешевле — 4,49 евро. В торговой сети объясняют, что произошла ошибка, и покупателям вернут деньги.

«К сожалению, из-за человеческого фактора цена этого мороженого была указана неверно, правильная цена этого мороженого составляет 4,49 евро. Мы начали продавать это мороженое только с сегодняшнего дня и когда заметили ошибку, сразу же ее исправили. Однако, если некоторым клиентам удалось приобрести мороженое по предыдущей, неверной цене, мы вернем разницу в цене. Мы еще раз сожалеем о досадной ошибке», — говорит представитель Lidl Lietuva.

Праздники не за горами: службы доставки призывают жителей Литвы не откладывать отправление посылок. По словам Лукаса Симона Задарацкаса, представителя Lietuvos paštas, бум рождественских отправлений за границу и по Литве обычно начинается сразу после так называемой распродажи «Черная пятница», которая в этом году состоится 25 ноября.

Опрос: 49% литовцев из-за повышения цен намерены отложить расходы, связанные с автомобилем. Это показывает опрос проведенный компанией Norstat по инициативе банка Citadele. Как отмечается в сообщении банка, литовцы обычно склонны сокращать расходы на техническое обслуживание автомобиля, самостоятельно устраняя мелкие неисправности автомобиля (11%). По десять процентов жителей планируют в этом сезоне отказаться от эстетического ухода за автомобилем или ездить на старых зимних шинах. Еще 8% жителей намерены реже посещать автосервисы, а по 5% – отказаться от страхования каско и антикоррозионного покрытия автомобиля.

Европейский совет по научным исследованиям выделил дотацию в размере 1,2 млн евро биохимику Стивену Ноксу Джонсу-младшему и возглавляемой им команде Центра наук о жизни Вильнюсского университета. Как сообщил университет, грант ЕСНУ для начинающих исследователей — первый такой в Литве. Он был предоставлен ученому на следующие пять лет за выполнение проекта, направленного на совершенствование методов редактирования генов.

23 ноября отмечают День Литовской армии и 104-ю годовщину со дня ее создания. 23 ноября 1918 года правительство независимой Литвы приняло постановление о создании армии.

До 24 ноября будущие выпускники школ должны выбрать экзамены, которые они планируют сдавать в конце этого учебного года.

Художники Эрнестас Парульскис и Людас Парульскис предлагают установить на Зелёном мосту кошачьи скульптуры.

«Они знают, как найти путь к сердцу современного литовца: и кошки, и Египет всем знакомы и милы. Буду очень «за», — поделилась в своем аккаунте в Facebook литовский искусствовед, доктор гуманитарных наук Гедре Янкявичюте.

Если проект Вильнюсского автовокзала не застопорится, то обновленный вокзал может быть построен через 5-6 лет, – такой новостью поделился в своем аккаунте в Facebook советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас. Проект предлагает кардинально изменить действующий автовокзал, восстановив исторические улицы.

1 декабря в 18:00 состоится открытие официального катка Вильнюса. В этом году праздничный каток расположится в уникальном пространстве – во дворе бывшей Лукишской тюрьмы. На открытии первая сессия будет бесплатной. Также ежедневно в 10:00 и в 11:15 будут бесплатные сессии. Продолжительность сеанса 45 минут. Ледовый каток может вместить 80 человек, поэтому на бесплатные сеансы будет живая очередь.

Билет на 1 человека: для взрослых — 6 евро, для пенсионеров и детей до 14 лет — 4 евро.

Семейный билет: 2 взрослых + 1 ребенок до 14 лет — 10 евро + 2 евро за каждого ребенка.

Предварительная продажа билетов начнется 23 ноября на сайте bilietai.lt Билеты можно будет приобрести на месте. Коньки будут давать бесплатно. Часы работы катков: I-IV 10:00 — 22:00, V-VI 10:00 — 23:15, VII 10:00 — 22:00.

В Паневежисе представили новую игру виртуальной реальности: участникам предлагается посетить 3 промышленных предприятия, работающих в Паневежисе на космическом корабле. Участников ждут интерактивные задания и возможность осмотреть производственные объекты. Такое развлечение уже можно бесплатно попробовать в агентстве Panevėžys NOW по адресу аллея Laisvės, 11.

Специалисты установили, что пляжи в Мелнраге и Гируляй за год восстановились и расширились в пределах от 5,2 до 21,5 метра. Между тем пляж Паланги за год не восстановился, а еще больше сузился.

Легендарное кафе Rotonda в столичном парке Серейкишкю вновь открыло свои двери для посетителей.

Литва рассматривает возможность передачи Украине артиллерийских боеприпасов, но не самих гаубиц или систем NASAMS, заявил советник президента Кястутис Будрис после заседания Государственного совета по обороне.

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