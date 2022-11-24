Новости

Лобода — персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

С июля 2023 года тонкие прозрачные пластиковые мешочки не будут выдаваться в магазинах бесплатно, они будут стоить несколько центов. Поправки к закону, предусматривающие такие изменения, приняты Сеймом в четверг. Подсчитано, что в среднем один литовец потребляет около 200 тонких пакетов в год. Цель изменений — побудить покупателей задуматься, нужны ли им такие мешочки, или их можно заменить многоразовыми — тканевыми или бумажными. Исключение будет сделано только для легких пластиковых пакетов, в которые будут упаковываться свежее мясо и продукты из него, а также свежая рыба и продукты из нее.

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

В Литве сложилась внеочередная ситуация: в аптеках нет некоторых детских лекарств, включая антибиотики. Поэтому родители сталкиваются с вызовом, если приходится лечить бактериальные инфекции или сбивать температуру. Об этом пишет портал ru.Delfi.lt. Представители аптек и ответственных ведомств подтвердили, что проблема существует. При этом представители аптек говорят, что когда антибиотик продают по рецепту, провизоры не могут менять назначенный врачом препарат и его дозировку. Если назначенного врачом лекарства нет, надо снова идти к врачу и обсудить альтернативу. Иногда это можно сделать прямо в аптеке — попробовать по телефону связаться с врачом и попросить выписать новый электронный рецепт, это займет 15 минут. Если препарат продают без рецепта, то его замену может помочь подобрать провизор.

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

Заканчивается срок действия старых карт лояльности Ačiū торговой сети Maxima. Примерно 1,9 млн клиентов сети заменят их на бесконтактные.

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

Украинская певица Светлана Лобода, планировавшая концертный тур по крупным городам Литвы, будет добавлена ​​в список нежелательных лиц в Литве, сказала BNS представитель министра иностранных дел Паулина Левицките.

«После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнителя в список персон нон грата», — сообщила BNS пресс-секретарь Габриелюса Ландсбергиса.

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

Торговая сеть Maxima информирует, что в первый день Рождества и Нового года магазины работать не будут, а в другие дни закроются раньше.

В Сочельник, 24 декабря, магазины Maxima во всей Литве закроются в 19 ч.

25 декабря магазины работать не будут.

26 декабря магазины откроются в 9 ч.

31 декабря магазины Maxima закроются в 21 ч., а некоторые в 19 и 20 ч.

1 января 2023 года магазины работать не будут.

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt /Maxima XXXX

В пятницу, 25 ноября, в 19:30 в Каунасе состоится церемония зажжения огней на главной елке города. Отсчет началу зимнего праздничного периода даст торжественный концерт, а встретить рождественское настроение всех приглашают на уютно украшенную улицу Vilniaus, на которой в этом году завершилась реставрация мостовых. Прямую трансляцию мероприятия будет вести телеканал TV3.

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

В воскресенье, 27 ноября, в 11:00, профессор Людас Мажилис приглашает всех в Исторический президентский дворец в Каунасе (улица Vilniaus, 33), где в Литве экспонируется оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля. Во время мероприятия профессор расскажет детективную историю поиска Акта о независимости, а также проведёт лекцию о постановлении Совета Литвы о восстановлении независимости. Это будет последняя возможность увидеть оригинал Акта о независимости, т.к. он возвращается в архив в Германию, где и был обнаружен профессором Мажилисом.

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

Фото: welovelithuania.lt

В Акмяне появился энергетический «Лабиринт сердца» — новая туристическая достопримечательность, созданная жителями Акмянского края. О том, как у них возникла эта идея, рассказывают такую историю. Гномы, живущие в подземельях, выталкивали большие камни на поверхность, а люди, когда находили их, складывали в отдельный холм. И однажды таинственная фея сказала построить из камней лабиринт. Основная его цель – вернуть людям внутренний покой и помочь избавиться от стресса. Лабиринт пока не полностью заполнен камнями — помочь сделать это могут приезжие туристы.

«Лабиринт сердца» находится в деревне Дабикенеле, на территории трассы автокросса по дороге к плотине Прагальвис (координаты 56.23968142397829, 22.7096391968265).

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

Фото: Elvinаs Skabeikis

В центре Друскининкай, между костелом и городским музеем, была открыта скульптура «Сурутис», символизирующая легенду о происхождении курорта. Автор скульптуры Ромуальдас Инчираускас. Легенда гласит, что хромая лошадь, которую выпустили погулять вдоль болота с минеральными водами — чудесным образом выздоровело. После чудесного исцеления коня и местные жители, и врачи, и ученые стали изучать минеральную воду: ее свойства, воздействие на организм человека и возможности лечения. Особую известность приобрел доктор Сурутис, имя которого до сих пор используется как символ целебных свойств минеральной воды.

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

Фото: welovelithuania.lt 

Парламент Европейского Союза в среду, 23 ноября, в Страсбурге большинством голосов проголосовал за принятие резолюции о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины.

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

Правительство Литвы утвердило гарантию на 13 млн евро для Европейской Комиссии, которая требуется для предоставлении помощи Украине. Решение Европарламента и Совета ЕС предусматривает, что Европейский Союз оказывает Украине исключительную помощь, которая поможет стабилизировать финансовое положение страны, укрепить ее устойчивость, способствовать устойчивости государственного долга и способности выполнять финансовые обязательства.

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

#StandWithUkraine

Лобода &#8212; персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

Tags:

Похожее

День Литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка в Вильнюсе и другие новости

День Литовской армии, новая реальность в Паневежисе, открытие катка в Вильнюсе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Президент Румынии в Литве, Адамкус &#8212; почетный гражданин Вильнюса, открытие лыжного сезона и другие новости

Президент Румынии в Литве, Адамкус — почетный гражданин Вильнюса, открытие лыжного сезона и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент против Ландсбергиса и другие новости

Статистика подарков, акция Дианы Науседене, импичмент против Ландсбергиса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Статистика ненадежных паролей, напоминание абитуриентам, ёлка Каунаса, забастовка в Вильнюсе и другие новости

Статистика ненадежных паролей, напоминание абитуриентам, ёлка Каунаса, забастовка в Вильнюсе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
День рекордов, Тракайский автовокзал, елка Паневежиса и другие новости

День рекордов, Тракайский автовокзал, елка Паневежиса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Восемь миллиардов человек, платные полиэтиленовые пакеты, самый сильный человек планеты и другие новости

Восемь миллиардов человек, платные полиэтиленовые пакеты, самый сильный человек планеты и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Баскетбольная победа литовской сборной, программа Renkuosi mokyti!, ёлка из шерстяных носков и другие новости

Баскетбольная победа литовской сборной, программа Renkuosi mokyti!, ёлка из шерстяных носков и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Рождественский забег, украшения Вильнюса, «Парк мамонтов» и другие новости

Рождественский забег, украшения Вильнюса, «Парк мамонтов» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова