Лобода — персона нон грата, «Лабиринт сердца», отказ от пластиковых мешочков и другие новости

С июля 2023 года тонкие прозрачные пластиковые мешочки не будут выдаваться в магазинах бесплатно, они будут стоить несколько центов. Поправки к закону, предусматривающие такие изменения, приняты Сеймом в четверг. Подсчитано, что в среднем один литовец потребляет около 200 тонких пакетов в год. Цель изменений — побудить покупателей задуматься, нужны ли им такие мешочки, или их можно заменить многоразовыми — тканевыми или бумажными. Исключение будет сделано только для легких пластиковых пакетов, в которые будут упаковываться свежее мясо и продукты из него, а также свежая рыба и продукты из нее.

В Литве сложилась внеочередная ситуация: в аптеках нет некоторых детских лекарств, включая антибиотики. Поэтому родители сталкиваются с вызовом, если приходится лечить бактериальные инфекции или сбивать температуру. Об этом пишет портал ru.Delfi.lt. Представители аптек и ответственных ведомств подтвердили, что проблема существует. При этом представители аптек говорят, что когда антибиотик продают по рецепту, провизоры не могут менять назначенный врачом препарат и его дозировку. Если назначенного врачом лекарства нет, надо снова идти к врачу и обсудить альтернативу. Иногда это можно сделать прямо в аптеке — попробовать по телефону связаться с врачом и попросить выписать новый электронный рецепт, это займет 15 минут. Если препарат продают без рецепта, то его замену может помочь подобрать провизор.

Заканчивается срок действия старых карт лояльности Ačiū торговой сети Maxima. Примерно 1,9 млн клиентов сети заменят их на бесконтактные.

Украинская певица Светлана Лобода, планировавшая концертный тур по крупным городам Литвы, будет добавлена ​​в список нежелательных лиц в Литве, сказала BNS представитель министра иностранных дел Паулина Левицките.

«После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнителя в список персон нон грата», — сообщила BNS пресс-секретарь Габриелюса Ландсбергиса.

Торговая сеть Maxima информирует, что в первый день Рождества и Нового года магазины работать не будут, а в другие дни закроются раньше.

В Сочельник, 24 декабря, магазины Maxima во всей Литве закроются в 19 ч.

25 декабря магазины работать не будут.

26 декабря магазины откроются в 9 ч.

31 декабря магазины Maxima закроются в 21 ч., а некоторые в 19 и 20 ч.

1 января 2023 года магазины работать не будут.

В пятницу, 25 ноября, в 19:30 в Каунасе состоится церемония зажжения огней на главной елке города. Отсчет началу зимнего праздничного периода даст торжественный концерт, а встретить рождественское настроение всех приглашают на уютно украшенную улицу Vilniaus, на которой в этом году завершилась реставрация мостовых. Прямую трансляцию мероприятия будет вести телеканал TV3.

В воскресенье, 27 ноября, в 11:00, профессор Людас Мажилис приглашает всех в Исторический президентский дворец в Каунасе (улица Vilniaus, 33), где в Литве экспонируется оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля. Во время мероприятия профессор расскажет детективную историю поиска Акта о независимости, а также проведёт лекцию о постановлении Совета Литвы о восстановлении независимости. Это будет последняя возможность увидеть оригинал Акта о независимости, т.к. он возвращается в архив в Германию, где и был обнаружен профессором Мажилисом.

В Акмяне появился энергетический «Лабиринт сердца» — новая туристическая достопримечательность, созданная жителями Акмянского края. О том, как у них возникла эта идея, рассказывают такую историю. Гномы, живущие в подземельях, выталкивали большие камни на поверхность, а люди, когда находили их, складывали в отдельный холм. И однажды таинственная фея сказала построить из камней лабиринт. Основная его цель – вернуть людям внутренний покой и помочь избавиться от стресса. Лабиринт пока не полностью заполнен камнями — помочь сделать это могут приезжие туристы.

«Лабиринт сердца» находится в деревне Дабикенеле, на территории трассы автокросса по дороге к плотине Прагальвис (координаты 56.23968142397829, 22.7096391968265).

В центре Друскининкай, между костелом и городским музеем, была открыта скульптура «Сурутис», символизирующая легенду о происхождении курорта. Автор скульптуры Ромуальдас Инчираускас. Легенда гласит, что хромая лошадь, которую выпустили погулять вдоль болота с минеральными водами — чудесным образом выздоровело. После чудесного исцеления коня и местные жители, и врачи, и ученые стали изучать минеральную воду: ее свойства, воздействие на организм человека и возможности лечения. Особую известность приобрел доктор Сурутис, имя которого до сих пор используется как символ целебных свойств минеральной воды.

Парламент Европейского Союза в среду, 23 ноября, в Страсбурге большинством голосов проголосовал за принятие резолюции о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины.

Правительство Литвы утвердило гарантию на 13 млн евро для Европейской Комиссии, которая требуется для предоставлении помощи Украине. Решение Европарламента и Совета ЕС предусматривает, что Европейский Союз оказывает Украине исключительную помощь, которая поможет стабилизировать финансовое положение страны, укрепить ее устойчивость, способствовать устойчивости государственного долга и способности выполнять финансовые обязательства.

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