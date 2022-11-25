Статистика «Черной пятницы», зоны общественного транспорта, ёлка Каунаса и другие новости

С 1 января 2023 года в Литве вступает в силу запрет на продажу лотерейных билетов несовершеннолетним (младше 18 лет). Парламент принял поправки к Кодексу административных нарушений. Штрафы за нарушение правил составляют 30-120 евро, за повторное нарушение – 120-440 евро. За продажу лотерейных билетов несовершеннолетним по интернету или по телефону грозит штраф 900-1400 евро, за повторное нарушение — до 3000 евро.

55% жителей Литвы страдают от избыточного веса, у части из них — ожирение. Дети — не исключение. Избыточный вес диагностирован у 15% мальчиков и 14,6% девочек, ожирение — соответственно у 6,4% и 5,3%.

Почти половина населения страны склонна делать покупки во время массовых распродаж (49%), в том числе в «Черную пятницу», свидетельствует репрезентативный опрос, проведенный по заказу Swedbank. При этом более половины респондентов (53%) указывают, что приобретали на распродажах вещи, которыми пользовались только один раз или не пользовались вовсе, говорится в пресс-релизе банка.

Парламент Литвы запретил публично демонстрировать сигареты, узаконил табачные магазины или отделы для продажи табачных изделий и электронных сигарет – они откроются с 2025 года. В специализированных магазинах можно будет продавать только табачные изделия и связанные с ними товары, но демонстрировать товары на витринах нельзя. В других магазинах будет запрещено публично демонстрировать подобные товары – можно будет только указывать их названия и цену.

Новые поправки предусматривают, что водителей могут оштрафовать на сумму от 60 до 180 евро за неправильную парковку в местах, предназначенных для инвалидов.

Тракайский замок вошел в Топ-26 самых красивых замков Европы, опубликованный американским ежемесячным журналом о путешествиях «Condé Nast Traveller».

Полный список замков тут: https://www.cntraveller.com/gallery/most-beautiful-castles-in-europe

Муниципалитеты должны будут восстановить кустарники или деревья, вырубленные из-за опасности для людей, зданий, безопасности движения или строительства в городских районах. Они должны быть пересажены на место вырубки в течение одного года после окончания строительства, а если это невозможно сделать, то они должны быть посажены как можно ближе к месту вырубки. В четверг Сейм принял соответствующие поправки к закону о зеленых насаждениях: 96 депутатов проголосовали «за», двое – «против», 13 – воздержались.

Сантаришкская клиника сообщила об изменениях в работе приемного отделения Детской больницы. Приемное отделение будет работать в соседнем здании, пишет tv3.lt. Больница поделилась информацией о том, что с 13 ч. 22 ноября детское отделение скорой помощи перебирается в соседнее новое здание яркого цвета. Сообщается, что подъехать к зданию можно с ул. Сантаришкес, рядом с бывшим приемным отделением (адрес остается прежним – ул. Сантаришкю, 7). У подъезда к новому помещению важно следить за информацией на стендах и указателями.

По телефону информацию можно получить по прежним номерам: 8 5 272 0556, 8 656 69951.

Быший мэр Вильнюса Артурас Зуокас удостоен Международной премии мира Гузи. Гузи – премия, Азиатский аналог нобелевской премии мира, которая дается для признания личности внесших значимый вклад при внесения мира и уважения к человеческой жизни и достоинства. Артурас Зуокас получил её за развитие культурных связей со странами Азии. До этого лауреатом премии Гузи становился Профессор Витаутас Ландсбергис.

В Доме сигнатаров в Вильнюсе разместили огромную (2×2,5 метра) мозаику из 10 тысяч почтовых марок с изображением Йонаса Басанавичюса. Работу, созданную художницей Йолитой Вайткуте в 2018 году, музею передала Почта Литвы. Это единственная подобная картина в стране.

Представлен план действий в области Вильнюсского общественного транспорта до 2024 года. Самое интересное, что Вильнюс предлагают разделить на зоны. Билеты во вторую и третью зоны будут дороже. Многие районы Вильнюса попадают во вторую зону «Зона P — пригород». В зону P войдут такие районы, как: Антакальнис или Пашилайчяй, из которых до центра города можно добраться на общественном транспорте за 10-15 минут. Новый план еще должны одобрить столичные власти. Но по плану зонирование может быть введено к 2024 году.

В Каунасе этим вечером зажгутся огни главной Рождественской елки города. В этом году она наряжена по мотивам картин Микалоюса Константинаса Чюрлениса и окружена звездами. А завтра вечером пройдет церемония зажжения и главной Рождественской елки страны, на Кафедральной площади столицы.

Витаутас Грубляускас скорее всего будет баллотироваться в мэры Клайпеды — в четвёртый раз. Но не от Партии свободы. Он — кандидат от Социал-демократической партии Литвы. Об этом официально сообщила председатель партии, евродепутат Вилия Блинкявичюте. Грубляускас стал членом партии. Формально мэр еще не дал ответ, готов ли он баллотироваться, но партия настойчиво предлагает ему стать кандидатом. Ранее СДПЛ сообщала, что кандидатом на выборах в мэры станет экс-глава Клайпедской республиканской больницы, директор Кретингской больницы Ромальдас Сакалаускас.

Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России. Новый санкционный пакет еще больше затруднит войну России против Украины, уверена глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Запад не успокоится, пока Украина не победит Путина. Президент Гитанас Науседа утверждает, что 9-й пакет санкций Европейского союза против режима Кремля должен стать «существенным шагом вперед», чтобы нанести еще более сильный удар по экономике России. По словам главы страны, нынешняя «политика малых шажков» не работает, так как эффект от введенных ограничений остается спорным.

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