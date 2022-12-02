Бюджет на следующий год, благотворительная ярмарка в столице, дистанционные уроки по истории Украины и другие новости

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа подписал законы о государственном бюджете на 2023 год и соответствующие законы о налогах, а также бюджеты Фонда социального страхования (Sodra) и Фонда обязательного медицинского страхования. По словам главы государства, бюджет следующего года сбалансирован с точки зрения увеличения доходов населения, помощи бизнесу и фискальной устойчивости.

Литовская дорожная полиция информировала, когда и какие рейды будут проводиться в декабре.

Будет осуществляться контроль за ношением светоотражателей (1–3 декабря) .

. Проверка водителей всех транспортных средств на трезвость (5–11, 24–27 и 30–31 декабря) .

. Будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом (13–16 декабря) и не занимаются ли водители за рулем посторонней деятельностью (19–21 декабря).

Компании LTG Link и JUDU представили жителям Вильнюса и гостям столицы «единый билет». Отныне такой билет на общественный транспорт смогут приобретать пассажиры, планирующие путешествовать поездом, если начальной и конечной остановкой выбранного ими маршрута будет Вильнюсский железнодорожный вокзал. Выбрать билет на общественный транспорт при покупке билета на поезд можно в качестве дополнительной услуги. Таким образом приобретается один электронный билет Вильнюсского общественного транспорта на 60 минут. Этот билет автоматически начнет действовать после прибытия поезда на железнодорожный вокзал столицы или, соответственно, за час до отправления поезда с вокзала.

Водители «Вильнюсского общественного транспорта» с 5 декабря начинают бессрочную забастовку, поэтому на большей части маршрутов будет курсировать лишь половина автобусов и троллейбусов. Сколько все это будет длиться – пока неясно, забастовка бессрочная. Между тем представители компании рекомендуют планировать поездки с запасом времени, а если возможно — работать удаленно.

В субботу, 3 декабря, в Вильнюсской ратуше пройдет международная рождественская благотворительная ярмарка. Она призвана вдохновить людей на помощь тем, кто испытывает трудности, и поддержать организации, которые заботятся об их благополучии. На ярмарке можно будет приобрести продукты из разных стран, подарки или другие милые сувениры ручной работы, приготовленные сотнями волонтеров-участников. Все товары предлагаются в обмен на благотворительность для получателей помощи. В Вильнюсской ратуше можно будет встретить и Каледу Сенялиса. Малыши смогут провести время в игровой зоне, днем ​​на Ратушной площади состоятся концерты, а вечером — выступления ди-джеев. Торжественное открытие ярмарки — в 12 часов.

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5 декабря мост Trijų mergelių (Трех дев), соединяющего Панямунский бор с улицей Biržiškų, закрывается на капитальный ремонт. С 5 декабря это пешеходно-велосипедное сообщение будет полностью закрыто почти на год. Мост получит новое покрытие, перила, освещение и другие важные изменения. Пока идут работы, водителям рекомендуется объезжать через мост Панямуне.

В декабре Министерство образования, науки и спорта организует цикл дистанционных уроков по истории Украины для учащихся 8-12 классов, сообщили в министерстве. Первая лекция состоится 2 декабря, в пятницу, в 9:00, ее проведет аспирантка Вильнюсского университета Рута Мишкините.

В декабре Министерство обороны обеспечит более 25 000 украинских солдат зимней одеждой на сумму более 2 000 000 евро, сообщило министерство в четверг.

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