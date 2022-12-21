Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

В День литовского флага 1 января 2023 года флаг, развевающийся на башне замка Гедиминаса, по традиции сменится. Каждый год происходит передача флага на хранение в одну из школ. В этом году хранение флага будет доверено гимназии «Панделис» в Рокишкском районе.

Сейм отложил запуск новой системы дорожных сборов, известной как e-tolling, стоимостью около 40 миллионов евро, до лета 2024 года. Ранее планировалось, что новая система начнет работать с начала 2023 года, однако в начале октября Дирекция автомобильных дорог Литвы признала, что затянувшееся судебное разбирательство отложит ее запуск.

За двадцать лет в Литве значительно возросло число жителей, знающих английский язык – с 16,9% до 31,1%, свидетельствуют опубликованные Департаментом статистики во вторник результаты переписи населения и жилого фонда за 2021 г. В прошлом году почти каждый третий житель Литвы знал английский язык, а русский язык – более половины всех жителей – 60,6%.

Совет ЕС призвал государства-члены снять все оставшиеся антикоронавирусные ограничения на поездки и обеспечить полную свободу передвижения внутри союза. Так, странам ЕС больше не рекомендуется вводить какие-либо ограничения на поездки, но в силе остается сохранение ряда мер на случай ухудшения эпидситуации (подтверждение вакцинации, выздоровления или тестирование). Если опасный вариант вируса будет обнаружен в третьей стране, государства-члены ЕС могут вводить кратковременные (21 день) ограничения на въезд, причем единые для всех.

В Литве, как и во всей еврозоне, наличные деньги остаются наиболее распространенным платежным средством в торговых точках, их использование для платежей за три года сократилось на 6% до 62%, а использование платежных карт выросло на 3% до 32%. Эти результаты исследования опубликовал Европейский Центробанк.

В Рождественский вечер, 25 декабря, на международном канале National Geographic TV в премьере программы «Европа с высоты: Рождество», посвященной самым интересным рождественским традициям континента, будет показан снятый год назад сюжет о Вильнюсе и украшенной здесь уникальной рождественской елке. Вильнюс уже несколько лет подряд находится в центре внимания зарубежных СМИ и организаторов путешествий именно благодаря оригинальным тенденциям праздничного оформления города.

Проукраинские аккаунты чаще всего блокируются в соцсетях за термины «москали», «кацапы» и «орки», согласно исследованию причин блокировки людей и постов в социальных сетях, проведенному центром анализа дезинформации debunk.org. По словам генерального директора debunk.org Виктораса Даукшаса, чаще всего блокируют в Meta (Facebook и Instagram) за термин «москали», на втором месте — «кацапы», на третьем — «орки», также блоки получены за использование фраз «ruskiai», «путинские зомби», «вата», «ватник» и «русские нацисты».

В Дзукийском национальном парке в начале следующего года завершат работы по оборудованию зубровника. Уже сделаны загоны для зубров, почти достроили усадьбу администрации, оборудовали смотровую площадку для посетителей. Правда, первых посетителей в зубровник пригласят только весной. Согласно планам, зубров перевезут в Дзукию из Кедайняйского района, там адаптируют и будут приучать к жизни на воле. В дальнейшей перспективе надеются, что зубры соединятся с популяциями Беловежской пущи. По данным Государственной службы охраняемых территорий, в прошлом году между Паневежисом и Кедайняй на воле жило 200–220 зубров.

Профсоюз работников общественного транспорта Вильнюса объявляет, что работники «единогласно решили продолжить забастовку». Согласно заявлению, «работники не согласны с тем, что они должны в одностороннем порядке нести убытки за забастовку, поскольку забастовка произошла не по их вине». Они подчеркивают, что «уже пошли на компромисс со своей стороны и ожидают того же от руководства компании. Коллективный договор все еще находится в стадии переговоров, но мы видим, что представленный проект коллективного договора не отражает сути некоторых пунктов, согласованных в ходе переговоров. Рабочие надеются, что коллективный договор будет отражать интересы обеих сторон и заложит основу для подлинного социального диалога».

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс признал, что низкая зарплата стала одной из причин отказа выдвигать кандидатуру на пост мэра в муниципальных выборах следующей весной.

«Мотивы (покидать пост) разные. Даже с точки зрения финансов. Желаю, чтобы Сейм повысил зарплату будущим мэрам. Должна быть предусмотрена адекватная материальная компенсация», — отметил Ремигиюс Шимашюс.

На вопрос, какую зарплату он сейчас получает, Шимашюс признается — около 2100 евро на руки.

Маленьких украинцев, живущих в Вильнюсе, приглашают на веселый зимний праздник, который состоится на Кафедральной площади между праздниками. 28 декабря с 16 до 19 час. возле главной Рождественской елки города украинских детей встретят сотни волонтеров, которые будут печь пончики, угощать детей чаем и горячим шоколадом. На празднике выступят также литовские и украинские исполнители.

Корабль-музей Sūduvis, открытый в конце июля в центре Клайпеды, к праздникам, украсят инсталляцией художницы из Украины. В четверг, 22 декабря, в 16:00 на борту корабля M52 Sūduvis открывается инсталляция пространственных объектов «Столкновение». Создатели — Наталия Диденко (Киев) и Мартинас Янкявичюс (Клайпеда). Наталия и Мартинас украсят корабль инсталляцией из трехмерных объектов, сделанных из светящегося белого пластика. На первый взгляд они могут напоминать распустившиеся цветы, но их абстрактная форма наведет каждого на личные ассоциации.

В различных самоуправлениях Литвы будут выключены рождественские огни в знак солидарности с Украиной. Жителей также призывают выключить рождественские гирлянды на час. Муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Вилкавишкского района и другие присоединятся к международной кампании «Час с Украиной». Член Европейского парламента Андрюс Кубилюс призвал муниципалитеты Литвы присоединиться к инициированной Украиной кампании «60 минут темноты». Он обратился к Ассоциации самоуправлений Литвы с призывом символически выключить праздничные огни в общественных местах городов и в домах людей на один час 21 декабря в 20:00.