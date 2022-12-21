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Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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В День литовского флага 1 января 2023 года флаг, развевающийся на башне замка Гедиминаса, по традиции сменится. Каждый год происходит передача флага на хранение в одну из школ. В этом году хранение флага будет доверено гимназии «Панделис» в Рокишкском районе.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости. Фото: welovelithuania.lt

Сейм отложил запуск новой системы дорожных сборов, известной как e-tolling, стоимостью около 40 миллионов евро, до лета 2024 года. Ранее планировалось, что новая система начнет работать с начала 2023 года, однако в начале октября Дирекция автомобильных дорог Литвы признала, что затянувшееся судебное разбирательство отложит ее запуск.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

За двадцать лет в Литве значительно возросло число жителей, знающих английский язык – с 16,9% до 31,1%, свидетельствуют опубликованные Департаментом статистики во вторник результаты переписи населения и жилого фонда за 2021 г. В прошлом году почти каждый третий житель Литвы знал английский язык, а русский язык – более половины всех жителей – 60,6%.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Совет ЕС призвал государства-члены снять все оставшиеся антикоронавирусные ограничения на поездки и обеспечить полную свободу передвижения внутри союза. Так, странам ЕС больше не рекомендуется вводить какие-либо ограничения на поездки, но в силе остается сохранение ряда мер на случай ухудшения эпидситуации (подтверждение вакцинации, выздоровления или тестирование). Если опасный вариант вируса будет обнаружен в третьей стране, государства-члены ЕС могут вводить кратковременные (21 день) ограничения на въезд, причем единые для всех.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

В Литве, как и во всей еврозоне, наличные деньги остаются наиболее распространенным платежным средством в торговых точках, их использование для платежей за три года сократилось на 6% до 62%, а использование платежных карт выросло на 3% до 32%. Эти результаты исследования опубликовал Европейский Центробанк.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

В Рождественский вечер, 25 декабря, на международном канале National Geographic TV в премьере программы «Европа с высоты: Рождество», посвященной самым интересным рождественским традициям континента, будет показан снятый год назад сюжет о Вильнюсе и украшенной здесь уникальной рождественской елке. Вильнюс уже несколько лет подряд находится в центре внимания зарубежных СМИ и организаторов путешествий именно благодаря оригинальным тенденциям праздничного оформления города.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Nuotr. Gabriel Khiterer

Проукраинские аккаунты чаще всего блокируются в соцсетях за термины «москали», «кацапы» и «орки», согласно исследованию причин блокировки людей и постов в социальных сетях, проведенному центром анализа дезинформации debunk.org. По словам генерального директора debunk.org Виктораса Даукшаса, чаще всего блокируют в Meta (Facebook и Instagram) за термин «москали», на втором месте — «кацапы», на третьем — «орки», также блоки получены за использование фраз «ruskiai», «путинские зомби», «вата», «ватник» и «русские нацисты».

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

В Дзукийском национальном парке в начале следующего года завершат работы по оборудованию зубровника. Уже сделаны загоны для зубров, почти достроили усадьбу администрации, оборудовали смотровую площадку для посетителей. Правда, первых посетителей в зубровник пригласят только весной. Согласно планам, зубров перевезут в Дзукию из Кедайняйского района, там адаптируют и будут приучать к жизни на воле. В дальнейшей перспективе надеются, что зубры соединятся с популяциями Беловежской пущи. По данным Государственной службы охраняемых территорий, в прошлом году между Паневежисом и Кедайняй на воле жило 200–220 зубров.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Профсоюз работников общественного транспорта Вильнюса объявляет, что работники «единогласно решили продолжить забастовку». Согласно заявлению, «работники не согласны с тем, что они должны в одностороннем порядке нести убытки за забастовку, поскольку забастовка произошла не по их вине». Они подчеркивают, что «уже пошли на компромисс со своей стороны и ожидают того же от руководства компании. Коллективный договор все еще находится в стадии переговоров, но мы видим, что представленный проект коллективного договора не отражает сути некоторых пунктов, согласованных в ходе переговоров. Рабочие надеются, что коллективный договор будет отражать интересы обеих сторон и заложит основу для подлинного социального диалога».

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс признал, что низкая зарплата стала одной из причин отказа выдвигать кандидатуру на пост мэра в муниципальных выборах следующей весной.

«Мотивы (покидать пост) разные. Даже с точки зрения финансов. Желаю, чтобы Сейм повысил зарплату будущим мэрам. Должна быть предусмотрена адекватная материальная компенсация», — отметил Ремигиюс Шимашюс.

На вопрос, какую зарплату он сейчас получает, Шимашюс признается — около 2100 евро на руки.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Маленьких украинцев, живущих в Вильнюсе, приглашают на веселый зимний праздник, который состоится на Кафедральной площади между праздниками. 28 декабря с 16 до 19 час. возле главной Рождественской елки города украинских детей встретят сотни волонтеров, которые будут печь пончики, угощать детей чаем и горячим шоколадом. На празднике выступят также литовские и украинские исполнители.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Фото: vilnius.lt

Корабль-музей Sūduvis, открытый в конце июля в центре Клайпеды, к праздникам, украсят инсталляцией художницы из Украины. В четверг, 22 декабря, в 16:00 на борту корабля M52 Sūduvis открывается инсталляция пространственных объектов «Столкновение». Создатели — Наталия Диденко (Киев) и Мартинас Янкявичюс (Клайпеда). Наталия и Мартинас украсят корабль инсталляцией из трехмерных объектов, сделанных из светящегося белого пластика. На первый взгляд они могут напоминать распустившиеся цветы, но их абстрактная форма наведет каждого на личные ассоциации.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Фото: welovelithuania.lt

В различных самоуправлениях Литвы будут выключены рождественские огни в знак солидарности с Украиной. Жителей также призывают выключить рождественские гирлянды на час. Муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Вилкавишкского района и другие присоединятся к международной кампании «Час с Украиной». Член Европейского парламента Андрюс Кубилюс призвал муниципалитеты Литвы присоединиться к инициированной Украиной кампании «60 минут темноты». Он обратился к Ассоциации самоуправлений Литвы с призывом символически выключить праздничные огни в общественных местах городов и в домах людей на один час 21 декабря в 20:00.

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Больше новостей: #StandWithUkraine

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