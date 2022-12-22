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Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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В новогоднюю ночь общественный транспорт Вильнюса будет возить бесплатно. Общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 4:00 1 января. Организаторы общественного транспорта JUDU информируют о расписании движения общественного транспорта в праздничный период (24-26 декабря):

24 декабря будет действовать субботнее расписание.

25 декабря будет действовать расписание на воскресенье и праздничные дни.

26 декабря будет действовать субботнее расписание общественного транспорта.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости. Фото: madeinvilnius.lt

В сообщении Ignitis клиентам напоминают, что важно вовремя декларировать показания счетчиков (до последнего дня месяца), потому что с Нового года меняется порядок компенсации за электроэнергию. Правительство в декабре утвердило компенсации за электричество и газ на следующий год. Ignitis с января будет поставлять электроэнергию по общественным поставкам по цене 28 центов за кВт/ч (с НДС) – на 17% дороже, чем сейчас. Без компенсации тариф составил бы 56,5 центов. Потребителям, которые пользуются услугами независимых поставщиков, также будут компенсировать 28,5 конечной цены, но так, чтобы цена не была ниже 28 центов. По этой причине в этом месяце важно вовремя декларировать показания счетчиков, чтобы не пришлось платить по новым тарифам.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

IKEA призывает всех покупателей, которые купили стулья ODGER антрацитового цвета, с кодом 2221 или более ранней датой, не пользоваться ими и обращаться за деньгами.

«Приоритет IKEA — безопасность людей. Выяснилось, что основание крутящихся стульев ODGER антрацитового цвета, отмеченных кодом 2221 (число 22 означает год, 21 – неделю года) или более ранней датой, может сломаться при использовании, поэтому мы отзываем их с рынка. IKEA призывает всех, кто купил такие стулья, произведенные на 21 неделе 2022 года или раньше не пользоваться ими и вернуть в ближайший магазин IKEA, где им вернут деньги. При возврате товара чек не нужен. Название стула и дату производства вы найдете под сидением. IKEA приносит извинения за доставленные неудобства», – сказано в сообщении.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Стулья ODGER

Важно для работников: в предпраздничный день рабочий день будет короче. Согласно 5 части 112 статьи Трудового кодекса ЛР, рабочий день накануне праздников бывает на 1 час короче (это касается всех работников, которые по закону не работают укороченный день см. 4 ч. 112 ст. ТК ЛР). Рабочий день бывает укороченным у всех работников, вне зависимости от того, работают они полный рабочий день или нет (40 ст. ТК). День накануне праздника сокращается на 1 час, а в ведомости указывается полный рабочий день. Кроме того, за этот день, несмотря на то, что работник работает на час меньше, зарплату платят обычную.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Чтобы десятиклассник стал одиннадцатиклассником общеобразовательной школы, ему необходимо будет сдать тест основных образовательных достижений (PUPP) не менее чем на четыре балла. Этот порядок будет действовать для тех, кто будет сдавать PUPP в 2025 году. Обязательными станут и национальные тесты в четвертом классе, когда учащиеся завершают курс начальной школы, и в восьмом классе, когда они завершают первую часть основной образовательной программы. В четверг Сейм проголосовал за такие поправки к Закону об образовании, и проект был одобрен.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Клиника Santaros обращается с просьбой о помощи и приглашает людей сделать доброе дело перед праздниками.

«Подари рождественское чудо! В настоящее время в Центре крови клиники Сантарос особенно не хватает крови групп А-, А+, О+ и В+. Пожалуйста, зарегистрируйтесь для сдачи крови по телефону 867600078 или по местному номеру 2707», — сообщает медицинское учреждение.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщает, что забастовка работников «Вильнюсского общественного транспорта» прекращается, потому что сторонам удалось достичь соглашения. Транспорт вернется к своему стандартному расписанию.

«Коллективный договор работников VVT, о котором договорились в прошлую пятницу, будет подписан сегодня, а вступит в силу с 1 января 2023 года. Сегодня вечером автобусы начнут курсировать по обычному расписанию. Я не сомневаюсь, что правление VVT сегодня утвердит достигнутое соглашение. Приношу вильнюсцам извинения за доставленные неудобства и желаю веселых праздников», – сообщил мэр.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Вильнюс выбрал 5 самых впечатляющих городских декораций, которые смогли создать в городе уникальное рождественское настроение. Жюри было впечатлено настроением, созданным лесом из живых деревьев, экологичными декорациями и катком в пространстве «Тюрьма Лукишкес 2.0», которое получило наибольшее количество баллов и 1-е место.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt

2-ое место получило выразительное железнодорожное дерево, украшающее «Железнодорожный парк» в районе железнодорожного вокзала. Его вес составляет почти полторы тонны, а высота — около 2,6 метра.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt

3-е место — за устричным баром Gentle Shrimp с рождественской елкой из устричных раковин. На сборку елки ушло несколько недель.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt

Senatorių pasažas в самом сердце Старого города вошел в число победителей специального приза для сообществ. Еще один специальный приз получила община вильнюсской гимназии Žemynos. Жюри высоко оценило новогоднюю композицию учеников и решило поощрить их в следующем году украсить не только внутреннюю часть гимназии, но и внешнюю, чтобы порадовать жителей Вильнюса и создать праздничное настроение в районе. Победители конкурса также получили денежные призы: чек на сумму 1500 евро за первое место, 1200 евро — за второе, 800 евро — за третье, 1200 евро — за инициативу сообщества и поощрительный приз для школы в размере 600 евро.

За два дня в Вильнюсе для борьбы с гололедом и моросью было рассыпано 591 тонна соли и песка, сообщило в среду самоуправление. Если во вторник утром жители отнеслись с пониманием к тому, что службы не успевают посыпать дороги и тротуары, то к концу дня терпение жителей было на исходе. А в среду пошли возмущения и упреки.

Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал: «Представители муниципалитета ежедневно говорят с представителями компаний, отвечающих за уборку улиц, выделяют самые проблемные места, которым нужно уделять больше внимания. Также с учетом прогноза синоптиков, составляют планы подготовки к экстремальным условиям, таким как снегопад, гололед и т.д. Важно подчеркнуть, что качество покрытия зависит от того, из чего сделан тротуар – бетонные плитки более скользкие, чем асфальт».

По словам Грубинскаса, за уборку лестниц и дворов отвечают 5 компаний: Ecoservice, Stebulė, Šilėja, Ekonovus и VSA Vilnius.

«По собственной инициативе муниципалитет проводит проверки. Оперативно оценивают жалобы жителей. Вчера о скользких тротуарах не сообщали, а сегодня поступило почти 20 жалоб. Все их рассматривают», – сказал Грубинскас.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

В польских Сувалках, где проживает литовская национальная община, планируется открыть литовскую школу. В среду правительство приняло протокольное решение о том, что Министерство образования, науки и спорта выделит из своих ассигнований грант Фонду Антанаса Баранаускаса Lietuviu namai («Дом литовцев»), чтобы он мог приобрести здание с участком земли, необходимым для деятельности школы.

«До сих пор у детей не было возможности изучать литовский язык, а община в Сувалках растет», — заявила на заседании правительства министр образования Юргита Шюгждинене.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

Жители и предприятия, поселившие у себя беженцев из Украины, будут получать компенсации весь 2023 год – это утвердило правительство на заседании в среду. Эти компенсации предоставляются с апреля текущего года. Кроме того, по предложению Министерства социальной защиты и труда украинцы, задекларировавшие место жительства в предоставленном на правах пользования жилье и оплачивающие расходы на его содержание, смогут получать компенсацию за отопление, горячую и холодную воду.

«Компенсациями мы стремимся поощрить владельцев домов или других жилых помещений предоставлять жилье украинцам», — сказала для пресс-релиза министр Моника Навицкене.

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

#StandWithUkraine

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба Santaros клиники и другие новости

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