Новости

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

В Литве награждены лучшие спортсмены и тренеры уходящего года. Как и в прошлом году, в ходе нынешнего мероприятия были вручены 11 наград, 5 из которых достались победителям олимпийских, и 5 – паралимпийских видов спорта (в категориях «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Команда года», «Тренер года», «Прорыв года»); кроме того, был вручён приз за достижения всей жизни.

«КОМАНДА ГОДА»: Ею стала сборная Литвы по баскетболу на колясках, завоевавшая бронзовые медали на турнире дивизиона «B» чемпионата Европы. В номинации олимпийской сборной приз присуждён гребцам на байдарках-двойках среди мужчин Миндаугасу Малдонису и Андрею Олейнику, занявшим 2-е место в заплыве на 500 м на чемпионате мира и 3-е место в заплыве на 500 м на чемпионате Европы.

«ТРЕНЕР ГОДА»: «Тренером года» по паралимпийским видам спорта стал Освальдас Барейкис, способствовавший «бронзе» 10-летнего дзюдоиста Альгиса Мечковскиса на чемпионате Европы 2022 года. В категории олимпийских видов спорта за звание «Тренером года» стал Мантас Юсис, тренер 19-летнего метателя диска Миколаса Алякны, завоевавшего «серебро» на мировом и «золото» – на европейском чемпионате.

«ПРОРЫВ ГОДА»: Паралимпийский комитет Литвы назвал пловчиху Габриеле Чепавичюте самым выдающимся «прорывом года». В уходящем году она дебютировала на чемпионате мира среди людей с ограниченными возможностями в Португалии, заняв 7-е место на 100-метровке на спине; на этой же дистанции она завоевала бронзовую медаль на европейских юношеских Параолимпийских играх в Финляндии. Олимпийским же «прорывом года» стала боксёрша Габриэле Стонкуте, привезшая домой бронзовую медаль молодёжного чемпионата Европы (до 22 лет), а также занявшая 1-е место в категории до 81 на чемпионатах Европы и мира.

«СПОРТСМЕН ГОДА»: В «паралимпийской» категории второй раз подряд им стал пловец Эдгарас Матакас, завоевавший «серебро» на дистанции 50 метров вольным стилем и «бронзу» на 100-метровке брассом на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию 2022 года в Португалии. Лучшим олимпийцем в этом году стал уже упомянутый легкоатлет Миколас Алякна.

«СПОРТСМЕНКА ГОДА»: Раймеда Бучинските стала лучшей паралимпийкой года. На чемпионате Европы по стрельбе среди людей с ограниченными возможностями 2022 года она заняла 5-е место в стрельбе по мишеням из пневматического пистолета на 10 метров; кроме того, она завоевала «серебро» в этом виде на этапе соревнований «Гран-при» в Сербии. Победительницей в олимпийской категории стала пловчиха Рута Мейлутите, завоевавшая «бронзу» на чемпионатах мира и Европы 2022 года на дистанции 100 м брассом.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕЙ ЖИЗНИ: Эта награда досталась одному из самых известных литовских тренеров по современному пятиборью Юрию Москвичёву.

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

Фото: obzor.lt

7% взрослых жителей Литвы говорят, что все еще верят в Деда Мороза, показывает репрезентативный опрос, проведенный по заказу телекоммуникационной компании Telia. Опрос показал, что наибольшая доля (37%) жителей Литвы перестала верить в Деда Мороза, когда им было от 5 до 10 лет. Около 17% перестали верить в подростковом возрасте, 5% сказали, что перестали верить в него до 5 лет, а 2% — когда стали взрослыми.

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

30 групп и исполнителей будут соревноваться в отборе «Pabandom iš naujo» за возможность представлять Литву на конкурсе песни «Евровидение» в 2023 году. Первое отборочное шоу будет транслировать LRT 21 января.

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

Во второй половине 2023 года откроет свои двери новый филиал Музея еврейской истории имени Вильнюсского Гаона — Литовский музей еврейской культуры и самобытности. Музей откроется на улице Pylimo 4А в Вильнюсе, в здании, которое сейчас находится на реставрации и тесно связано с историей вильнюсских евреев, где в 1915 году доктор Йозеф Эпштейн, врач, основал гимназию «Тарбут». Посетители смогут узнать о самых важных событиях в истории литовских евреев, принципах религии иудаизма, системе образования, еврейских языках Литвы, повседневной жизни в штетле, политических движениях, зародившихся в штетле или получивших большую популярность среди евреев, а также об их художественном и культурном самовыражении.

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

Фото: welovelithuania.com

Друскининкай приглашает провести второй день Рождества активно — там состоится Druskininkų kalėdinis bėgimas, «Друскинкайский Рождественский забег». В нем каждый сможет выбрать подходящую ему дистанцию. Самые юные спортсмены смогут посоревноваться в беге на 500 м, все остальные – в беге на 5,2 или 10,5 км, а самые опытные и активные участники забега попробуют свои силы на полумарафонской дистанции.

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

Фото: welovelithuania.lt

Ecoservice информирует о том, что сбор отходов в праздничный период будет осуществляться по обычному графику. В праздничный сезон объем отходов вырастает в два раза, поэтому жителям рекомендуется правильно обращаться с отходами, чтобы избежать переполнения контейнеров и обеспечить своевременный вывоз мусора.

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

Vilniaus viešasis transportas и профсоюз компании подписали обновленный коллективный договор, положив конец спорам и более чем двухнедельной забастовке водителей в столице. Соглашение было подписано в четверг вечером после того, как его проект был одобрен правлением VVT, подтвердили BNS представители компании.

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

Каунасский район выбирает самую красивую ёлку. Приглашают всех желающих отдать свои голоса (лайки) за понравившиеся деревья до 12 часов дня 27 декабря. Напомним, что в этом году победителей будет вдвое больше, поскольку участники конкурса разделены на две группы: жители (частные дворы) и организации (общественные и ведомственные открытые пространства). В обеих категориях авторы, набравшие наибольшее количество голосов, будут награждены денежными призами: 1-я премия — 500 евро, 2-ое место — 300 евро, 3-е — 200 евро.

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

У Вильнюсской Ратуши появился снежный замок. Несмотря на плохую погоду, на Ратушной площади Вильнюса уже несколько дней идет работа: снег свозят со всех сторон, чтобы сформировать снежный замок. Снежная инсталляция адресована самым маленьким жителям города — так Вильнюсская Ратуша дарит детям праздник в этом году.

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt

В связи с быстрым развитием районов северной части столицы жителям Вильнюса могут грозить серьезные неудобства из-за пробок. Столице нужна улица, которая обеспечивала бы нормальное движение в этой части города. Для этого была спроектирована улица Šiaurinė, которая должна соединить Западную объездную дорогу, улицы Justiniškių и Žemynos, пр. Laisvės, улицы Ukmergės и Fabijoniškių. Столичное самоуправление приглашает жителей Вильнюса, сообщества, представителей бизнеса и неправительственных организаций принять участие в презентации-обсуждении проекта улицы Šiaurinė. Встреча состоится 5 января в 17:30 час. в здании Вильнюсского самоуправления.

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

Подробности: https://vilnius.lt/lt/2022/12/21/kvieciame-dalyvauti-diskusijose-del-siaurines-gatves/

Клайпедский городской совет утвердил новое название прогимназии имени Максима Горького. С нового года она будет называться «Клайпедос Уостамиесчио» (Klaipėdos Uostamiesčio).

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

Фото: atviraklaipeda.lt

Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

#StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба клиники Santaros и другие новости

Бесплатный транспорт в столице на Новый год, стулья ODGER из IKEA, просьба клиники Santaros и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Дорожные сборы, День литовского флага, отключение огней на елках и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Статистика подарков, рекорд Мейлутите, Ханука и другие новости

Статистика подарков, рекорд Мейлутите, Ханука и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

Телефон для одиноких пожилых людей, самое длинное озеро, звание «Город, доброжелательный к детям» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Компенсация за электричество, расценки Лаздинайского бассейна и другие новости

Компенсация за электричество, расценки Лаздинайского бассейна и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Судьба «Щелкунчика», литовский паспорт в ТОП-6, «Город и мэр» в продаже и другие новости

Судьба «Щелкунчика», литовский паспорт в ТОП-6, «Город и мэр» в продаже и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Акция «Елочка для жизни», обязательный USB-C, система оценки дорожного покрытия и другие новости

Акция «Елочка для жизни», обязательный USB-C, система оценки дорожного покрытия и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Забастовка продолжается, спрос на поездки превышает предложение и другие новости

Забастовка продолжается, спрос на поездки превышает предложение и другие новости

Автор Эвелина Никанорова