Лучшие спортсмены и тренеры 2022, отбор «Pabandom iš naujo», «Друскинкайский Рождественский забег» и другие новости

В Литве награждены лучшие спортсмены и тренеры уходящего года. Как и в прошлом году, в ходе нынешнего мероприятия были вручены 11 наград, 5 из которых достались победителям олимпийских, и 5 – паралимпийских видов спорта (в категориях «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Команда года», «Тренер года», «Прорыв года»); кроме того, был вручён приз за достижения всей жизни.

«КОМАНДА ГОДА»: Ею стала сборная Литвы по баскетболу на колясках, завоевавшая бронзовые медали на турнире дивизиона «B» чемпионата Европы. В номинации олимпийской сборной приз присуждён гребцам на байдарках-двойках среди мужчин Миндаугасу Малдонису и Андрею Олейнику, занявшим 2-е место в заплыве на 500 м на чемпионате мира и 3-е место в заплыве на 500 м на чемпионате Европы.

«ТРЕНЕР ГОДА»: «Тренером года» по паралимпийским видам спорта стал Освальдас Барейкис, способствовавший «бронзе» 10-летнего дзюдоиста Альгиса Мечковскиса на чемпионате Европы 2022 года. В категории олимпийских видов спорта за звание «Тренером года» стал Мантас Юсис, тренер 19-летнего метателя диска Миколаса Алякны, завоевавшего «серебро» на мировом и «золото» – на европейском чемпионате.

«ПРОРЫВ ГОДА»: Паралимпийский комитет Литвы назвал пловчиху Габриеле Чепавичюте самым выдающимся «прорывом года». В уходящем году она дебютировала на чемпионате мира среди людей с ограниченными возможностями в Португалии, заняв 7-е место на 100-метровке на спине; на этой же дистанции она завоевала бронзовую медаль на европейских юношеских Параолимпийских играх в Финляндии. Олимпийским же «прорывом года» стала боксёрша Габриэле Стонкуте, привезшая домой бронзовую медаль молодёжного чемпионата Европы (до 22 лет), а также занявшая 1-е место в категории до 81 на чемпионатах Европы и мира.

«СПОРТСМЕН ГОДА»: В «паралимпийской» категории второй раз подряд им стал пловец Эдгарас Матакас, завоевавший «серебро» на дистанции 50 метров вольным стилем и «бронзу» на 100-метровке брассом на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию 2022 года в Португалии. Лучшим олимпийцем в этом году стал уже упомянутый легкоатлет Миколас Алякна.

«СПОРТСМЕНКА ГОДА»: Раймеда Бучинските стала лучшей паралимпийкой года. На чемпионате Европы по стрельбе среди людей с ограниченными возможностями 2022 года она заняла 5-е место в стрельбе по мишеням из пневматического пистолета на 10 метров; кроме того, она завоевала «серебро» в этом виде на этапе соревнований «Гран-при» в Сербии. Победительницей в олимпийской категории стала пловчиха Рута Мейлутите, завоевавшая «бронзу» на чемпионатах мира и Европы 2022 года на дистанции 100 м брассом.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕЙ ЖИЗНИ: Эта награда досталась одному из самых известных литовских тренеров по современному пятиборью Юрию Москвичёву.

7% взрослых жителей Литвы говорят, что все еще верят в Деда Мороза, показывает репрезентативный опрос, проведенный по заказу телекоммуникационной компании Telia. Опрос показал, что наибольшая доля (37%) жителей Литвы перестала верить в Деда Мороза, когда им было от 5 до 10 лет. Около 17% перестали верить в подростковом возрасте, 5% сказали, что перестали верить в него до 5 лет, а 2% — когда стали взрослыми.

30 групп и исполнителей будут соревноваться в отборе «Pabandom iš naujo» за возможность представлять Литву на конкурсе песни «Евровидение» в 2023 году. Первое отборочное шоу будет транслировать LRT 21 января.

Во второй половине 2023 года откроет свои двери новый филиал Музея еврейской истории имени Вильнюсского Гаона — Литовский музей еврейской культуры и самобытности. Музей откроется на улице Pylimo 4А в Вильнюсе, в здании, которое сейчас находится на реставрации и тесно связано с историей вильнюсских евреев, где в 1915 году доктор Йозеф Эпштейн, врач, основал гимназию «Тарбут». Посетители смогут узнать о самых важных событиях в истории литовских евреев, принципах религии иудаизма, системе образования, еврейских языках Литвы, повседневной жизни в штетле, политических движениях, зародившихся в штетле или получивших большую популярность среди евреев, а также об их художественном и культурном самовыражении.

Друскининкай приглашает провести второй день Рождества активно — там состоится Druskininkų kalėdinis bėgimas, «Друскинкайский Рождественский забег». В нем каждый сможет выбрать подходящую ему дистанцию. Самые юные спортсмены смогут посоревноваться в беге на 500 м, все остальные – в беге на 5,2 или 10,5 км, а самые опытные и активные участники забега попробуют свои силы на полумарафонской дистанции.

Ecoservice информирует о том, что сбор отходов в праздничный период будет осуществляться по обычному графику. В праздничный сезон объем отходов вырастает в два раза, поэтому жителям рекомендуется правильно обращаться с отходами, чтобы избежать переполнения контейнеров и обеспечить своевременный вывоз мусора.

Vilniaus viešasis transportas и профсоюз компании подписали обновленный коллективный договор, положив конец спорам и более чем двухнедельной забастовке водителей в столице. Соглашение было подписано в четверг вечером после того, как его проект был одобрен правлением VVT, подтвердили BNS представители компании.

Каунасский район выбирает самую красивую ёлку. Приглашают всех желающих отдать свои голоса (лайки) за понравившиеся деревья до 12 часов дня 27 декабря. Напомним, что в этом году победителей будет вдвое больше, поскольку участники конкурса разделены на две группы: жители (частные дворы) и организации (общественные и ведомственные открытые пространства). В обеих категориях авторы, набравшие наибольшее количество голосов, будут награждены денежными призами: 1-я премия — 500 евро, 2-ое место — 300 евро, 3-е — 200 евро.

У Вильнюсской Ратуши появился снежный замок. Несмотря на плохую погоду, на Ратушной площади Вильнюса уже несколько дней идет работа: снег свозят со всех сторон, чтобы сформировать снежный замок. Снежная инсталляция адресована самым маленьким жителям города — так Вильнюсская Ратуша дарит детям праздник в этом году.

В связи с быстрым развитием районов северной части столицы жителям Вильнюса могут грозить серьезные неудобства из-за пробок. Столице нужна улица, которая обеспечивала бы нормальное движение в этой части города. Для этого была спроектирована улица Šiaurinė, которая должна соединить Западную объездную дорогу, улицы Justiniškių и Žemynos, пр. Laisvės, улицы Ukmergės и Fabijoniškių. Столичное самоуправление приглашает жителей Вильнюса, сообщества, представителей бизнеса и неправительственных организаций принять участие в презентации-обсуждении проекта улицы Šiaurinė. Встреча состоится 5 января в 17:30 час. в здании Вильнюсского самоуправления.

Подробности: https://vilnius.lt/lt/2022/12/21/kvieciame-dalyvauti-diskusijose-del-siaurines-gatves/

Клайпедский городской совет утвердил новое название прогимназии имени Максима Горького. С нового года она будет называться «Клайпедос Уостамиесчио» (Klaipėdos Uostamiesčio).

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