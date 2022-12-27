Путешествие Ауримаса Валуявичюса, повышение PSD, цены на электроэнергию и газ на 2023 год и другие новости

Государственный совет по регулированию энергетики в пятницу утвердил общественные цены на электроэнергию и газ на первую половину 2023 года, сообщает Ignitis.

Самый популярный «стандартный» тариф для однотарифных потребителей с января составит 28 центов за киловатт-час (включая НДС) с государственной компенсацией — на 17% больше, чем в настоящее время. Без компенсации тариф составляет 56,5 цента. Между тем цена природного газа Ignitis для потребителей, использующих его для приготовления пищи (первая группа), с января 2023 года с компенсацией государства составит 1,40 евро (без компенсации — 2,39 евро за кубометр) — на 37,3% больше, чем сейчас, для потребителей, использующих газ для отопления жилья (до 20 тысяч кубометров в год) (вторая группа) — 0,92 евро (1,91 евро) — на 19,5% больше, а еще больше цена будет для тех, кто сжигает газ (третья группа) — 0,88 евро (1,87 евро) — на 17,3% выше. По данным Ignitis, средний месячный счет увеличится примерно на 1,58 евро для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, и примерно на 14 евро для тех, кто использует его для отопления жилья.

Согласно утвержденному правительством порядку, в первом полугодии 2023 года государство будет покрывать до 28,5 цента за кВтч электроэнергии для бытовых потребителей. В то же время компенсация за газ будет составлять 99 центов за кубический метр.

Сейм принял поправки к Закону о благополучии и защите животных и Кодексу об административных правонарушениях, которыми было решено запретить лицам, жестоко обращавшимся с животными, в течение определенного периода времени иметь питомцев. Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество случаев жестокого обращения с животными и укрепить благополучие и защиту животных, говорится в сообщении. Согласно принятым поправкам, лицо, наказанное за административные правонарушения, предусмотренные в Кодексе административных правонарушений, и у которого были конфискованы все животные, не сможет заводить животных в течение 2 или 4 лет, в зависимости от тяжести нарушения. Человеку будет запрещено заводить те виды животных, против которых он применил незаконные действия. Если лицо осуждено по Уголовному кодексу за совершение преступного деяния (жестокое обращение с животным, истязание, если в результате животное было убито или покалечено), такое лицо не сможет содержать все виды животных во время исполнения решения суда и 10 лет после. Несоблюдение данного запрета влечет за собой административную ответственность.

Нарушение запрета на содержание животных влечет за собой штраф в размере от 150 до 300 евро, а повторное нарушение – в размере от 300 до 550 евро.

Литовский путешественник отправился в плавание по Атлантическому океану на одноместной весельной лодке.

«Да начнется вызов», — крикнул Ауримас Валуявичюс провожавшей его команде.

Ранним утром 26 декабря путешественник покинул берега Испании и отправился в 10-е и одновременно самое большое путешествие в своей жизни Lituanica powered by Audimas. Его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета С. Дарюса и С. Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории — первым литовцем и третьим человеком в мире, прошедшим такой маршрут.

Следить за путешествием Ауримаса Валуявичюса в режиме реального времени можно здесь: https://share.garmin.com/VALUJAVICIUS

Результаты обучения в школах национальных меньшинств улучшились за последние 4 года, согласно анализу, проведенному специалистами Национального агентства по образованию.

«За последние четыре года результаты успеваемости по базовому образованию в школах национальных меньшинств улучшились, средний балл вырос на 0,6 балла», — заявила в декабре на заседании Комитета Сейма по образованию и науке Даля Сурвутайте, аналитик Агентства национального образования.

Исследование было проведено в 2021 году.

Самозанятые работники и люди, самостоятельно оплачивающие взнос по обязательному страхованию здоровья (PSD) с минимальной месячной зарплаты, в январе должны быть внимательнее при оплате этого взноса. С ростом минимальной месячной зарплаты в следующем году повысится и размер PSD. С января такие работники должны будут ежемесячно переводить в «Содру» 58,63 евро (в 2022 г. было 50,95 евро). Размер взноса вырастет на 7,68 евро, поскольку минимальная месячная зарплата (MMA) с 2023 года достигнет 840 евро.

Городские власти пытаются обновить улицу Шнипишкес в центре столицы, рядом с Зеленым мостом, и сделать ее более доступной для жителей — они хотят сделать это пространство более подходящим для отдыха и развлечений. Идеи о том, как использовать это пространство, все еще изучаются. По словам представителей муниципалитета, цель — создать уникальное пространство, соединяющее старый и новый центр города, не просто как транзитный пункт, а как городскую площадь, где хочется находиться.

Настольный теннис на открытом воздухе, тренажеры во дворе дома, качели для детей, легальная стена для граффити, тропа у реки для наблюдения за природой и еще 43 предложенные самими жителями Вильнюса идеи будут реализованы в следующем году. Акция Dalyvauk! Vilnius (Прими участие! Вильнюс) в этом году был проведена во второй раз и уже во всех староствах столицы. На реализацию всех идей выделено более 300 тысяч евро, ранее эти средства распределялись старостами, которые составляли годовые планы.

Идеи будут реализованы в 2023 году и будут финансироваться за счет средств городского бюджета Вильнюса, которые предназначены для деятельности староств.

По заказу Вильнюсского самоуправления проведено исследование для выяснения, насколько экономически выгодны для города проводимые в нем съемки художественных и документальных фильмов за последние пять лет. Результаты впервые проведенного в Литве анализа пока не обнародованы, их обещают представить в начале следующего года. Напомним в Вильнюсе снимали сериал «Война и мир» (BBC), «Чернобыль» (HBO), «Очень странные дела» (Netflix), «Екатерина Великая» (HBO) и многие другие работы зарубежных и литовских кинематографистов.

В нынешних правилах по уборке города и поддержанию порядка в Клайпеде нет обязательства убирать сосульки и снег с крыш зданий. Однако уже представлен проект поправок, поэтому такое обязательство появится со следующего года. Жителям придется платить налог «на сосульки», пишет Vakarų ekspresas. Административная ответственность может грозить и из-за большого слоя снега на крышах, большое количество снега представляет опасность и для самой конструкции крыши. По словам представителя муниципалитета Гедиминаса Поцюса, за невыполнение правил администратора ждет штраф в размере 20-140 евро.

«Могут обязать убирать снег или сосульки, если они представляют угрозу жизни или имуществу», – сказал он.

После того как изменят правила, снег с крыш должны будут убирать так же, как с тротуаров.

Мэр Вильнюсского района Мария Рекст не будет баллотироваться на новый срок.

«Это ее решение. У нее очень высокий авторитет и поддержка. Но, конечно, она решила, что это будет ее последний срок. Так человек видит свои планы», — сказал BNS Вальдемар Томашевский, евродепутат и лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей.

Музей энергетики и технологий открывает на этой неделе новую постоянную экспозицию — зал «Переломный момент», работа над которой велась почти пять лет, с десятками интерактивных экспонатов. Новый зал открывается 28 декабря.