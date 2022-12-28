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ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Новый год всех желающих приглашают начать с участия в символической церемонии чествования литовского флага, которая, как и каждый год, состоится на Кафедральной площади, у подножия памятника Гедиминасу. 1 января 2023 года в 14 часов литовский флаг, который развевался на башне замка Гедиминаса в течение последнего года, будет торжественно спущен и поднят новый. Спущенный флаг будет передан на хранение в гимназию «Панделё» Рокишкисского района. Школа была выбрана из большого числа кандидатов специальной комиссией, которая оценивала деятельность школ по развитию гражданственности среди учеников.

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

Фото: welovelithuania.lt

По данным ноябрьского опроса Евробарометра, 68% жителей Литвы считают, что евро выгоден для Литвы – это на 4% больше, чем в прошлом году. 12% жителей Литвы не знают или не определились по поводу пользы евро.

«Вероятно, самой важной причиной возросшей благосклонности литовцев к евро является оценка важности геополитической безопасности. После начала российской агрессии в Украине часть жителей Литвы снова осознала преимущества западного демократического мира. Нахождение в едином экономическом и валютном союзе не является исключением. Это отражается и в результатах опроса Евробарометра: значительно увеличилась доля литовцев, которые чувствуют себя европейцами больше из-за евровалюты», — в сообщении цитируется главный экономист Отдела денежной политики Центробанка Литвы Линас Юркшас.

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

Каждый второй житель Литвы в возрасте 18-29 лет указывает, что инфляция повлияла на возможности удовлетворять свои потребности. Согласно исследованию, проведенному по инициативе банка SEB, 53% молодых жителей страны отмечают, что они больше не могут позволить себе то, что позволяли до сих пор, говорится в пресс-релизе. Основным средством борьбы с ростом цен среди молодого населения является сокращение расходов на не самые необходимые нужды. Более трети (38 проц.) участников исследования сокращают расходы на развлечения, 32% меньше тратят на одежду и обувь. Седьмая часть (14%.) в этом году экономила за счет планов на летний отпуск, и почти 4 из 10 опрошенных ищут дополнительную работу или работу с более высокой зарплатой.

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

Бенедиктас Ванагас отправляется на «Дакар» 2023 года. Вечером 27 декабря команда TOYOTA GAZOO Racing Baltics начала свой путь к ралли «Дакар» 2023 года. Двенадцать членов команды вылетели из Вильнюсского аэропорта в Стамбул, откуда после нескольких часов пересадки они отправятся в Джидду в Саудовской Аравии. Хотя ралли «Дакар» стартует в последний день года, команде предстоит еще много подготовиться, говорится в пресс-релизе.

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt /B.Vanagas

Более 300 000 граждан Литвы ездили в Беларусь в 2022 году. С января по сентябрь этого года 315 000 граждан Литвы посещали Беларусь. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщило Министерство спорта и туризма соседней страны. Напомним, весной 2022-го власти Беларуси ввели безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши. Данное решение пролонгировано на 2023-й год. Ранее Департамент госбезопасности Литвы рекомендовал отказаться от поездок в Беларусь, где продолжаются массовые репрессии, а число политзаключенных приближается к отметке в 1500 человек.

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

Государственная инспекция труда сообщает, что Правительство Литовской Республики утвердило минимальную почасовую зарплату в размере 5,14 евро и минимальную месячную зарплату в размере 840 евро на 2023 год.

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

В канун Нового года оживет колокольня Кафедрального собора в столице. На ней будет транслироваться праздничная инсталляция, приглашающая встретить наступающий 2023 год. Красочная инсталляция, уже четвертая за последние годы, – современная альтернатива праздничному фейерверку. Полюбоваться ею можно будет с 22 часов 31 декабря до часу ночи 1 января. Для удобства людей с ограниченными физическими возможностями в Рождественском городке на Кафедральной площади (второй домик, считая со стороны памятника Гедиминасу) находится специальный пандус.

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

Фото Ярослава Сизова

Приятная новость: вильнюсскую елку-торт портал BBC включил в десятку самых впечатляющих елок мира. Литовская елка занимает в списке 1-е место. В десятку входят также елки Гонконга, Стокгольма, Каракаса и Киева, пишет портал Delfi. С 6-го по 10-е места занимают елки Нью-Йорка, Праги, Милана, Лондона и Варшавы.

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

© Shutterstock

В столице возле елки на Кафедральной площади в среду прошел праздник для детей из Украины, где им вручили подарки, волонтеры пекли пончики, угощали детей чаем и горячим шоколадом. Как сообщили в Вильнюсском городском самоуправлении, все зарегистрировавшиеся на сайте ukrainiankids.lt дети получат рождественские подарки, в которых будут мандарины, сладости и сувениры.

«Для почти 4000 маленьких украинцев, которые нашли убежище от войны в Вильнюсе, это Рождество отличается от обычного — без родителей, которые защищают свободу, без своего дома и друзей», — заявил в пресс-релизе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

На мероприятии выступят исполнители из Литвы и Украины.

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

Около Вильнюсской Ратуши была установлена снежная инсталляция, чтобы развлечь маленьких вильнюсцев. Скульпторы Лютаурас Гриеже, Марюс Скруджинскас, Миндаугас Тендзегольскис, Вилюс Тендзегольскис и Марюс Завадскис воплотили эту идею в жизнь. Они насыпали гору снега на Ратушной площади и создали «железного» снежного волка, который приснился князю Гедиминасу, после чего он основал Вильнюс. Согласно легенде, волк смотрит на звезды и защищает жителей Вильнюса.

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt

ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

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