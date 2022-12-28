ТОП елок по версии ВВС, Ванагас отправился на «Дакар», повышение минимальной зарплаты и другие новости

Новый год всех желающих приглашают начать с участия в символической церемонии чествования литовского флага, которая, как и каждый год, состоится на Кафедральной площади, у подножия памятника Гедиминасу. 1 января 2023 года в 14 часов литовский флаг, который развевался на башне замка Гедиминаса в течение последнего года, будет торжественно спущен и поднят новый. Спущенный флаг будет передан на хранение в гимназию «Панделё» Рокишкисского района. Школа была выбрана из большого числа кандидатов специальной комиссией, которая оценивала деятельность школ по развитию гражданственности среди учеников.

По данным ноябрьского опроса Евробарометра, 68% жителей Литвы считают, что евро выгоден для Литвы – это на 4% больше, чем в прошлом году. 12% жителей Литвы не знают или не определились по поводу пользы евро.

«Вероятно, самой важной причиной возросшей благосклонности литовцев к евро является оценка важности геополитической безопасности. После начала российской агрессии в Украине часть жителей Литвы снова осознала преимущества западного демократического мира. Нахождение в едином экономическом и валютном союзе не является исключением. Это отражается и в результатах опроса Евробарометра: значительно увеличилась доля литовцев, которые чувствуют себя европейцами больше из-за евровалюты», — в сообщении цитируется главный экономист Отдела денежной политики Центробанка Литвы Линас Юркшас.

Каждый второй житель Литвы в возрасте 18-29 лет указывает, что инфляция повлияла на возможности удовлетворять свои потребности. Согласно исследованию, проведенному по инициативе банка SEB, 53% молодых жителей страны отмечают, что они больше не могут позволить себе то, что позволяли до сих пор, говорится в пресс-релизе. Основным средством борьбы с ростом цен среди молодого населения является сокращение расходов на не самые необходимые нужды. Более трети (38 проц.) участников исследования сокращают расходы на развлечения, 32% меньше тратят на одежду и обувь. Седьмая часть (14%.) в этом году экономила за счет планов на летний отпуск, и почти 4 из 10 опрошенных ищут дополнительную работу или работу с более высокой зарплатой.

Бенедиктас Ванагас отправляется на «Дакар» 2023 года. Вечером 27 декабря команда TOYOTA GAZOO Racing Baltics начала свой путь к ралли «Дакар» 2023 года. Двенадцать членов команды вылетели из Вильнюсского аэропорта в Стамбул, откуда после нескольких часов пересадки они отправятся в Джидду в Саудовской Аравии. Хотя ралли «Дакар» стартует в последний день года, команде предстоит еще много подготовиться, говорится в пресс-релизе.

Более 300 000 граждан Литвы ездили в Беларусь в 2022 году. С января по сентябрь этого года 315 000 граждан Литвы посещали Беларусь. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщило Министерство спорта и туризма соседней страны. Напомним, весной 2022-го власти Беларуси ввели безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши. Данное решение пролонгировано на 2023-й год. Ранее Департамент госбезопасности Литвы рекомендовал отказаться от поездок в Беларусь, где продолжаются массовые репрессии, а число политзаключенных приближается к отметке в 1500 человек.

Государственная инспекция труда сообщает, что Правительство Литовской Республики утвердило минимальную почасовую зарплату в размере 5,14 евро и минимальную месячную зарплату в размере 840 евро на 2023 год.

В канун Нового года оживет колокольня Кафедрального собора в столице. На ней будет транслироваться праздничная инсталляция, приглашающая встретить наступающий 2023 год. Красочная инсталляция, уже четвертая за последние годы, – современная альтернатива праздничному фейерверку. Полюбоваться ею можно будет с 22 часов 31 декабря до часу ночи 1 января. Для удобства людей с ограниченными физическими возможностями в Рождественском городке на Кафедральной площади (второй домик, считая со стороны памятника Гедиминасу) находится специальный пандус.

Приятная новость: вильнюсскую елку-торт портал BBC включил в десятку самых впечатляющих елок мира. Литовская елка занимает в списке 1-е место. В десятку входят также елки Гонконга, Стокгольма, Каракаса и Киева, пишет портал Delfi. С 6-го по 10-е места занимают елки Нью-Йорка, Праги, Милана, Лондона и Варшавы.

В столице возле елки на Кафедральной площади в среду прошел праздник для детей из Украины, где им вручили подарки, волонтеры пекли пончики, угощали детей чаем и горячим шоколадом. Как сообщили в Вильнюсском городском самоуправлении, все зарегистрировавшиеся на сайте ukrainiankids.lt дети получат рождественские подарки, в которых будут мандарины, сладости и сувениры.

«Для почти 4000 маленьких украинцев, которые нашли убежище от войны в Вильнюсе, это Рождество отличается от обычного — без родителей, которые защищают свободу, без своего дома и друзей», — заявил в пресс-релизе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

На мероприятии выступят исполнители из Литвы и Украины.

Около Вильнюсской Ратуши была установлена снежная инсталляция, чтобы развлечь маленьких вильнюсцев. Скульпторы Лютаурас Гриеже, Марюс Скруджинскас, Миндаугас Тендзегольскис, Вилюс Тендзегольскис и Марюс Завадскис воплотили эту идею в жизнь. Они насыпали гору снега на Ратушной площади и создали «железного» снежного волка, который приснился князю Гедиминасу, после чего он основал Вильнюс. Согласно легенде, волк смотрит на звезды и защищает жителей Вильнюса.