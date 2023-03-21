Литва в рейтинге счастливых стран, налоговая реформа Министерства финансов, елочки в Рождественском лесу и другие новости

Литва занимает 20-е место в рейтинге счастливых стран и является самым счастливым государством среди своих соседей

Об этом свидетельствует опубликованный накануне отчет Организации Объединенных Наций. Согласно World Happiness Report, Литва занимает 20-е место и опережает Польшу (39-е место), Эстонию (31-е место) и Латвию (41-е место). Украина занимает в этом исследовании 92-е место, Россия – 70-е.

«Финляндия остается на первом месте шестой год подряд. Литва — единственная новая страна в первой двадцатке, поднявшаяся более чем на 30 позиций с 2017 года», — говорится в сообщении.

Индекс показывает, что и в других странах Северной Европы дела идут неплохо: за Финляндией следуют Дания и Исландия. В первую десятку входят также Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. А наименее счастливыми оказались жители Афганистана.

Министерство финансов представило налоговую реформу

Реформа, представленная Министерством финансов, включает в себя специальное налогообложение для лиц с высокими доходами, различные льготы для малого бизнеса и новый налог на недвижимость. Есть значительные изменения для самозанятых работников, причем чем более высокие доходы, тем выше коэффициент по уплате налогов.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что реформа будет одобрена Сеймом, поскольку против некоторых изменений выступают и некоторые члены правящей коалиции, министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что налоги на недвижимость и «зеленые» налоги новой реформы уже одобрены парламентом.

На предоставление поправок остается немного, по меркам законопроекта, времени — всего около трех недель.

Консерватор Валдас Бенкунскас, победивший на выборах мэра Вильнюса, говорит, что планирует трехпартийную коалицию

Новый мэр столицы надеется, что после победы социал-демократов на выборах мэра в Вильнюсском районе связи между двумя муниципалитетами будут усилены. Избранный мэр заявил перед выборами, что видит возможности для переговоров о создании коалиции с Партией свободы и социал-демократами.

Восьмиклассники Литвы улучшили свои показатели по математике по сравнению с прошлым годом, а навыки чтения остались на прежнем уровне

Но навыки чтения у учеников восьмых классов — значительно выше, чем знания по математике, свидетельствуют результаты проверки знаний этого года. В этом году средний процент успеваемости восьмиклассников по чтению составил 67,5%, а по математике — 48,7%.

Департамент противопожарной безопасности и спасения при Министерстве внутренних дел объявляет конкурс «Самый безопасный муниципалитет»

Конкурс будет проходить с марта по апрель 2023 года.

Rimi специальным знаком отметит товары с истекающим сроком годности

Торговая сеть Rimi отмечает товары с истекающим сроком годности наклейками Piguoliai. Представители сети сказали, что это часть их кампании, цель которой — обратить внимание на распродажи, акции и скидки. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

Исследователи Каунасского технологического университета разработали мобильное приложение, которое распознает наличие рака гортани по голосу человека

Как говорят специалисты, инновация поможет снизить количество случаев рака гортани, которые оставались без внимания и лечения во время пандемии. По словам исследователей, бесплатное приложение для смартфонов будет доступно для скачивания через шесть месяцев.

В Литве начинается исследование иммунитета к COVID-19

Ученые разошлют приглашения на анализ крови более чем для 6000 случайно выбранных людей в Вильнюсе, Каунасе и других городах и районах. Как рассказал профессор Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Станкуна, цель исследования — выяснить, как люди приобрели иммунитет к COVID-19.

JUDU напоминает, что все еще есть возможность отказаться от «грязного» автомобиля и получить компенсацию

После утилизации загрязняющего окружающую среду автомобиля можно получить компенсацию на приобретение годового проездного билета на общественный транспорт или экологического транспорта (самоката, велосипеда). Заявки принимаются до 10 июня через систему APVA. Дополнительная информация.

22 марта с 16:30 до 18:30 жителей столицы приглашают в парк Йоманто

На встрече специалисты компаний Vilniaus miesto parkai и Vilniaus planas расскажут о предстоящих планируемых изменениях в парке. Все желающие смогут также принять участие в экскурсии, которая поможет лучше познакомиться с растительностью и пернатыми обитателями парка Йоманто.

Вильнюсское самоуправление продолжает красивую традицию

В субботу, 25 марта, с 10 часов утра столичный муниципалитет приглашает высаживать спасенные после зимних праздников елочки в столичном Рождественском лесу, который находится недалеко от усадьбы Веркю, в Веркяйском региональном парке (ул. Žaliųjų ežerų, 35).

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