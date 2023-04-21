Сегодня в Литве

Первые заседания муниципальных советов, «съедобные» клумбы, проект Kuriu Vilnių и другие новости

Автор RADIO•R
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В пятницу принесли присягу новоизбранный мэр Вильнюсского района социал-демократ Робертас Духнявичюс и новые члены муниципального совета

«Я желаю, чтобы мы все вместе находили то, что больше всего нужно жителям Вильнюсского района, и вместе принимали лучшие решения», — обратился новый мэр к членам Совета самоуправления.

Первые заседания муниципальных советов, «съедобные» клумбы, проект Kuriu Vilnių и другие новости

Robert Duchnevič / Lukas Balandis/BNS

В четверг, 20 апреля, состоялось первое заседание нового состава Клайпедского городского самоуправления каденции 2023-2027 годов

На первом заседании принесли присягу 29 членов совета и новый мэр города Арвидас Вайткус, победивший на выборах с политическим комитетом Ištikimi Klaipėdai.

Первые заседания муниципальных советов, «съедобные» клумбы, проект Kuriu Vilnių и другие новости

klaipeda.lt

Сейм Литвы проголосовал против президентского вето на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси

За законопроект в его первоначальной редакции проголосовали 99 депутатов, против проголосовали семеро, еще два члена Сейма воздержались. Это значит, что ограничительные меры в отношении граждан Беларуси не будут расширены, пишет ru.Delfi.lt

Жители Вильнюса уже наслаждаются первыми весенними цветами и клумбами

Новинкой этого года в столице станут «съедобные» клумбы на улице Šnipiškių возле торгового центра CUP. На клумбах будут расти календула, мята, настурция, капуста, тыквы и даже помидоры. Как утверждает специалист столичного самоуправления, не стоит бояться пробовать эти овощи – улица является пешеходной, и поблизости нет автомобильного движения.

«Помидоры, выращенные здесь, не должны отличаться от тех, что растут на балконе», – сказала специалист.

Первые заседания муниципальных советов, «съедобные» клумбы, проект Kuriu Vilnių и другие новости

Проект Kuriu Vilnių приглашает представителей творческих профессий украшать общественные пространства столицы уникальными арт-проектами

Прием заявок на участие в конкурсе и финансирование проектов уже начался, он продлится до 11 июня. Максимальная сумма, выделяемая на один проект, составляет 70 тыс. евро. Творческие идеи можно предлагать для воплощения в разных районах столицы, кроме Старого города и части Науйяместиса. Новые арт-проекты особо приветствуются в Григишкес, Балтупяй, Жирмунай, Вилкпеде, Маркучяй и др. Подробнее о конкурсе

Первые заседания муниципальных советов, «съедобные» клумбы, проект Kuriu Vilnių и другие новости

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Платформа каршеринга электрических мотороллеров Skok больше не будет работать в столице

Об этом сообщила компания.

«Мы с сожалением сообщаем о временной приостановке услуги в Вильнюсе», – говорится в сообщении.

Платформа работала в столице в течение двух лет. По словам компании, отказ от услуг в Вильнюсе связан с тем, что компании «необходимо реорганизовать свою бизнес-структуру, чтобы лучше обслуживать своих клиентов в будущем и расширить охват своих услуг».

27 апреля уже четвертый год подряд будет проводиться экзамен по «Культуре отходов» (Atliekų kultūra)

В нем традиционно принимают участие десятки тысяч жителей нашей страны, неравнодушных к состоянию окружающей среды. На экзамене можно будет проверить свои знания о профилактике избыточного образования отходов, об их правильной сортировке и переработке и о многих других вопросах, связанных с защитой природы. Зарегистрироваться на экзамен и получить дополнительную информацию

Первые заседания муниципальных советов, «съедобные» клумбы, проект Kuriu Vilnių и другие новости

vilnius.lt

В пятницу в Каунасе начинется ярмарка «Весна 2023», которая продлится до воскресенья на аллее Laisvės

Участники разместятся на центральной пешеходной аллее от пересечения с улицей A. Mickevičiaus и частью улицы Vilniaus до подземного перехода в Старом городе. По словам организаторов, на ярмарке будут представлены ремесленники, ювелиры, можно будет купить саженцы и различную еду.

В воскресенье, 23 апреля, в Каунасе пройдет традиционный городской забег «Каунасский марафон»

Организаторы мероприятия сообщают, что во время его проведения будет закрыто или ограничено движение в центре города – в Старом городе, на подступах к нему и вдоль трассы марафона.

В Каунасе с 24 по 30 апреля будет проходить Неделя скандинавской культуры

Во время нее состоятся эксклюзивные выставки, дискуссии, экскурсии. А завершится знакомство со скандинавской культурой совместным выступлением финского и каунасского биг-бэндов. Более подробная информация – на странице Каунасского самоуправления kaunas.lt

Первые заседания муниципальных советов, «съедобные» клумбы, проект Kuriu Vilnių и другие новости

kaunas.lt

С мая в Клайпеде в маршрутных автобусах можно будет расплачиваться банковской картой

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Vakarų ekspresas. Клайпеда станет первым городом в стране, где можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте таким образом.

20 апреля вступил в силу запрет на лов леща практически во всех водоемах регионального парка дельты Нямунаса

Запрет будет действовать до 20 мая. Точные границы регионального парка можно найти по ссылке.

Первые заседания муниципальных советов, «съедобные» клумбы, проект Kuriu Vilnių и другие новости

Первые заседания муниципальных советов, «съедобные» клумбы, проект Kuriu Vilnių и другие новости

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