Первые заседания муниципальных советов, «съедобные» клумбы, проект Kuriu Vilnių и другие новости

В пятницу принесли присягу новоизбранный мэр Вильнюсского района социал-демократ Робертас Духнявичюс и новые члены муниципального совета

«Я желаю, чтобы мы все вместе находили то, что больше всего нужно жителям Вильнюсского района, и вместе принимали лучшие решения», — обратился новый мэр к членам Совета самоуправления.

В четверг, 20 апреля, состоялось первое заседание нового состава Клайпедского городского самоуправления каденции 2023-2027 годов

На первом заседании принесли присягу 29 членов совета и новый мэр города Арвидас Вайткус, победивший на выборах с политическим комитетом Ištikimi Klaipėdai.

Сейм Литвы проголосовал против президентского вето на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси

За законопроект в его первоначальной редакции проголосовали 99 депутатов, против проголосовали семеро, еще два члена Сейма воздержались. Это значит, что ограничительные меры в отношении граждан Беларуси не будут расширены, пишет ru.Delfi.lt

Жители Вильнюса уже наслаждаются первыми весенними цветами и клумбами

Новинкой этого года в столице станут «съедобные» клумбы на улице Šnipiškių возле торгового центра CUP. На клумбах будут расти календула, мята, настурция, капуста, тыквы и даже помидоры. Как утверждает специалист столичного самоуправления, не стоит бояться пробовать эти овощи – улица является пешеходной, и поблизости нет автомобильного движения.

«Помидоры, выращенные здесь, не должны отличаться от тех, что растут на балконе», – сказала специалист.

Проект Kuriu Vilnių приглашает представителей творческих профессий украшать общественные пространства столицы уникальными арт-проектами

Прием заявок на участие в конкурсе и финансирование проектов уже начался, он продлится до 11 июня. Максимальная сумма, выделяемая на один проект, составляет 70 тыс. евро. Творческие идеи можно предлагать для воплощения в разных районах столицы, кроме Старого города и части Науйяместиса. Новые арт-проекты особо приветствуются в Григишкес, Балтупяй, Жирмунай, Вилкпеде, Маркучяй и др. Подробнее о конкурсе

Платформа каршеринга электрических мотороллеров Skok больше не будет работать в столице

Об этом сообщила компания.

«Мы с сожалением сообщаем о временной приостановке услуги в Вильнюсе», – говорится в сообщении.

Платформа работала в столице в течение двух лет. По словам компании, отказ от услуг в Вильнюсе связан с тем, что компании «необходимо реорганизовать свою бизнес-структуру, чтобы лучше обслуживать своих клиентов в будущем и расширить охват своих услуг».

27 апреля уже четвертый год подряд будет проводиться экзамен по «Культуре отходов» (Atliekų kultūra)

В нем традиционно принимают участие десятки тысяч жителей нашей страны, неравнодушных к состоянию окружающей среды. На экзамене можно будет проверить свои знания о профилактике избыточного образования отходов, об их правильной сортировке и переработке и о многих других вопросах, связанных с защитой природы. Зарегистрироваться на экзамен и получить дополнительную информацию

В пятницу в Каунасе начинется ярмарка «Весна 2023», которая продлится до воскресенья на аллее Laisvės

Участники разместятся на центральной пешеходной аллее от пересечения с улицей A. Mickevičiaus и частью улицы Vilniaus до подземного перехода в Старом городе. По словам организаторов, на ярмарке будут представлены ремесленники, ювелиры, можно будет купить саженцы и различную еду.

В воскресенье, 23 апреля, в Каунасе пройдет традиционный городской забег «Каунасский марафон»

Организаторы мероприятия сообщают, что во время его проведения будет закрыто или ограничено движение в центре города – в Старом городе, на подступах к нему и вдоль трассы марафона.

В Каунасе с 24 по 30 апреля будет проходить Неделя скандинавской культуры

Во время нее состоятся эксклюзивные выставки, дискуссии, экскурсии. А завершится знакомство со скандинавской культурой совместным выступлением финского и каунасского биг-бэндов. Более подробная информация – на странице Каунасского самоуправления kaunas.lt

С мая в Клайпеде в маршрутных автобусах можно будет расплачиваться банковской картой

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Vakarų ekspresas. Клайпеда станет первым городом в стране, где можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте таким образом.

20 апреля вступил в силу запрет на лов леща практически во всех водоемах регионального парка дельты Нямунаса

Запрет будет действовать до 20 мая. Точные границы регионального парка можно найти по ссылке.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ