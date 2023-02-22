Митинг, шествие и концерт в поддержку Украины, самый популярный автомобиль, «Ботинки пчелы» и другие новости

«Понедельничный митинг», концерт и другие мероприятия в Вильнюсе к годовщине войны

Сообщается, что «Понедельничный митинг», организуемый каждый понедельник общественным деятелем Аркадием Винокуром, в этот раз состоится 24 февраля в 16:30 час. На митинг, организуемый уже 45 раз, прибудут послы, главы государств и общественные деятели стран НАТО и Украины. На Кафедральной площади также состоится флэшмоб послов стран НАТО «Слава Україні!».

В 16:00 час. от памятника Тарасу Шевченко (ул. Арклю, 26) начнется шествие с 50-метровыми флагами Украины и Литвы, которое сопроводит украинский фольклорный коллектив «Намисто». Участники шествия пройдут по улицам Вису Швянтую, Арклю, Диджейи, Пилес до Кафедральной площади.

В 17:30 час. шествие продолжится от Кафедральной площади до площади Независимости у Сейма.

В 18:30 час. у Сейма состоится акция – концерт солидарности с Украиной «Свобода светит: RADAROM!». На концерт, где выступят и выразят слова поддержки украинцам самые известные литовские исполнители, людей призывают принести флаги Литвы и Украины, свечи и зажигалки, указывают в сообщении самоуправления.

В 19:30 час. в Opera Social House (ул. И. Лелевеле, 4) состоится бесплатный концерт поддержки «Слава Україні. Объединимся еще раз!», в рамках которого участников призовут делать пожертвования в фонды поддержки Украины.

Минобороны Литвы представит план реорганизации призыва на военную службу осенью

В начале января министр обороны Арвидас Анушаускас представил планируемую реорганизацию службы призывников. По его словам, посредством этой реорганизации планируется сократить время службы до полугода, увеличить число призывников и активного военного резерва. Предлагается также сделать возможным прохождение обязательной военной службы по выходным дням в течение трех лет. По словам Арвидаса Анушаускаса, эти изменения были бы почти равносильны всеобщему призыву.

Кроме того, как сообщает министерство обороны, доверяют Литовской армии 78% опрошенных. 57% опрошенных одобряют введение всеобщего призыва на обязательную начальную военную службу сразу после окончания школы. 68% респондентов высказываются за сохранение текущего финансирования обороны в размере 2,5% от ВВП или за его увеличение.

За шум в общественных местах предлагается ввести большие штрафы

Члены Сейма (консерваторы Миндаугас Скритулскас, Бронисловас Матялис, Аудрюс Пятрошюс, Андрюс Купчинскас и представитель фракции «аграриев» Антанас Винкус) предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и повысить штрафы за нарушение общественного порядка. Парламентарии предлагают налагать денежные взыскания не только на физических лиц, но и на руководителей компаний, учреждений или организаций, в помещениях которых нарушается общественный порядок. Если изменения будут приняты, за первое нарушение будет налагаться штраф в размере 80-300 евро, на руководителей учреждений или компаний — от 300 до 500 евро. За повторное административное правонарушение штраф для физических лиц составил бы от 300 до 500 евро, для руководителей предприятий, учреждений или организаций — от 500 до 700 евро.

Минздрав Литвы ранее сообщал, что обсуждает проект, в соответствии с которым семейные врачи должны работать круглосуточно, чтобы пациенты реже обращались в приемные отделения больницы

Позже Минздрав уточнил, что семейные врачи должны работать 12 часов, а не круглосуточно. Президент ассоциации семейных врачей профессор Юлюс Калибатас также отметил, что семейные врачи не могут работать по 12 часов без перерыва. Врачи работают по полдня, если пациента должны принимать 12 часов, значит, придется идти к другому врачу, который не знает историю болезни пациента. Министр здравоохранения Арунас Дулькис прокомментировал предложение так: «По реакции видно, что о предложениях на заседании Комитета семейных врачей информировали недостаточно, поэтому проект было решено вернуть на повторное обсуждение в рабочую группу. Министр надеется, что после более подробных дискуссий найдут решения, которые гарантируют интересы врачей и пациентов».

Литовские фермеры протестуют против низких закупочных цен на молоко

В ряде городов во время акций протеста они раздавали людям молоко бесплатно. «Не должно так быть, что фермеру за 12 тонн платят по 25 центов за литр, а в магазине литр молока стоит 1,60 евро», – прокомментировал ситуацию один из организаторов забастовки. По данным Литовской ассоциации молочных хозяйств, переработчики получают миллионную прибыль, а фермеры отказываются от молочных хозяйств. Фермеры бастуют, требуя вмешательства государства и муниципалитетов и регулирования закупочных цен. Они обратились в Минсельхоз и другие органы власти, но ответа пока не получили. Министерство ответило, что малые хозяйства должен поддерживать муниципалитет, а крупные – сами переработчики. Обещали искать средства в фондах ЕС. Об этом пишет Delfi.

Платформа для проверки автомобильной истории CarVertical сообщает, что в прошлом году на платформе было обнаружено более 1100 угнанных автомобилей

Наибольшей популярностью среди преступников пользуются автомобили Mercedes-Benz (14,7% всех угнанных автомобилей), BMW (14,4%), Audi (10,4%), Ford (7,8%), Volkswagen (6,8%). Самым большим спросом пользуются автомобили BMW, особенно среди молодежи. В пятерку лучших моделей вошли BMW 3-ей серии, Volkswagen Golf, BMW 5-ой серии, Volkswagen Passat и Audi A4. Также отмечается, что примерно у 15,2% всех автомобилей, проверенных на платформе, был скрученный пробег.

Совет Вильнюсского самоуправления утвердил новые положения о взносе на развитие инфраструктуры

Застройщики недвижимости могут быть освобождены от уплаты взноса, если здание имеет общественное назначение. Это означает, что освобождение от налога на развитие инфраструктуры будет распространяться на частных застройщиков при строительстве публичных библиотек, музеев, школ, детских садов, больниц, поликлиник, спортивных залов, стадионов и другой спортивной инфраструктуры. Для получения льготы застройщик должен взять на себя обязательство не менять назначение объекта в течение пяти лет, говорится в сообщении Вильнюсского городского самоуправления.

Клайпеда подписала договор на корректировку технического проекта реконструкции кольцевой развязки на проспекте Baltijos и проспекте Taikos

Планируется, что после завершения реконструкции кольцевой развязки проспекта Baltijos и шоссе Šilutės начнется реконструкция другой кольцевой развязки на проспекте Baltijos. Следующий этап предусматривает реконструкцию кольцевой развязки между проспектом Baltijos и проспектом Taikos, которая находится на пути движения транспорта, следующего в порт и из порта через проспект Baltijos.

Обновилось приложение Trafi

Теперь у приложения Trafi для Вильнюса еще более интуитивно понятный пользовательский интерфейс и новые функции, которые позволяют легче планировать поездку на общественном транспорте.

В Международный день родного языка Министерство культуры наградило руководителей компаний, выбравших красивые литовские названия для своих компаний

Государственная инспекция по языку отобрала следующие зарегистрированные в прошлом году названия компаний: «Vienas namuose» («Один дома»), «Rimtas dėdė» («Серьезный дядя», «Atradimų skrynia» («Сундук находок»), «Jūra laše» («Море в капле»), «Katės akis» («Глаз кошки»), «Namisėda» («Домосед»), «Žiniukų mokyklėlė» («Школа Знаек») «Šildau šaldau» («Согреваю охлаждаю»), «Bitės batai» («Ботинки пчелы»), «Kaip gerai» («Как хорошо») «Skaičių kelionė» («Дорога чисел») и другие.

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