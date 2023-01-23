Одноразовая скидка на электроэнергию, проверка знаний в школах, тропа Kadagių slėnis и другие новости

После снижения биржевых цен на электроэнергию в начале текущего года часть клиентов Ignitis получит январские счета с одноразовой скидкой

Об этом пишет Delfi. Скидку получат все клиенты, чей фиксированный тариф на электроэнергию превышает 49 центов за киловатт-час. После скидки клиенты Ignitis за январскую электроэнергию не будут платить больше этого предела. По словам Ignitis, это наиболее актуально тем клиентам, чей фиксированный тариф превышает компенсируемый государством (56,5 центов/kWh), так как снизится сумма к оплате.

Сейм одобрил предложение изменить формат государственных номерных знаков

Об этом сообщает портал TV3.lt.

«Суть изменения в законе заключается в появлении знака Витиса на государственных знаках автомобилей, зарегистрированных в Литве», — сказал инициатор изменений депутат Андрюс Купчинскас.

Изменения должны вступить в силу с 1 октября этого года.

На этой неделе у учеников четвертых и восьмых классов — проверка знаний

В школах Литвы будет проводиться Национальный тест на успеваемость. По данным Национального агентства по образованию, в этом году в проверках примут участие более 58 тыс. учеников из 750 школ.

В некоторых автобусах столицы можно расплачиваться карточкой

JUDU сообщает, что в столичных автобусах маршрутов 88, 1, 117, 118, 119, 121 и 122, за билеты можно заплатить не только наличными, но и банковской картой. Все, что вам нужно сделать, это сказать водителю, что вы хотите оплатить проезд банковской картой, когда будете покупать билет.

В Старом городе Вильнюса идут работы по понижению бордюров

Чтобы не создавать сложностей для пешеходов, бордюры станут ниже на перекрестках улиц Sodų и Pylimo; Bazilijonų и Arklių.

Весной в центре Каунаса завершится строительство многоэтажной автостоянки

Она появится возле территории бывшего «Меркуриюса». По задумке новый объект освободит центральные улицы города от машин, скапливающихся на окраинах. Стройка на участке, отмеченном номером 65А по улице K. Donelaičio, быстро приближается к завершению — большая часть каркаса здания уже смонтирована.

Вводится новая льгота для клайпедских пассажиров

В ходе модернизации системы общественного транспорта в городе вводится новая льгота – своеобразная привилегия для местных жителей — «Карта клайпедчанина». Она предназначена для лиц, задекларировавших свое место жительства в Клайпеде. Карта может быть как виртуальной, так и пластиковой, и с ее помощью можно будет купить новый вид льготных билетов. Так, полная стоимость проезда на 365 дней составит не 255 евро, как сейчас, а всего 205.

Открылась лесная тропа для самостоятельных путешествий через страны Балтии

Путь начинается у границы с Польшей и заканчивается в Таллине. Он проходит через самые живописные места наших стран. В Литве это Дзукийский и Жемайтский национальные парки, а также региональный парк «Излучины Немана» в Каунасе. Протяженность литовского участка тропы — 747 км. По расчетам разработчиков маршрута, пройти это расстояние можно за 36-38 дней. Общая протяженность пути — 2141 км (102-114 дней). Тропа разделена на участки по 20 км, чтобы можно было воспользоваться местным транспортом и ночлегом.

Познавательная тропа Kadagių slėnis в Региональном парке Каунасского водохранилища снова открылась для посещения

Об этом сообщила Государственная служба охраняемых территорий. Тропа была впервые оборудована в 2010 году, и со временем деревянные дорожки износились. Сейчас вместо них установлены новые — несущие конструкции дорожек выполнены из металла, а деревянные части – из древесины дуба. Ожидается, что познавательная тропа теперь прослужит намного дольше. Пять лет назад Kadagių slėnis был назван самой красивой тропой Литвы.

Каждый понедельник утром в 10:30 в Vilnius Outlet проходит программа театральных игр «Хорошее начало»

Мероприятия разработаны для самых маленьких детей в возрасте от 6 до 36 месяцев и сопровождающих их взрослых. Организаторы приглашают прийти и насладиться веселой компанией детей, звуками музыки и творческими играми, призванными обучать и приносить радость малышам. Продолжительность: 45 мин. Сессия будет проходить на 3-м этаже. Мероприятие бесплатное, регистрация не требуется.

По выходным в Музее энергетики и техники Литвы можно участвовать в научных экспериментах в лаборатории ETM Chemistry (Curie)

Они предназначены для всей семьи и всех, кто интересуется химическими элементами, их свойствами и увлекательной наукой о материалах. Эксперименты с жидким азотом, кислотно-основные реакции и др. Участники будут обеспечены защитными халатами и очками. Место встречи – информационный центр ETM. Дети (до 12 лет) должны находиться в сопровождении взрослых. Продолжительность сеанса – 40 минут. Цена – билет для посетителей + 2 Eur. Предварительная регистрация не требуется. Эксперименты проводятся в 10:30, 12:30, 14:30, 16:30.

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