Ограничения на подарки от родственников, новая система электронного билета, оплата через систему m.Parking и другие новости

Размер подарков от родственников может быть ограничен

Министр финансов Гинтаре Скайсте утверждает, что в связи с фиксированием определенных злоупотреблений предлагается ограничивать подарки от родственников, сообщает ru.Delfi.lt.

«Предлагается ограничить подарки от родственников до 300 тыс. евро в год – от супругов, родителей, детей, бабушек и дедушек, внуков, а также до 150 тыс. евро в год – от братьев и сестер», — сказала министр финансов.

Ранее подарки от родственников, вне зависимости от их стоимости, налогом не облагались.

Избранный мэр Вильнюса консерватор Валдас Бенкунскас на этой неделе встретился с социал-демократами и продолжает коалиционные переговоры с Партией свободы (Laisvės partija)

«Мы уже начали переговоры с Партией свободы о курируемых областях, а также начали работу над совместной программой работы коалиции», — сказал Бенкунскас в комментарии BNS.

Социал-демократы еще не приняли решения о своем участии в коалиции.

В Литве произошел скандал с возможным «кумовством», в котором замешана Партия Свободы (Laisvės partija)

Назначенная на прошлой неделе директором по корпоративным вопросам Литовских железных дорог Агне Белицкайте является женой Винса Юргутиса, вице-председателя Партии свободы и заместителя министра экономики и инноваций, а также близким другом, одноклассницей и однокурсницей министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте. В итоге разбирательств Агне Белицкайте отказалась от назначения, а ее муж Винцас Юргутис ушел с поста вице-министра. Президент Литвы Гитанас Науседа призывает и министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте обдумать свое дальнейшее нахождение на посту.

Почти четверть жителей Литвы испытывали трудности с оплатой жилья

Опрос, проведенный компанией Spinter tyrimai по заказу Национальной сети организаций по снижению нищеты, показал, что 12 процентам жителей Литвы в феврале не хватало денег на продукты, а 23 процентам – на аренду жилья или оплату коммунальных услуг. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

В скором времени в автобусах и троллейбусах столицы рядом со старыми компостерами появятся новые

А в конце мая жителей и гостей Вильнюса будет встречать новая система электронного билета. Появится одно большое изменение, которое должно войти в привычку: каждый раз, заходя в общественный транспорт, придется отмечать билет, прикладывая его к компостеру. Вне зависимости от того, краткосрочный это билет, долгосрочный проездной или билет в мобильном приложении.

Вильнюсское городское самоуправление собирается открыть пять пунктов мойки велосипедов и самокатов

«Принято решение объявить конкурс на предоставление услуг в пяти местах столицы: на Белом мосту на улице Upės, на перекрестке улиц Kalvarijų-Ateities-Jeruzalės, на мосту Šilo (со стороны Жирмуная), в парке Озас и на улице Neries у Жирмунайского пляжа», — рассказал специалист Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

Вниманию водителей! Работы на улице Geležinio Vilko под кольцом Konstitucijos будут проводиться ночью

Grinda начинает работы по реконструкции сетей поверхностной канализации. В течение следующих 4 недель будет реконструировано 315 метров трубопровода. Сообщается, что работы будут проводиться в ночное время, движение транспорта будет ограничиваться.

Начинается реконструкция участка дороги № 173 Молетай-Пабраде с 10,985 по 15,405 км

Работы планируется выполнить в течение 10 месяцев после вступления договора в силу, т.е. до конца января 2024 года, говорится в пресс-релизе Дирекции автомобильных дорог Литвы.

С 24 марта в Клайпеде невозможно будет оплатить парковку через мобильное приложение m.Parking

При помощи данной программы отныне оплатить услуги можно будет только в Вильнюсе. Водителей, которые ею пользовались, просят скачать и использовать другие популярные приложения, работающие в Клайпеде: ParkMan, UniPark и Flowbird. Напоминаем также, что в Старом городе и Смильтине в автоматах паковку можно оплатить банковской картой, а в интернете к продаже доступны парковочные абонементы на 5, 10 и 30 дней.

C 1 апреля мобильное приложение m.Parking перестанет работать и в Тракае.

16 апреля в Вильнюсском парке Вингис пройдет традиционный забег «Волчьи тропы» ( Tropem Wilczym ) в память о забытых солдатах

Участники традиционно смогут выбрать между дистанциями 1963 м, 5 км и 10 км или пробежать полумарафон, который впервые организуется в рамках этого мероприятия.

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