Активность избирателей во 2-м туре, новые удостоверения личности, подготовка к «Празднику цветения тюльпанов» и другие новости

Во втором туре муниципальных выборов проголосовали 45,82% избирателей

Согласно данным ГИК, наиболее активно членов муниципальных советов и мэров избирали жители в возрасте 75 лет и старше. Их число на выборах составило 55,13% от всех избирателей этой возрастной группы. Наименее активными на этих выборах оказалась категория избирателей в возрасте 18-24 лет — их пришло чуть более 30%.

Наиболее активно во втором туре выборов в этом году голосовали избиратели Пагегяйского (62,13%), Алитусского районного (59,93%), Лаздийского районного (56,01%), Шилальского районного (55,19%) и Игналинского районного (54,90%) самоуправлений. Наиболее пассивно свою волю во время второго тура голосования выражали избиратели Паневежского районного (27,61%), Шяуляйского районного (27,89%), Кельмеского районного (33,32%), Клайпедского районного (33,44%) и Мажейкского районного (36,18%) самоуправлений.

До саммита НАТО в Вильнюсе должны заасфальтировать и выровнять улицы

Об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

«Как представит себя миру Вильнюс, отмечающий 700-летие, — это шанс именно для мэра города и нового муниципалитета», — сказала она.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля этого года. Это первый саммит НАТО, который будет принимать Литва.

Социал-демократы решили не принимать предложение консерваторов о совместной коалиции в столичном городском совете

По словам представителей партии, такое решение принято по причине идеологических разногласий между социал-демократами и правящими партиями. Они также добавили, что в столичном горсовете будет конструктивная оппозиционная сила, которая станет поддерживать решения, направленные на улучшение благосостояния вильнюсцев.

Центр выдачи удостоверений личности (ADIC) объявляет, что для создания электронной подписи потребуется новый тип удостоверения личности

Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел, с 1 июля этого года удостоверения личности, выданные до 12 августа 2021 года, больше не будут использоваться в качестве средства создания электронной подписи. Сообщается, что жители страны, которые активно используют и намерены продолжать использовать свои ID-карты для создания электронных подписей, должны до 1 июля этого года обменять их на новые ID-карты со встроенными в них новыми устройствами для создания электронных подписей. Это можно сделать в любом территориальном подразделении Департамента миграции. Стоимость услуги — 8,6 евро.

Туроператор Coral Travel сообщает, что планирует запуск чартерных рейсов для путешествия из Каунаса в регион Анталии (Турция)

Как сообщают аэропорты Литвы, маршрут прямых чартерных рейсов появится на информационных табло Каунасского аэропорта после перерыва более чем в 10 лет и станет очень удобной альтернативой для жителей страны, которые планируют отдыхать в Турции. Полеты из Каунасского аэропорта в Анталию начнутся 27 апреля и продлятся до 28 октября, пишет ru.Delfi.lt.

Отныне прогноз опасных погодных явлений можно получить по телефону

Позвонив по телефону +370 648 05433, можно будет получить и прогноз опасных погодных явлений, и общий прогноз погоды для Литвы и Вильнюса, составленный синоптиками.

Предложение Банка Литвы об отказе от одноцентовых и двухцентовых монет поддерживают защитники прав потребителей, «зеленые» и некоторые торговцы

Банк Литвы предлагает округлять покупки до 5 центов только для наличных платежей, за исключением посредников.

«Идея заключается в том, чтобы эти монеты достоинством 1 и 2 цента не отдавать покупателю в качестве сдачи, но чтобы они оставались законным платежным средством. Если будет политическое решение, округление должно быть введено законом», — сказала BNS представитель Банка Литвы Бригита Раманаускайте.

Откроется ли новая школа на ул. Senvagės в Клайпеде, выяснится летом

На заседании Клайпедского городского совета в четверг было объявлено, что есть сомнения в том, будет ли школа формировать классы осенью.

«Контрактный план таков (открыть осенью школу). В июне будет яснее», — сказал директор городской администрации Гинтарас Ненишкис.

9 апреля, в Пасхальное воскресенье, магазины и аптеки в Вильнюсском, Клайпедском и Шяуляйском Akropolis будут закрыты

Однако некоторые развлекательные центры и рестораны все же будут работать.

Вильнюсский дом опеки над животными 12-ю весну подряд начинает акцию по стерилизации полудиких кошек по программе «Поймай — стерилизируй — отпусти»

Эта программа предусматривается для взрослых кошек и котов, которые адаптировались к жизни на улице и не имеют шансов найти новых хозяев. При помощи программы предотвращается не только неконтролируемое размножение животных, но и распространение болезней, особенно бешенства. Столичные пенсионеры могут сделать своим питомцам операции по стерилизации и кастрации, а также прививки от бешенства в Вильнюсском доме опеки над животными бесплатно. Количество мест ограничено, поэтому записываться можно первого числа каждого месяца по тел. (8 652) 57707 – по рабочим дням с 7 до 19 час., по выходным и праздничным дням – с 9 до 16 час.

Усадьба Бурбишкис (Радвилишкский район) готовится к единственному в Литве Фестивалю цветения тюльпанов

В этом году он пройдет 13 мая. Вся подробная информация о мероприятии, а также программа фестиваля — на странице музея daugyvenesmuziejus.lt.

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