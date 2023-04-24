Ограничения во время саммита НАТО, «рекорды» зимнего сезона, японский сад, акция «Символы города» и другие новости

Выяснилось, какие ограничения ожидаются во время саммита НАТО в Вильнюсе

«Подробная информация об ограничении движения появится позже, по мере приближения мероприятия. Но уже сейчас известно, что во время саммита НАТО будет ограничено передвижение всех участников движения по Старому городу, в пределах выставочного центра Litexpo, на территории аэропорта, в отдельных местах Науяместиса», – сообщает муниципалитет Вильнюса. Правда, водители со специальными разрешениями в эти места смогут проехать. Больше подробностей станет известно позже.

Хотя полеты в Вильнюсском аэропорту будут приостановлены на время проведения саммита НАТО 11-12 июля, авиакомпании Ryanair и Wizz Air продают билеты на полеты во время действия ограничений

Об этом сообщил портал 15min. Пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Тадас Василяускас сказал 15min, что авиакомпании уже получили всю информацию о планируемых ограничениях и переносят некоторые рейсы, а некоторые по-прежнему продают билеты на эти дни. По словам Василяускаса, ограничения полетов в связи с саммитом НАТО в Вильнюсе по законодательству Европейского союза (ЕС) считаются чрезвычайным обстоятельством, которое находится вне контроля перевозчика, и поэтому авиакомпании не обязаны выплачивать пассажирам компенсацию за убытки, понесенные в результате отмены рейса.

Впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети

Тестирование продолжалось 10 часов, электроснабжение велось за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции. В предыдущие годы три Балтийские страны предприняли шаги по синхронизации своих сетей с европейской, процесс изначально планировалось завершить до 2025 года. Вильнюс намерен достичь этой цели раньше намеченного срока. Операторы Эстонии и Латвии указали, что пока не готовы к отключению от кольцевой сети.

Специалисты в области дорожных работ рассказывают о рекордах минувшего зимнего сезона

По словам представителей компании Kelių priežiūra, которая несет ответственность за 21 тыс. км дорог государственного значения, холодный сезон в этом году был необычным – удивляли и слишком раннее наступление зимы, и сложные дорожные условия даже после начала календарной весны. Зимний сезон официально начался 15 октября и закончился 15 апреля. За это время компания Kelių priežiūra использовала для обработки дорог 110 тыс. тонн соли, этим количеством было посыпано, а затем очищено более чем 1,6 млн километров дорог страны.

Как сказал член Вильнюсского городского самоуправления Адомас Бужинскас, в минувшие годы самоуправлению недоставало общения с горожанами на тему покосов травы

Поэтому новое правление города постарается вовлечь вильнюсцев в вопросы формирования окружающей среды в их жилых районах. Об этом пишет madeinvilnius.lt. По словам политика, «большой проблемой была неинформированность жителей столицы. Часть из них злились не из-за того, что трава скашивалась или нет, а из-за того, что они не знали, будет ли скашиваться, почему будет так или иначе и т.п. Поскольку в Вильнюсе достаточно хорошо развита система maps.vilnius.lt, мы планируем создать там страницу, на которой будут указаны зоны покоса. Мы создадим инструмент, который, в принципе, уже существует – сами горожане в случае необходимости смогут сообщать о необходимости скашивания травы».

В Вильнюсе в выходные открылся для посещения японский сад, который привлек немало людей

Экс-мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс рад, что такой сад наконец-то появился в столице. «Настоящие японские сады требуют десятилетий и даже столетий, но всегда бывает начало. В Вильнюсе открылся японский сад, который, я убежден, останется в этом месте сотни лет. В выходные ждет хорошая погода, обязательно приходите – вы найдете японский сад у перекрестка ул. Žalgirio, Linkmenų и Geležinio Vilko», – сказал Шимашюс.

В саду есть аллея из 20 сакур. Всего в саду растет почти 700 разных деревьев. Официальная церемония открытия сада состоится 29 апреля.

В Каунасской больнице открывается гериатрический центр для лечения пожилых людей

Десять лет назад Каунасская больница первой в стране открыла стационарное гериатрическое отделение, где осуществляется комплексное медицинское, психологическое и социальное обслуживание пожилых людей, проводится комплексное обследование пациента, диагностируются и лечатся специфические гериатрические синдромы и обострения хронических заболеваний. Отныне пациентам также будут предлагаться услуги гериатрического дневного стационара и амбулаторного лечения.

Для получения дополнительного дохода Дирекция Клайпедского порта начала предлагать аренду своих судов для различных целей, в том числе для экскурсий

На своем сайте порт сообщает, что может сдать в аренду три лоцманских катера и еще один катер для других работ, два водолазных катера и гидрографический катер со специальным оборудованием. Стоимость аренды варьируется от 73 до 1 000 евро в час. Суда могут быть зафрахтованы для выполнения специальных работ, перевозки пассажиров или небольших грузов, а также экскурсионных туров.

IT-специалисты группы Lietuvos geležinkeliai (LTG) реализуют проект, цель которого – оценка возможностей улучшения интернет-соединения в поездах

Дело в том, что когда поезда проезжают через лесные и отдаленные районы Литвы, интернет работает с перебоями. В рамках поиска решения этой проблемы команда информационных технологий LTG уже протестировала несколько существующих решений, а совсем скоро в одном из пассажирских поездов LTG Link планируется протестировать и спутниковый интернет Starlink.

В Клайпеде уже начали косить подросшую траву – в первую очередь, на главных улицах и площадях города

«Своевременное скашивание важно не только в эстетическом смысле, это своеобразная «метла», которая выметает накопившуюся за зиму грязь и пыль, которыми мы дышим. Это также средство защиты от клещей, которые разносят болезни. Покос, уборка улиц, вывоз мусора – это важная для клайпедчан часть гигиены города, которой мы будем уделять большое внимание», – говорит мэр Клайпеды Арвидас Вайткус.

«Почта Литвы» продолжает акцию «Символы города», вызвавшую огромный интерес у жителей Литвы

На этот раз будут выбираться такие символы для восьми городов – Биржай, Друскининкай, Гаргждай, Кедайняй, Радвилишкес, Таураге, Тяльшяй и Укмерге. На странице post.lt/miesto-simbolis можно предложить новый символ при проголосовать за уже существующий (в течение одного дня можно голосовать не более 10 раз). Выбранные идеи позже превратятся в настоящие произведения уличного искусства – художники нанесут изображения на почтоматы LP EXPRESS. Проголосовать (или предложить свою идею) можно до 20 июня.

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