Поправки к закону о ценах на электричество, принцип трех «П» от продовольственно-ветеринарной службы, обновленные учебные планы и другие новости

Парламент Литвы в первом чтении принял поправки к закону, согласно которым компаниям – поставщикам электроэнергии будет разрешено снижать тарифы на электричество для бытовых потребителей в одностороннем порядке

О таких действиях поставщик будет информировать клиентов письменно или с помощью электронных уведомлений, пишет ru.Delfi.lt. Инициатор поправок – председатель Комитета экономики Казис Старкявичюс. По его словам, не все клиенты слышат призывы компаний снизить тарифы на поставку электричества. «Большинство бытовых потребителей все еще переплачивает за электричество и ничего не делает, чтобы переписать договоры», − пояснил член Сейма. Окончательное голосование по этому вопросу состоится 27 апреля.

Если продавать хорошую еду с истекшим сроком годности, можно в год сэкономить почти 150 млн евро и 50 тонн продуктов

Столько за год съедают, к примеру, жители Алитуса, говорит министр экономики Аушрине Армонайте. А продовольственно-ветеринарная служба (VMVT) намерена подготовить и предложить ввести фиксированный срок дальнейшего использования таких продуктов. По подсчетам министерства, сейчас всего десятая часть пригодной для употребления пищи с закончившимся сроком годности отправляется на благотворительность. Специалисты VMVT напоминают людям, желающим бороться с выбрасыванием еды, о возможности придерживаться т.н. принципа трех «П» – Посмотри, Понюхай, Попробуй. Если продукт проходит тест, его спокойно можно есть, уверяют они.

В рамках Европейской недели вакцинации Центр общественного здоровья отмечает, что объемы вакцинации в Литве падают с 2010 года

Это, в свою очередь, повышает риски возвращения некоторых исчезнувших болезней. Наибольшее беспокойство у эпидемиологов вызывают корь и краснуха. Специалисты напоминают, что в календаре вакцинации для детей разного возраста в нашей стране предусматривается 14 прививок от инфекционных и опасных заболеваний.

Министерство образования утвердило обновленные учебные планы

В них – больше уроков математики, помощи ученикам. Появились также новые предметы на выбор – астрономия, инженерные технологии, экономика и предпринимательство и др. В девятых классах станут проводиться обязательные дни гражданской ответственности и навыков обороны. Предложены более широкие и гибкие возможности выбирать иностранные языки. Данными планами школы будут руководствоваться в течение ближайших двух учебных лет.

Трехсторонний совет, представляющий интересы правительства, работодателей и работников, начинает обсуждение повышения минимальной месячной заработной платы в 2024 году

По словам заместителя министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса, председательствующего в совете, приглашенные на заседание представители Банка Литвы должны представить свои расчеты относительно возможностей увеличения MMЗ. В настоящее время ММЗ составляет 840 евро.

Мэры Каунаса и Каунасского района подписали соглашения о сотрудничестве по возмещению расходов на услуги общественного транспорта и посещение дошкольных образовательных учреждений

Они договорились улучшить транспортное сообщение между муниципалитетами, расширить маршруты и согласовать общие условия приема детей в детские сады.

Разрешение на строительство Национального стадиона в Шешкине в Вильнюсе должно быть получено до 23 мая

Однако предпринимаются усилия, чтобы максимально сократить этот срок, сообщили агентству BNS Plius в столичном самоуправлении. Об этом пишет madeinvilnius.lt.

Традиционно в первые выходные лета, 2-4 июня, в Тракае пройдет 31-й городской фестиваль «Тракайское лето 2023»

Гостей фестиваля ждут концерты, мероприятия, ярмарки, спортивные состязания, парад духовых ансамблей, а также большая «детская зона».

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