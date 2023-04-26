Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

Сейм Литвы узаконил политику разворота нелегальных мигрантов

Согласно поправкам к закону, возвращение нелегальных мигрантов будет возможно только на приграничном участке — до пяти километров вглубь территории страны от границы. Принятые поправки к закону предоставят правительству право по предложению Национальной комиссии по безопасности принимать решение о недопуске на территорию Литвы иностранцев, намеревающихся пересечь или пересекших госграницу в местах, не предназначенных для этой цели, или в предназначенных, но с нарушением порядка пересечения границы, и находящихся на пограничном участке. Отмечается, что это положение будет применяться индивидуально к каждому иностранному гражданину.

Сегодня в Вильнюсском самоуправлении прозвучали торжественные присяги членов Горсовета

Они пообещали уважать и выполнять Конституцию и законы, а также добросовестно выполнять свои обязанности. Присягу принял и новый мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Инаугурация мэра и церемония вручения регалий состоятся вечером в мэрии.

В 2024 году, согласно установленной Трехсторонним советом формуле, минимальная месячная заработная плата в Литве должна увеличиться с 840 до 952,84 евро

Эту информацию сообщил директор Экономического департамента Центробанка Литвы Аурелиюс Дабушинскас.

Вильнюсцы рассказали, услуги какой авиакомпании оценивают хуже всего

Об этом рассказывает ru.Delfi.lt. Вильнюсцы хуже всего оценили ирландскую авиакомпанию Ryanair – низкую оценку ей дали 42% участников опроса (507 голосов). На втором месте – Wizz Air – 19% (227 голосов). 6% участников опроса (69 голосов) дали плохую оценку латвийской AirBaltic, а 2% (22 голоса) польской LOT Polish Airlines. 20 человек дали низкую оценку немецкой компании Lufthansa.

Прием в детские сады Вильнюса: на данный момент в столице 1175 свободных мест

После объявления в марте набора в детские сады Вильнюс разослал приглашения в группы дошкольного и предшкольного образования 7 893 своим самым маленьким жителям. 71% из них были устроены в детский сад в первую очередь. 6 817 родителей уже подписали договоры о приеме в детский сад, а тех, кто еще не подписал, призывают поторопиться и подписать договор о приеме.

Клайпедское городское самоуправление напоминает, что отопительный сезон еще не завершен

Решение о более позднем закрытии отопительного сезона в городе было принято с учетом неблагоприятного прогноза погоды. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится прохладная и дождливая погода, а температура воздуха днем ​​не поднимется выше 12 градусов.

Вильнюсский муниципалитет предлагает устроить специальные места для выступления молодых музыкантов в городе

Там же, по идее городских властей, будут предоставлять также услуги общепита. Однако глава Вильнюсского 3-го комиссариата Жидрунас Римкявичюс призывает подумать, не будет ли музыка мешать желающим отдохнуть людям, пишет ru.Delfi.lt со ссылкой на madeinvilnius.lt.

Путешественник Ауримас Валуявичюс во вторник вечером после 22:00 по литовскому времени завершил свое четырехмесячное путешествие через Атлантику

На одноместной лодке Lituanica он достиг побережья Майами.

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