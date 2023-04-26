Сегодня в Литве

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

Автор RADIO•R
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Сейм Литвы узаконил политику разворота нелегальных мигрантов

Согласно поправкам к закону, возвращение нелегальных мигрантов будет возможно только на приграничном участке — до пяти километров вглубь территории страны от границы. Принятые поправки к закону предоставят правительству право по предложению Национальной комиссии по безопасности принимать решение о недопуске на территорию Литвы иностранцев, намеревающихся пересечь или пересекших госграницу в местах, не предназначенных для этой цели, или в предназначенных, но с нарушением порядка пересечения границы, и находящихся на пограничном участке. Отмечается, что это положение будет применяться индивидуально к каждому иностранному гражданину.

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

Сегодня в Вильнюсском самоуправлении прозвучали торжественные присяги членов Горсовета

Они пообещали уважать и выполнять Конституцию и законы, а также добросовестно выполнять свои обязанности. Присягу принял и новый мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Инаугурация мэра и церемония вручения регалий состоятся вечером в мэрии.

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

Nuotr. Sauliaus Žiūros

В 2024 году, согласно установленной Трехсторонним советом формуле, минимальная месячная заработная плата в Литве должна увеличиться с 840 до 952,84 евро

Эту информацию сообщил директор Экономического департамента Центробанка Литвы Аурелиюс Дабушинскас.

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

Вильнюсцы рассказали, услуги какой авиакомпании оценивают хуже всего

Об этом рассказывает ru.Delfi.lt. Вильнюсцы хуже всего оценили ирландскую авиакомпанию Ryanair – низкую оценку ей дали 42% участников опроса (507 голосов). На втором месте – Wizz Air – 19% (227 голосов). 6% участников опроса (69 голосов) дали плохую оценку латвийской AirBaltic, а 2% (22 голоса) польской LOT Polish Airlines. 20 человек дали низкую оценку немецкой компании Lufthansa.

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

Ryanair nuotr.

Прием в детские сады Вильнюса: на данный момент в столице 1175 свободных мест

После объявления в марте набора в детские сады Вильнюс разослал приглашения в группы дошкольного и предшкольного образования 7 893 своим самым маленьким жителям. 71% из них были устроены в детский сад в первую очередь. 6 817 родителей уже подписали договоры о приеме в детский сад, а тех, кто еще не подписал, призывают поторопиться и подписать договор о приеме.

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

Клайпедское городское самоуправление напоминает, что отопительный сезон еще не завершен

Решение о более позднем закрытии отопительного сезона в городе было принято с учетом неблагоприятного прогноза погоды. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится прохладная и дождливая погода, а температура воздуха днем ​​не поднимется выше 12 градусов.

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

Вильнюсский муниципалитет предлагает устроить специальные места для выступления молодых музыкантов в городе

Там же, по идее городских властей, будут предоставлять также услуги общепита. Однако глава Вильнюсского 3-го комиссариата Жидрунас Римкявичюс призывает подумать, не будет ли музыка мешать желающим отдохнуть людям, пишет ru.Delfi.lt со ссылкой на madeinvilnius.lt.

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

@loudfishh

Путешественник Ауримас Валуявичюс во вторник вечером после 22:00 по литовскому времени завершил свое четырехмесячное путешествие через Атлантику

На одноместной лодке Lituanica он достиг побережья Майами. 

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

Фото со страницы Ауримаса Валуявичюса в инстаграме: https://www.instagram.com/aurimas.keliautojas/

Разворот нелегальных мигрантов, прием в вильнюсские детсады, завершение путешествия Ауримаса Валуявичюса и другие новости

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