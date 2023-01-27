День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

В Литве отмечается День памяти жертв Холокоста

В День памяти жертв Холокоста зачитывают имена погибших евреев, вспоминают истории спасения. Во время Холокоста в Литве погибло около 90% всей еврейской общины, которая до войны насчитывала 208 тысяч человек. За спасение евреев звание Праведников народов мира получили 877 литовцев.

Что жители страны считают главным критерием качества литовских дорог

Как показал опрос, проведенный по инициативе ассоциации Lietuvos keliai компанией Norstat, для 59% жителей страны главный фактор литовских дорог – это их обслуживание, включающее в себя ремонт выбоин, чистку снега, посыпание и пр.

Почти столько же, 55% участвовавших в опросе жителей страны, утверждают, что в вопросе дорог главным критерием для них является безопасность.

Почти 60% жителей довольны безопасностью дорог государственного значения. Такие параметры, как скоростной режим, ограждения, съезды, развороты, освещение они оценивают хорошо или очень хорошо.

Другими важными для людей аспектами, связанными с дорогами, являются качество прокладывания дорог (38%), асфальтирование гравийных дорог (21%), прозрачность системы строительства, ремонта и содержания дорог (10%) и ограничение скорости (7%).

В ходе исследования была опрошена 1 тыс. взрослых жителей Литвы.

Открывается 10-я юбилейная Международная выставка туризма и активного отдыха ADVENTUR 2023

ADVENTUR – единственная в Литве международная выставка туризма, путешествий и активного отдыха, пропагандирующая туристические услуги и активный образ жизни. Здесь вы найдете все элементы успешного туристического бизнеса «под одной крышей»: большое количество посетителей, заинтересованных в отдыхе и развлечениях, возможности для установления деловых контактов и поиска бизнес-партнеров. Где: LITEXPO (Laisvės pr. 5). Когда: 2023-01-27 — 2023-01-29. Цена: 8 euro.

В апреле этого года в Литву приедет актер мировой величины Джон Малкович

Вместе с литовской актрисой Ингеборгой Дапкунайте он будет играть в спектакле «В одиночестве хлопковых полей». Режиссер спектакля Тимофей Кулябин. Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса. Спектакли покажут 26-27 апреля в Вильнюсе, сообщается в пресс-релизе. Билеты продаются на платформе bilietai.lt.

Литва, Латвия и Эстония примут участие в качестве почетных гостей на Европейской киноярмарке

Об этом сообщил Центр кино Литвы. Эта ярмарка будет проходить во время Берлинского международного кинофестиваля с 16 по 22 февраля. В этом году из трех стран Балтии Литва является единственной, у которой есть два участника в программе кинофестиваля «Таланты Берлинале». Первый — это режиссер и сценарист Милда Багинскайте, которая в настоящее время живет и работает в Великобритании. Еще один талант Берлинского кинофестиваля – режиссер Витаутас Пуйдокас, создавший в 2019 году документальный фильм El Padre Medico.

В Вильнюсе начинается обновление троллейбусного парка, что сделает его одним из самых новых и современных в столице

«Мы обновили большую часть наших автобусов, а сейчас пришло время для троллейбусов – мы закупаем аж 91 троллейбус. «Вильнюсский общественный транспорт» уже получил банковское финансирование, и начались процедуры закупок. Спустя всего лишь год все двухосные троллейбусы будут новыми. И я бы даже сказал, не троллейбусы, а скорее электробусы, которые заряжаются от контактной сети и могут проехать часть маршрута без прямого контакта с сетью», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В прошлом году жители Литвы собрали и вернули рекордное количество депозитных упаковок для напитков — более 672 миллионов штук

В среднем каждый человек в стране вернул 240 лепозитных упаковок для напитков, которые становились ценным вторичным сырьем и отправлялись на переработку.

Вчера в столице вручали статуэтки Святого Христофора

Номинации на премию предлагают жители Вильнюса за заслуги в области науки, охраны правопорядка, образования, культуры и искусства, исторической памяти Вильнюса, спорта, бизнеса, развития туризма, благотворительности, архитектуры. Среди одиннадцати лауреатов шесть были номинированы за помощь Украине и украинцам, нашедшим убежище в Вильнюсе. Среди лауреатов этого года Андрюс Тапинас, Олег Шураев, Йонас Оман, Агне Климчяускайте-Янавичене, Лауринас Шешкус и другие. Премия Святого Христофора вручается с 1998 года.

На улицах крупных городов Литвы появились десятки рисунков, созданных украинскими детьми

Кампания «Дневники из укрытия» демонстрирует работы украинских детей, нарисованные в харьковском метро, которое стало безопасным убежищем для многих семей после начала военных действий. Сегодня оригинальные детские работы можно увидеть в Харьковском метрополитене, а фотографии работ попали в Литву.

25 января, в День рождения города, в Центре детей и молодежи в Вильнюсе установлен новый литовский рекорд

Рекорд посвящен юбилею города — это 700 прыжков в воду «ласточкой» с трамплинов и вышек. Рекорд удалось установить за 24 минуты и 3 секунды.

Центр посетителей Павильнисского и Веркяйского региональных парков после ремонта вновь открылся для посетителей

Центр приглашает посетителей всех возрастов посетить пространство звуков и запахов, а также интерактивный путеводитель по природному и культурному наследию Павильнисского и Веркяйского региональных парков. По субботам бесплатные образовательные мероприятия будут проходить как в центре для посетителей, так и на природе. Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать в центре для посетителей (ул. Žaliųjų Ežerų, 53) или в социальных сетях.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ