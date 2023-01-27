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День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

Автор RADIO•R
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В Литве отмечается День памяти жертв Холокоста

В День памяти жертв Холокоста зачитывают имена погибших евреев, вспоминают истории спасения. Во время Холокоста в Литве погибло около 90% всей еврейской общины, которая до войны насчитывала 208 тысяч человек. За спасение евреев звание Праведников народов мира получили 877 литовцев.

День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

Что жители страны считают главным критерием качества литовских дорог

Как показал опрос, проведенный по инициативе ассоциации Lietuvos keliai компанией Norstat, для 59% жителей страны главный фактор литовских дорог – это их обслуживание, включающее в себя ремонт выбоин, чистку снега, посыпание и пр.

  • Почти столько же, 55% участвовавших в опросе жителей страны, утверждают, что в вопросе дорог главным критерием для них является безопасность.
  • Почти 60% жителей довольны безопасностью дорог государственного значения. Такие параметры, как скоростной режим, ограждения, съезды, развороты, освещение они оценивают хорошо или очень хорошо.
  • Другими важными для людей аспектами, связанными с дорогами, являются качество прокладывания дорог (38%), асфальтирование гравийных дорог (21%), прозрачность системы строительства, ремонта и содержания дорог (10%) и ограничение скорости (7%).

В ходе исследования была опрошена 1 тыс. взрослых жителей Литвы.

Открывается 10-я юбилейная Международная выставка туризма и активного отдыха ADVENTUR 2023

ADVENTUR – единственная в Литве международная выставка туризма, путешествий и активного отдыха, пропагандирующая туристические услуги и активный образ жизни. Здесь вы найдете все элементы успешного туристического бизнеса «под одной крышей»: большое количество посетителей, заинтересованных в отдыхе и развлечениях, возможности для установления деловых контактов и поиска бизнес-партнеров. Где: LITEXPO (Laisvės pr. 5). Когда: 2023-01-27 — 2023-01-29. Цена: 8 euro.

День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

В апреле этого года в Литву приедет актер мировой величины Джон Малкович

Вместе с литовской актрисой Ингеборгой Дапкунайте он будет играть в спектакле «В одиночестве хлопковых полей». Режиссер спектакля Тимофей Кулябин. Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса. Спектакли покажут 26-27 апреля в Вильнюсе, сообщается в пресс-релизе. Билеты продаются на платформе bilietai.lt.

Литва, Латвия и Эстония примут участие в качестве почетных гостей на Европейской киноярмарке

Об этом сообщил Центр кино Литвы. Эта ярмарка будет проходить во время Берлинского международного кинофестиваля с 16 по 22 февраля. В этом году из трех стран Балтии Литва является единственной, у которой есть два участника в программе кинофестиваля «Таланты Берлинале». Первый — это режиссер и сценарист Милда Багинскайте, которая в настоящее время живет и работает в Великобритании. Еще один талант Берлинского кинофестиваля – режиссер Витаутас Пуйдокас, создавший в 2019 году документальный фильм El Padre Medico.

В Вильнюсе начинается обновление троллейбусного парка, что сделает его одним из самых новых и современных в столице

«Мы обновили большую часть наших автобусов, а сейчас пришло время для троллейбусов – мы закупаем аж 91 троллейбус. «Вильнюсский общественный транспорт» уже получил банковское финансирование, и начались процедуры закупок. Спустя всего лишь год все двухосные троллейбусы будут новыми. И я бы даже сказал, не троллейбусы, а скорее электробусы, которые заряжаются от контактной сети и могут проехать часть маршрута без прямого контакта с сетью», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

В прошлом году жители Литвы собрали и вернули рекордное количество депозитных упаковок для напитков — более 672 миллионов штук

В среднем каждый человек в стране вернул 240 лепозитных упаковок для напитков, которые становились ценным вторичным сырьем и отправлялись на переработку.

Вчера в столице вручали статуэтки Святого Христофора

Номинации на премию предлагают жители Вильнюса за заслуги в области науки, охраны правопорядка, образования, культуры и искусства, исторической памяти Вильнюса, спорта, бизнеса, развития туризма, благотворительности, архитектуры. Среди одиннадцати лауреатов шесть были номинированы за помощь Украине и украинцам, нашедшим убежище в Вильнюсе. Среди лауреатов этого года Андрюс Тапинас, Олег Шураев, Йонас Оман, Агне Климчяускайте-Янавичене, Лауринас Шешкус и другие. Премия Святого Христофора вручается с 1998 года.

На улицах крупных городов Литвы появились десятки рисунков, созданных украинскими детьми

Кампания «Дневники из укрытия» демонстрирует работы украинских детей, нарисованные в харьковском метро, которое стало безопасным убежищем для многих семей после начала военных действий. Сегодня оригинальные детские работы можно увидеть в Харьковском метрополитене, а фотографии работ попали в Литву.

День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

25 января, в День рождения города, в Центре детей и молодежи в Вильнюсе установлен новый литовский рекорд

Рекорд посвящен юбилею города — это 700 прыжков в воду «ласточкой» с трамплинов и вышек. Рекорд удалось установить за 24 минуты и 3 секунды.

День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

Центр посетителей Павильнисского и Веркяйского региональных парков после ремонта вновь открылся для посетителей

Центр приглашает посетителей всех возрастов посетить пространство звуков и запахов, а также интерактивный путеводитель по природному и культурному наследию Павильнисского и Веркяйского региональных парков. По субботам бесплатные образовательные мероприятия будут проходить как в центре для посетителей, так и на природе. Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать в центре для посетителей (ул. Žaliųjų Ežerų, 53) или в социальных сетях.

День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

Фото — pavilniai-verkiai.lt

День памяти жертв Холокоста, обновление троллейбусного парка, новый литовский рекорд и другие новости

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