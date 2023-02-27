Право голоса на выборах, мотоциклисты на дорогах, дома для лесных птиц и другие новости

На выборах муниципальных советов и мэров, которые состоятся 5 марта, право голоса будет у 2 385 262 избирателей

В понедельник, за день до начала досрочного голосования, Главная избирательная комиссия утвердила окончательный список избирателей, имеющих право голоса на муниципальных выборах. По сравнению с муниципальными выборами 2019 года, число избирателей сократилось на 75 794 (3%). Это примерно столько, сколько жителей в настоящее время проживает в Паневежисе.

Главизбирком Литвы сообщает, что досрочное голосование в Вильнюсском районе будет проходить не в трех, а в двух местах

Муниципалитет Вильнюсского района проведет досрочные выборы в здании муниципалитета (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс) и в Неменчинском многофункциональном центре культуры (ул. Швянчёнё, 12, Неменчине). В Рудаминском многофункциональном центре культуры досрочное голосование проводить не будут. Напомним, что досрочное голосование на муниципальных выборах начнется 28 февраля. Избиратели, которые не смогут голосовать 5 марта, смогут сделать это заранее. Досрочное голосование будет проходить также 1 и 2 марта с 7 до 20 ч. Список мест досрочного голосования можно найти на сайте Главизбиркома.

Во время акции «Давай радарить!» (Radarom), которая закончилась 24 февраля в полночь, удалось собрать 14 000 000 евро

Акция проходила с 30 января по 24 февраля. Собранные средства пойдут на покупку радаров воздушного наблюдения, которые помогут сканировать небо Украины.

Вильнюсское самоуправление и Active Vilnius в сотрудничестве с Академией самообороны приглашают жителей столицы принять участие в занятиях по самообороне

Бесплатные занятия будут проходить каждое воскресенье марта в разных спортивных учреждениях. В ближайшее воскресенье, 5 марта, жители столицы приглашаются в Вильнюсский дворец культуры, развлечений и спорта (ул. Žirmūnų 1E). Занятие будет проходить с 12:00 до 13:30 (в баскетбольном зале).

Еврокомиссия запретила сотрудникам своего аппарата использовать китайский сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, сославшись на соображения безопасности

Об этом пишет издание Politico. Как рассказал Politico один из высокопоставленных официальных лиц, аппарат Еврокомиссии получил распоряжение убрать TikTok со всех рабочих устройств, а также со своих личных устройств, если на них установлены связанные с работой приложения. В противном случае — если они настаивают на сохранении TikTok в персональных телефонах и другой технике — их просят удалить общие корпоративные сервисы. TikTok просят удалить «при первой же возможности» не позднее 15 марта. С середины будущего месяца устройства с установленным китайским приложением будут считаться несовместимыми с корпоративной средой, говорится в разосланном сотрудникам Еврокомиссии электронном письме.

С 1 марта движение на дорогах усложнится, и на улицы смогут выезжать мотоциклисты

В связи с приближением этой даты Витаутас Грашис, начальник Службы дорожной полиции Литвы, призывает мотоциклистов обратить внимание на опасности, связанные с изменением погодных условий, и рекомендует им проверить или обновить свои теоретические знания до начала сезона. Он также обращается с предупреждением к водителям автомобилей, призывая их быть более внимательными, сообщает TV3.lt

Национальный музей Литвы планирует отремонтировать Новый Арсенал в 2024-2026 годах

По словам представителя музея Миндаугаса Кайкариса, по текущим оценкам, общая стоимость проекта может составить около 16 млн евро. Он утверждает, что подготовка к реконструкции здания у подножия холма Гедиминаса, рядом с Кафедральным собором, напротив памятника королю Миндаугасу, уже ведется. По его словам, в этом году правительство выделило на проект 680 000 евро.

Около 185 тысяч жителей нашей страны до середины марта получат пакеты продовольственной помощи

В этом году планируется 6 раз раздавать продуктовые наборы — в марте, апреле, июне, августе, октябре и декабре. В продуктовой корзине содержатся молочные и мясные консервы, горошек, крупы и мука. Пакеты будут раздавать в 600 пунктах по всей стране. Точные места можно узнать в своей сянюнии, мэрии или на сайте организации Maisto bankаs.

Вильнюс объявляет публичный конкурс на аренду помещений для ресторана и кафе в Ратуше

В сообщении самоуправления говорится, что Вильнюсский городской совет обновил и улучшил условия конкурса на аренду помещений ратуши с учетом потребностей бизнеса: вместо прежнего максимального срока аренды в 5 лет помещение площадью 258 кв. м в центре Старого города Вильнюса (ул. Didžioji 31) планируется арендовать для предприятия общественного питания на 10 лет путем проведения публичного конкурса.

Bolt запустил новую услугу в Вильнюсе — Bolt Drive

Bolt Drive это услуга проката автомобилей, которая будет доступна пользователям через привычное приложение Bolt. В настоящее время услуга Bolt Drive доступна в Таллинне, Риге и Юрмале.

Сотрудники Гослесничества планируют места гнездования возвращающихся птиц, расчищают старые гнезда и готовят новые дома для лесных птиц

10 марта любителей птиц приглашают на акцию «Птицы возвращаются домой», во время которой будут строиться дома для вернувшихся птиц. Во время акции по всей Литве планируется построить более 8 тысяч гнезд.

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