Предложение об объявлении референдума, дорожные работы, новый маршрут Neakivaizdinis Vilnius и другие новости

12 мая 2024 г. предлагается объявить обязательный референдум по изменению 12-й статьи Конституции Литовской Республики, регламентирующей гражданство

Об этом пишет ru.Delfi.lt. Предложение об объявлении обязательного референдума об изменении 12-й статьи Конституции ЛР вносит в Сейм рабочая группа по вопросу референдума о множественном гражданстве. Ее главой является член фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Даля Асанавичюте. Авторы проекта выносят на обязательный референдум текст законопроекта о внесении изменений в 12-ю статью Конституции: «Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, и в порядке, предусмотренных конституционным законом. Конституционный закон также устанавливает основания и порядок утраты гражданства Литовской Республики».

Столичное самоуправление сообщает, что уже рассмотрено более 70% заявлений на компенсацию расходов на тепло, поданных в текущем отопительном сезоне

На этой неделе будут рассмотрены заявки, поданные с 28 октября до 1 ноября 2022 года.

Начались работы по строительству кольцевой развязки в Гарюнай

К концу августа на пересечении улиц Gariūnų–Paneriškių будет построена кольцевая развязка, которая улучшит сообщение и транспортный поток в этой части города. На время строительных работ предусмотрены временные ограничения движения, а 20-й автобус станет ходить по другому маршруту. С понедельника запрещен поворот с улицы Gariūnų на улицу Paneriškių и с улицы Paneriškių на улицу Gariūnų через регулируемый светофором перекресток.

Пассажиры Вильнюсского общественного транспорта приняли в штыки идею Susisiekimo paslaugos

В соответствии с ней каждый раз, заходя в общественный транспорт, придется отмечать билет, прикладывая его к компостеру. Вне зависимости от того, краткосрочный это билет, долгосрочный проездной или билет в мобильном приложении. Такая идея должна быть реализована в мае. Сейчас недовольные жители столицы распространяют петицию, с призывом отказаться от этой идеи. Ознакомиться с петицией можно тут.

Движение по дороге из Вильнюса в Тракай будет ограничено до осени

Начинаются ремонтные работы на магистрали A16 Вильнюс-Приенай-Мариямполе. В настоящее время ведутся подготовительные работы, скорость движения по виадуку ограничена до 50 км/ч, а с 27 марта планируется закрыть движение и организовать объезд, говорится в сообщении. Ремонт виадука планируется завершить к концу осени этого года. Во время проведения работ по капитальному ремонту виадука движение будет перенаправлено на двухполосные дороги A16 и A4 в соответствии с согласованной схемой.

В выходные в восьми разных местах города Вильнюс были открыты символические таблички с новыми названиями улиц

На улицах, названных именами королей, появились новые таблички. Проспект Gedimino стал проспектом Karaliaus Gedimino, а ул. Jogailos – Karaliaus Jogailos. Ул. Mindaugo стала ул. Karaliaus Mindaugo. Ул. Algirdo стала Karaliaus Algirdo. Ул. Vytenio стала улицей Karaliaus Vytenio. Ул. Birutės была переименована в Karalienės Birutės. Ул. Kęstučio стала ул. Kęstučio gatve. Ул. Vytauto стала ул. Karaliaus Vytauto. По словам историка Альгимантаса Бучиса – «Миндаугас – единственный король Литвы? Неправда. Он – первый католический король Литвы. А в языческой Литве тоже были короли и королевы».

По данным ASHBURN International, средняя сумма чаевых, оставляемых в столичных кафе и ресторанах, постепенно увеличивается

В прошлом году средний размер чаевых в столичных кафе и ресторанах составлял около 2,5 евро, а в первом квартале этого года он уже превысил 3 евро. Средняя сумма денег, потраченных на одно посещение кафе или ресторана в 2022 году и первом квартале 2023 года, изменилась всего на один евро, с 20,90 евро до 21,90 евро, говорится в пресс-релизе.

Литовский иллюстратор Индре Вайцюкайте украсила вход в торговый центр Panorama со стороны улицы Narbuto яркими рисунками и мотивами микрорайона Жверинас

«Когда я искала вдохновение для будущего рисунка, я сразу подумала о деревянных домиках Жверинаса и о мистическом, курортном, идиллическом спокойствии во время прогулки по этой части города. Прежде чем приступить к изучению конкретных деталей рисунка, я много читала и интересовалась историей Жверинаса. Я была удивлена, что его название произошло от охотничьего заповедника, который когда-то был там и принадлежал Радвилам. Потом я поняла, что мне нужно нарисовать Жверинас таким, какой он был, когда здесь властвовали животные. Я решила не использовать в рисунке человеческие фигуры, тем самым вызывая мистическое ощущение, что здесь по-прежнему царит природа», — сказала Индре Вайцюкайте.

Пожарные усилят меры по предотвращению сжигания старой травы

Департамент противопожарной безопасности и спасения проводит рейды по борьбе с поджогами травы. Рейды планируется проводить после работы и в выходные дни до 10 апреля.

Театр начинается не с вешалки, а с порога, входной двери и стен здания

Так полагает Neakivaizdinis Vilnius и приглашает отправиться по новому маршруту Vilniaus teatrai. Sekant mūzų pėdsakais («Вильнюсские театры. По следам муз»), который приглашает посетить столичные театры, не заходя в них. Маршрут проходит мимо семнадцати театров столицы и их историй. Ссылка на маршрут.

* 1 апреля, 11 час.

* 1 апреля, 14 час.

30 апреля, в четверг, Паланга начинает праздновать свое 770-летие

Празднование продлится неделю. В рамках праздничной недели пройдут концерты, показы фильмов, представления, баскетбольный турнир и многое другое.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ