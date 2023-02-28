Досрочное голосование, пробный экзамен, дополнительная квалификация для учителей и другие новости

Сегодня началось досрочное голосование на муниципальных выборах и выборах мэров

Избиратели, которые по каким-то причинам не смогут прийти на голосование 5 марта, смогут голосовать досрочно 28 февраля, а также 1 и 2 марта с 7 до 20 часов. Главизбирком напоминает, что досрочно голосовать можно в любом муниципалитете. В Вильнюсе досрочное голосование проводится в четырех местах: в здании муниципалитета (пр. Конституциес, 3), в филиале Вильнюсского университета на аллее Саулетяке, 26, на площади А. Сахарова около Дворца печати и на площади Лукишкес. Вильнюсский район открыл два пункта досрочного голосования — в Вильнюсе на ул. Ринктинес, 50 и в Неменчине, на ул. Швянченю, 12. В Каунасе досрочно можно проголосовать в здании муниципалитета (ал. Лайсвес, 96), в здании стадиона С. Дарюса и С. Гиренаса (ал. Пяркуно, 5) и в здании муниципалитета Каунасского района (проспект Саванорю, 371). В Клайпеде досрочное голосование проводится в здании муниципалитета (ул. Лепу, 11). В Литве в муниципальных выборах могут принимать участие 2 385 262 избирателя.

Несмотря на уменьшение потока нелегальных мигрантов, Служба охраны государственной границы Литвы заявляет, что считает необходимым продлить чрезвычайное положение на границе, ссылаясь на угрозы, которые еще не устранены

«Была бы необходимость продлить чрезвычайное положение, потому что спокойствие временное, как показывает нынешняя ситуация у наших соседей. У нас — ноль, у них — 110 (на польской границе)», — сказал BNS пресс-секретарь службы Гедрюс Мишутис. Чрезвычайное положение на границах Литвы с Беларусью и Россией действует до середины марта.

Вильнюсское самоуправление предлагает выпускникам школ принять участие в пробном экзамене по математике

К нему могут присоединиться и ученики из других городов. Организатором экзамена является Edu Vilnius, а задания подготовлены группой экспертов — учителей математики, сообщило в понедельник самоуправление города. Пробный экзамен состоится 9 марта. Всех, кто хочет присоединиться к школам города Вильнюса и организовать пробный экзамен по математике в своей школе, приглашаем зарегистрироваться до 5 марта. Пробный экзамен по математике в школах города Вильнюса будет длиться три часа.

Grinda сообщает о том, какие работы проводит на текущей неделе

Поскольку все еще стоит переменчивая погода (днем плюсовая температура, ночью — минусовая), особое внимание уделяется мостам и виадукам, ведь из-за перепадов температуры на них может появляться незаметный лед. Кроме того, к концу недели синоптики снова прогнозируют снег, поэтому снова придется чистить дороги. А сейчас сотрудники компании Grinda приводят в порядок места, на которых после зимы появились ямы. Особое внимание на этой неделе уделяется центру (Сенаместис, Науйяместис, Шнипишкес, Жверинас) и северу города (Веркяй, Жирмунай, Антакальнис). Проводятся также работы по ремонту тротуаров на улицах Pilies, Radvilaitės и в парке Серейкишкю, а на улицах Subačiaus и Birutės ведутся работы по оборудованию пандусов (понижению уровня бортиков мостовых).

По данным Вильнюсского городского самоуправления, в прошлом году в Вильнюсе очищенная от граффити и перекрашенная площадь стен составила 27 тыс. кв. метров

Это обошлось городу более чем в 130 тыс. евро. Самоуправление подчеркивает, что в настоящее время за незаконное нанесение надписей и рисунков на стены зданий налагается штраф до 750 евро, а также возможна даже уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 5 лет. Заметив граффитиста, рисующего в неположенных местах, вы можете сообщить об этом в полицию или зарегистрировать нарушение в приложении tvarkaumiesta.lt, выбрав тему «Граффити».

На прошлой неделе министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене обратилась к учителям русского языка с предложением получить дополнительную квалификацию

По словам советника министра по вопросам коммуникации Дайнораса Лукаса, до пятницы анкету заполнили 375 учителей русского языка, из них 247 ответили, что хотят получить дополнительную квалификацию. По словам советника министра, в основном учителя русского языка хотели бы получить дополнительную квалификацию по таким направлениям как жизненные навыки, специальная педагогика, немецкий язык, французский язык, логопедия, литовский язык, английский язык, этика, специализация раннего и дошкольного образования. «Министерство продлило регистрацию, потому что еще не все учителя русского языка, а их около 900, высказали свое мнение», – отметил Лукас.



1 марта начнутся изменения, связанные с телефонными номерами: вскоре перестанет использоваться цифра 8 перед номером телефона

Подготовлена процедура, согласно которой в течение нескольких лет будет проводиться процесс замены цифры 8 на 0. Первый этап изменений официально начинается с 1 марта. Правда, этот этап пока не заметен для клиентов, а важен для операторов связи. По словам представителя Службы регулирования связи Кристины Миколюнене, «с марта 2024 г. появится возможность заменить 8 на 0. Такой порядок будет действовать до марта 2025 г. С марта 2025 года номера телефонов, начинающиеся с 8, работать не будут, но до 1 декабря люди еще будут получать сообщения о необходимости изменить номер. Позже перестанет действовать и эта функция». Те люди, которые и раньше при записи номера в телефонную книгу вносили код +370, никаких изменений не почувствуют.

«Почта Литвы» сообщила, что популярный сервис «С отслеживанием» теперь действует на четырех новых направлениях

Отныне посылки «С отслеживанием»уже можно отправлять в Румынию, Болгарию, Объединенные Арабские Эмираты и Тайвань. Это нововведение актуально как для частных клиентов, так и для бизнеса. В целом посылки «С отслеживанием» теперь уже можно отправлять в 55 стран мира. Подробнее

В Смилтине будет построена новая спасательная станция

Договор на проектирование спасательной станции в Смилтине уже подписан. Новая станция наконец-то заменит ту, что была построена несколько десятилетий назад. Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году.

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