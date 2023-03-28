Жизнь после выхода на пенсию, буклеты «Почты Литвы» о мошенниках, платформа «Делаем вместе» и другие новости

Исследование: 41% жителей страны утверждают, что вовсе не уверены, что после выхода на пенсию их накоплений хватит для достижения желаемого уровня жизни

Такие данные раскрывает репрезентативный опрос жителей страны, проведенный по заказу Swedbank, на основе которого был составлен Индекс финансового здоровья жителей Литвы. 36% жителей страны лишь отчасти уверены в том, что имеющихся или накапливаемых средств будет достаточно для желаемого уровня жизни после выхода на пенсию, а 13% указывают, что частично уверены. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

С апреля в столице начнут действовать 16 новых радаров

Сейчас рядом с ними пока размещены таблички с информацией, что оборудование тестируется. Муниципалитет не указывает точную дату включения радаров, поэтому водителям стоит проявлять бдительность, пишет madeinvilnius.lt.

JUDU сообщает, что парковаться на улице Pamėnkalnio больше нельзя

В настоящее время парковка закрыта в связи с реконструкцией.

Модернизация судоходного пути на Нямунасе приближается к заключительному этапу

Во время него в Пагегяйском и Шилутском районах в русле реки будут установлены заграждения, регулирующие течение, что позволит обеспечить необходимую глубину и ширину судоходного канала. После завершения трехлетнего проекта в июле этого года участок Нямунаса от Каунаса до Куршского залива будет приспособлен для грузовых и пассажирских перевозок.

Во всех отделениях «Почты Литвы» появились буклеты с информацией о том, как не стать жертвой мошенников Nepakliūkite sukčiams į rankas («Не попадитесь в руки мошенников»)

Информация для буклетов подготовлена специалистами в области безопасности и включает в себя рекомендации по тому, какие виды махинаций чаще всего используют мошенники и как их распознать. Три основные направления, требующие особой бдительности — это мошенничество с предоплатой, мошенничество при покупках через интернет и так называемые романтические аферы.

Каждый год в апреле, в честь дня рождения Вильнюсского университета, университетская библиотека приглашает всех желающих увидеть первую литовскую книгу — «Катехизис» Мартинаса Мажвидаса, изданную в Пруссии

В этом году, по случаю 700-летия Вильнюса, библиотека ВУ приглашает 3 апреля с 10 до 19 часов рассмотреть не только «Катехизис» Мартинаса Мажвидаса, но и первую литовскую книгу, изданную в Великом княжестве Литовском, — «Катехизис» Микалоюса Даукши.

Во время проведения выставок Resta и «Мебель и дизайнерские решения 2023», 27-29 апреля в выставочном центре Litexpo будет временно введено одностороннее движение

Об этом сообщает Вильнюсское городское самоуправление. Транспортные средства с улицы Parodų и улицы K. Jelskio будут перенаправлены на круговое движение по проспекту Laisvės, улице Parodų и улице K. Jelskio.

Вильнюсский университет, Национальный институт рака и Сантаришкские клиники Вильнюсской университетской больницы подписали соглашение о сотрудничестве

Его целью является совместное решение вопросов, связанных с интересами онкологических больных и развитием науки в области борьбы с онкологией.

В Каунасе утвержден список из более чем 100 мест зарядки электромобилей

К 2030 году планируется установить более 150 дополнительных станций. Для этого предусматривается 106 мест по всему городу. Список станций зарядки можно найти по ссылке.

Началась работа по установке новых указателей на достопримечательностях и объектах культурного наследия в Игналинском районе

Уже появились первые четыре информационных стенда с иллюстрациями и описанием того, как те или иные объекты выглядели в прошлом. Всего в Игналинском районе планируется установить 11 новых познавательных стендов. Они адаптированы для людей с нарушениями зрения, а текстовая информация на стендах нанесена шрифтом Брайля.

В Литве появилась первая единая платформа инициатив, объединенных лозунгом Darom kartu, («Делаем вместе»)

Организация природоохранных инициатив Mes darom приглашает объединиться всех любителей природы, и на страницах нового сайта mesdarom.lt регистрировать свои акции и идеи по защите природы, подключаться к таким акциям в роли волонтеров, а также делиться впечатлениями об уже состоявшихся проектах.

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