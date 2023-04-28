Начало навигации на реках, рейды в лесах страны, разрешение на лов щуки, новый маршрут Neakivaizdinis Vilnius и другие новости

Начался навигационный сезон на внутренних водах страны

Уже подготовлены к эксплуатации 467 км водных артерий страны – там оборудованы заправки, обновлены причалы и порты. Пользователям представлено и первое навигационное приложение Vandens keliai. В этом приложении содержится информация о портах, причалах, мостах, отмелях и заправках.

Родственники смогут дольше ухаживать за больными детьми, а минимальные пособия для работающих родителей вырастут почти на 100 евро

Соцмин сообщил о планируемом повышении размера пособий для по уходу за детьми и по уходу за родственниками. Минимальные выплаты социального страхования по материнству, отцовству и уходу за ребенком вырастут на 92 евро «на руки» – с 6 до 8 базовых социальных выплат (BSI). Такие предложения соцмина уже одобрило правительство. Сейму еще предстоит принять поправки к Закону о социальном страховании по болезни и материнству. Подробности – на странице Министерства соцзащиты и труда.

На спортивные проекты в столице выделяется рекордная сумма – миллион евро

Ежегодно конкурс по поддержке спортивных проектов, проводимый Вильнюсским самоуправлением, привлекает все больше спортивных сообществ. В этом году поступило почти 400 заявок, выделено финансирование 198 спортивным проектам. Большая часть финансирования – 400 тыс. евро – будет предназначено спортивным мероприятиям. А на занятие физической деятельностью и приобретение спортинвентаря и оборудования будет выделено по 300 тысяч евро. Заявки на финансирование подавали спортивные организации и федерации, общественные учреждения, школы и детские сады. Полный список спонсируемых проектов

27 апреля парламент Литвы принял окончательное решение и разрешил независимым поставщикам снижать тарифы на электричество бытовым потребителям в одностороннем порядке

В соответствии с поправками независимый поставщик вместе со счетом будет пересылать клиенту данные о минимальной цене на электричество по выбранному плану. Кроме того, всех независимых поставщиков обяжут предлагать планы с фиксированными ценами на 12 или 24 месяца. Наряду с этими планами могут быть и другие планы с фиксированными ценами. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

Федерация велоспорта Литвы объявляет май и июнь месяцами велоспорта

Жителей Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Паневежиса и Алитуса приглашают на мероприятия по открытию велосезона для всей семьи Dviratynės.



4 мая, 18.30 – Вильнюс, парк Вингис



18 мая, 18.30 – Клайпеда, Летняя эстрада



25 мая, 18.30 – Алитус, Dainų valėnio estrada



1 июня, 18.30 – Паневежис, Парк культуры и отдыха (рядом с площадкой для экстремальных видов спорта)



8 июня, 18.30 – Каунас, парк Kalniečių (рядом с парком для собак)



15 июня, 18.30 – Вильнюс, парк Вингис (закрытие).

Национальное агентство по образованию объявило результаты промежуточных экзаменов по родному языку и литературе для польских гимназий

Почти половина всех учеников, принявших участие в промежуточном экзамене, набрали близкое к максимально возможному количество баллов, говорится в пресс-релизе Министерства образования, науки и спорта. Промежуточные экзамены по отдельным предметам станут обязательными для всех 11-классников Литвы в 2024 году. Такие экзамены станут частью экзаменов на аттестат зрелости по математике и литовскому языку и литературе и составят 40% экзаменационного балла.

В Каунасе начался сезон фонтанов

Компания Kauno vandenys, которая осуществляет обслуживание каунасских фонтанов, сообщила, что на этой неделе в Каунасе заработало большинство фонтанов и стоек с питьевой водой. Kauno Vandenys этим летом будет обслуживать 10 городских фонтанов и 4 фонтанчика с питьевой водой. Большие городские фонтаны находятся в разных частях Каунаса, они будут работать с 9 до 22 часов ежедневно.

Министерство окружающей среды сообщает, что с воскресенья, 30 апреля, будет разрешена ловля щуки и использование рыбы в качестве наживки

За одну рыбалку одному рыбаку разрешается взять две выловленные щуки размером не менее 50 см.

Весь май сотрудники Департамента окружающей среды, Гослесничества и полиции будут проводить рейды в лесах страны

Особое внимание планируется уделять лесным дорогам, где в теплое время года значительно вырастает количество моторных транспортных средств, водители которых ведут себя в лесу безответственно или даже разрушительно с точки зрения экологии.

Neakivaizdinis Vilnius подготовил новый тематический маршрут по столице

На этот раз он посвящен истории медицины города и называется Ai, skauda! Medicina Vilniuje: nuo špitolių iki vakcinų («Ай, болит! Медицина в Вильнюсе: от шпитоле до вакцин». Для информации: шпитоле – это средневековая богадельня, приют для немощных и неимущих). В тематическом маршруте – 12 историй, отражающих зарождение вильнюсской медицины в XVI в. и прогресс в XX. Он ведет в Старом городе Вильнюса по местам, где действовали городские шпитоле, исторические аптеки, первые университетские клиники, еврейская больница и по местам, где находятся памятники самым известным врачам города. Маршрут Ai, skauda! Medicina Vilniuje: nuo špitolių iki vakcinų

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