Смягченные ограничения для граждан Беларуси и России, пробный экзамен по математике, сон-трава и другие новости

Комитет Сейма по нацбезопасности и обороне согласился с тем, что ограничения, запланированные для граждан Беларуси и России, следует ослабить, предусмотрев больше исключений

Члены комиссии на заседании в среду большинством голосов поддержали предложение Л. Кащюнаса о сохранении ограничений на предоставление литовского гражданства для граждан России и Беларуси, однако предусмотрели ряд ограничений. В настоящее время предлагается приостановить прием заявлений и решений о гражданстве Литвы от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда:

— лицо соответствует требованиям для предоставления гражданства Литвы в процедуре натурализации и не представляет угрозы государственной безопасности и (или) общественному порядку;

— лицо имеет право на восстановление гражданства Литвы в соответствии с соответствующими статьями Закона о гражданстве и не представляет угрозы государственной безопасности и (или) общественному порядку;

— заявление подается в связи с отказом от гражданства Литвы или в случае принятия решения об отказе от гражданства Литвы или приобретения гражданства другого государства.

Председатель Главной избирательной комиссии Йоланта Петкявичене сообщила, что покидает пост председателя ГИК

О своем решении она сообщила во вторник, отвечая на письменные вопросы, представленные ей оппозицией, в зале пленарных заседаний Сейма. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

Министерство образования, науки и спорта Литвы предлагает с 2025 года не проводить государственные экзамены на аттестат зрелости по русскому языку как второму иностранному

Государственные экзамены на аттестат зрелости будут проводиться только по первым иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому. Это предусматривается в Проекте описания программ начального, основного и среднего образования.

JUDU (Susisiekimo paslaugos) отреагировала на критику жителей Вильнюса о предстоящих изменениях

Компания сообщила, что в новой системе откажутся от идеи отмечать билеты (проездные, одноразовые или электронные) при каждом входе в общественный транспорт. После обновления системы в мае останется в силе прежняя процедура активации билета.

Политик Юстас Джюгелис предлагает правительству ратифицировать программу au pair, чтобы в будущем в Литву могли приезжать няни из развивающихся стран

По его словам, это облегчит повседневную жизнь литовских семей и положительно скажется на экономике и демографии страны. Политик говорит, что в западных странах эта программа существует уже давно, однако Литва 5 лет назад отказалась ее ратифицировать. По мнению Джюгелиса, няни из третьих стран могли бы стимулировать литовцев заводить больше детей, так как они помогали бы в уходе за детьми. Людям, прибывающим по программе au pair, должно предоставляться пособие и жилплощадь.

Владельцы или арендаторы жилья ежемесячно получают счета за коммунальные услуги — администрирование, обслуживание, уборку и т.д.

У компании Mano būstas в столице появилась новая строчка «поднятие и снятие флагов в праздничные дни». Компания говорит, что новая плата связана с тем, что все стало дороже. Руководитель отдела коммуникаций компании Mano būstas Паулюс Угянскис поясняет, что стоимость этой услуги будет зависеть от квадратуры.

«Для средней квартиры площадью 60 квадратных метров плата варьируется от 0,25 до 1 евро», — сказал Угянскис.

9 марта учащиеся сдавали пробный экзамен по математике, организованный Вильнюсским городским самоуправлением в партнерстве с Edu Vilnius

Его подготовили эксперты — учителя математики. А проходил экзамен в условиях, приближенных к реальному экзамену. Согласно результатам, 15,2% выпускников в Вильнюсе не сдали экзамен, в то время как в остальной Литве, за исключением Вильнюса, этот показатель составил 23%. Задание для пробного теста доступно здесь. Ответы — здесь.

На пасхальные праздники компания Lietuvos geležinkeliai восстановит маршруты, приостановленные из-за работ по электрификации

Поезда на маршрутах Вильнюс-Шяуляй-Клайпеда, Вильнюс-Шяуляй и Радвилишкис-Клайпеда будут ходить 6-11 апреля в обычном режиме.

В субботу, 1 апреля, Вильнюс будет отмечать День физика

Этот крупнейший в Литве студенческий праздник посвящается не только академическому сообществу, но и жителям города. Различные аттракционы, технологии, энтузиазм и хорошее настроение будут ждать жителей и гостей столицы с 10 утра. Главным событием дня станет Динас Заурас, питомец физического факультета, который по традиции в 15:00 пройдет по проспекту Гедиминаса в сторону филологического факультета, чтобы поклясться в вечной любви. Динаса будут сопровождать ретро-автомобили, женский байкерский клуб Vėjų laumės и клуб Beardy Riders RC Vilnius, а музыкальное сопровождение обеспечит духовой оркестр полиции Литвы.

В региональном парке Каунасского водохранилища уже зацвела Vėjalandė šilagėlė, сон-трава, — растение, занесенное в Красную книгу

После цветения созревшие семена сон-травы уносятся ветром, затем укореняются в земле — как сверло, впитывая влагу и вкручиваясь в почву. При достаточном количестве влаги семена могут начать прорастать уже примерно через две недели. Но если условия обитания растению не подойдут, оно не зацветет и, к сожалению, исчезнет. Красота цветущей сон-травы завораживает, но лучше это растение не срывать — его красота не сохранится. Кроме того, все части растения ядовиты, и если его сок попадет в глаза или на более чувствительную кожу, может возникнуть воспаление.

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