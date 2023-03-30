Закупка троллейбусов-электробусов, рост стоимости техосмотра, ремонт школьных стадионов и другие новости

Вильнюсский горсовет одобрил закупку троллейбусов с увеличенным автономным пробегом (он же — электробус с подзарядкой в движении)

Это первый этап приобретения таких троллейбусов – сейчас город покупает 91, а всего будет закуплено 159, рассказывает nedelia.lt. Vilniaus viesasis transportas обещает вскоре объявить победителя тендера на поставку троллейбусов — в нем участвуют два поставщика: чешская Skoda и польский Solaris. Троллейбусы автономного пробега могут заряжаться от контактной сети, им не нужны зарядные станции во время движения.

Комплекс останков здания Большой вильнюсской синагоги и миквы, а также здания на улице им. Й. Басанавичюса, где была основана первая Вильнюсская литовская гимназия, объявлены охраняемыми государством объектами культурного наследия

Как сообщило в четверг Министерство культуры, после объявления объектов охраняемыми государством у них будет больше возможностей для получения доли государственного бюджетного финансирования для сохранности и приведения в порядок.

В последние дни жители Литвы получают сообщения, якобы отправленные Государственной налоговой инспекцией (VMI), в которых их призывают заплатить штрафы

VMI заверяет, что не рассылает эти сообщения, и призывает людей не попадаться на крючок мошенников.

«У вас новое сообщение в системе VMI относительно неоплаченных административных штрафов. Войдите сюда», — гласит сообщение, якобы отправленное VMI.

Нажав на ссылку, пользователь попадает на сайт, который выглядит идентично сайту VMI. Адрес настоящего сайта VMI — www.vmi.lt. Далее пользователю предлагают войти в свой банковский аккаунт и таким образом выманивают данные банковского счета. Если вы уже стали жертвой мошенничества, пожалуйста, сообщите об этом в полицию.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить до соревнований спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе

Решение было принято во вторник на заседании исполкома организации в Лозанне. Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене назвала это предложение «очередным огромным разочарованием».

Туалеты в зоне прилета Вильнюсского аэропорта стали платными

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас подтвердил lrytas.lt эту информацию. «Это было решено для того, чтобы ограничить доступ в туалеты антисоциальных людей, что является для нас большой проблемой, особенно в холодное время года. Они запираются там и создают проблемы как для пассажиров, так и для нас. Нам приходится выделять много сил и средств для решения таких ситуаций, а иногда приходится решать их вместе с полицией», — пояснил Василяускас. Однако не за все туалеты придется платить. Как он объяснил, за вход в туалеты в зоне прилета старого терминала придется платить. Между тем, все туалеты в терминале вылета останутся бесплатными, так как ими пользуются только пассажиры, и доступ в эту зону более контролируем.

С июля этого года владельцам автомобилей придется больше платить за техосмотр

Владельцы легковых автомобилей, работающих на газе, будут платить 28,90 евро, бензиновых легковых автомобилей — 23 евро, дизельных — 26,70 евро.

Скульптуры с Антакальнисского кладбища в Вильнюсе будут переданы парку Грутас

К такому решению пришли столичные власти.

1 апреля начинается основное распределение детей в группы дошкольного и предшкольного образования в учебных заведениях Вильнюсского района

Родителям (опекунам) сообщат об этом по телефону или по электронной почте с 1 апреля по 15 июня. При доборе в группы — летом, в период с 1 июня по 31 августа. Родители (опекуны), получившие уведомление о предоставлении места в образовательном учреждении, обязаны в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о предоставлении места явиться в указанное образовательное учреждение, предоставить копию свидетельства о рождении ребенка и подписать договор. Обратите внимание, что если договор не будет подписан в течение 10 рабочих дней, ребенок потеряет место, а заявление будет удалено из информационной системы.

22 апреля в Вильнюсе состоится бесплатный поход Atliekų kultūros link

Центр упорядочения отходов празднует свой 20-й день рождения, и в честь юбилея приглашает всех желающих в поход. Участников ожидают две трассы: 7 и 14 км. Помимо похода состоятся мастер-классы, викторина и многое другое. Маршрут круговой. Регистрация и основная информация.

Вильнюсское самоуправление начинает госзакупки для обновления спортивной инфраструктуры учебных заведений города

В этом году планируется отремонтировать 21 школьный стадион. В восьми школах с большими спортивными площадками – гимназиях Vasilijaus Kačialovo, Aleksandro Puškino, Radvilų, специализированной школе Atgajos, а также гимназиях Minties и Žaros – появятся отремонтированные баскетбольные и футбольные площадки, беговые дорожки, ямы для прыжков и тренировочные площадки. В гимназиях Žvėryno и Grigiškių Šviesos планируется также оборудовать теннисные корты. На территории небольших школ запланированы необходимые спортивные площадки и тренировочные зоны. Подсчитано, что по окончании этого сезона в Вильнюсе будет в целом отремонтировано уже 56 школьных спортивных площадок.

JUDU сообщает, что с 1 апреля автобусы и троллейбусы некоторых маршрутов будут курсировать чаще

Интервал движения составит 4-5 минут. В часы пик по рабочим дням чаще будут курсировать автобусы маршрутов 1G, 2G, 6G 10, 11, 32, 53, а по выходным — 2G и 6G. Подробную информацию обо всех изменениях можно найти на страницах judu.lt/stops.lt. Передвижение общественного транспорта можно отслеживать в режиме реального времени в приложениях Trafi и Google Maps. Информацию на остановках планируется обновить до 4 апреля.

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