Строительство нового терминала в аэропорту, цена на кофе в Литве, «Царство снежных людей» и другие новости

Официально начинается строительство нового терминала в Вильнюсском аэропорту

Это важнейший проект Литовских аэропортов в ближайшие несколько лет. Стоимость инвестиций — 50 млн евро. По данным Литовских аэропортов, строительство терминала планируется завершить в конце 2024 г, а первые пассажиры появятся в стенах нового терминала в начале 2025 г.

В 2022 году количество случаев домашнего насилия увеличилось, но незначительно

10,3% пострадавших были несовершеннолетними детьми, восемь из десяти — женщины, сообщило Государственное агентство данных. Согласно статистике, 90,8% детей пострадали от родителей или усыновителей.

Во вторник утром в Кедайняй обрушилась конструкция моста через Невежис на улице Tilto

Из-за этого в мосту образовалась дыра. Дирекция автомобильных дорог Литвы объявила, что движение закрыто из-за повреждения инфраструктуры.

Танцевальная пара Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс заняла четвертое место на чемпионате Европы по фигурному катанию

Теперь Федерация фигурного катания Литвы снова обратится к президенту Гитанасу Науседе с просьбой дать гражданство Эллисон Рид, которая родилась и выросла в США. Науседа отклонил такое прошение накануне Олимпиады в Пекине в 2022 году, потому что у фигуристки не было никаких заслуг перед Литвой. В итоге пара не смогла там выступить. Сейчас шансы на получение спортсменкой литовского гражданства выросли.

28 января литовская школьная команда по робототехнике Lituanica X заняла 1-е место в Европейских соревнованиях по робототехнике

Соревнования проходили в Делфте (Нидерланды). Литовская команда стала единственной, победившей во всех шести робототехнических соревнованиях FIRST Tech Challenge. В лиге лучших команд по робототехнике Европы участвуют 60 команд из семи европейских стран. 11 февраля юноши Lituanica X примут участие в суперфинале в Эйндховене, другом нидерландском городе.

Центральная библиотека Вильнюсского самоуправления получила международную награду EIFL World Public Library Innovation Award за проект виртуальной библиотерапии «Atvirumo [email protected]

Об этом сообщается в пресс-релизе. Платформа Atvirumo [email protected]» («Душ@ открытости») предлагает виртуальные терапевтические сеансы чтения и рассказывания историй для детей и их родителей. Занятия проводят психологи, специалисты по библиотерапии и арт-терапии. К участию приглашаются дети и их родители, сталкивающиеся с эмоциональными, психическими, поведенческими и социальными трудностями.

Литва по цене на кофе занимает 17-е место в Евросоюзе

Если в Италии и Испании чашка кофе стоит примерно 1,5 евро, то в Литве — 2,71 евро. Дороже всего кофе стоит в Дании – в среднем 5,08 евро.

«В нашей «весовой категории», т.е. в странах Восточной и Центральной Европы, у нас кофе самый дорогой, нас опережает только Эстония», – сказал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

Здания в Молетай и Кайшядорисе уже получили первые знаки « 100 объектов еврейского наследия»

Как объявила в понедельник Ассоциация пути еврейского культурного наследия, в этом году здания Пути еврейского культурного наследия Литвы будут обозначены единым символом. Табличка будет представлять собой стилизованный дрейдл — один из важнейших символов Хануки — и текст «История случилась здесь». Каждый знак будет иметь ссылку на интернет-ресурс, где можно получить больше информации об объекте и его истории. Обозначить планируется синагоги, еврейские кладбища, принадлежавшие им хозяйственные постройки, места, связанные с известными деятелями литовского еврейства, а также места Холокоста.

По случаю 700-летия столицы обновленная Вильнюсская ратуша приглашает жителей и гостей города на эксклюзивную премьеру

В среду, 1 февраля, здесь оживет оратория Йозефа Гайдна, основанная на библейских мотивах, «Сотворение мира». На сцене будут петь хор Вильнюсского городского самоуправления Jauna muzika, солисты оперы Лина Дамбраускайте, Эдгарас Давидовичюс и Тадас Гирининкас. Выступят камерный оркестр Вильнюсского муниципалитета Святого Христофора и объединенная группа духовых и ударных инструментов. Дирижировать ораторией будет Модестас Баркаускас.

Фестиваль ледовых скульптур «Царство снежных людей» пройдет в усадьбе Тауйенай

Фестиваль стартует 3 февраля в 17 часов. Вниманию посетителей фестиваля предстанут более 30 ледяных скульптур, а с 4 февраля у зрителей будет возможность увидеть процесс создания самых больших из них! Фестиваль работает с 10 часов утра до 8 часов вечера ежедневно. Билеты для взрослых I-IV – 6 евро, V-VII — 10 евро. Для детей, инвалидов и пожилых людей I-IV – 3 евро, V-VII – 5 евро. Для детей до двух лет посещение фестиваля бесплатное.

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