Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Изменения на дорогах, о которых важно помнить в апреле

С 1 апреля литовские водители могут менять резину с зимней на летнюю. Это надо сделать до 10 апреля — после этой даты использование шипованной резины запрещается.

С 1 апреля разрешенная скорость движения легковых автомобилей и мотоциклов возрастает до 120 км/ч, на магистральных дорогах – до 130 км/ч.

C 1 апреля направления, выписанные семейным врачом к врачам-специалистам, будут действовать 180 дней вместо нынешних 60

Согласно пресс-релизу министерства здравоохранения, эти изменения позволят сократить число обращений пациентов в медицинские учреждения и уменьшить нагрузку на семейных врачей.

C апреля меняется размер минимальных и максимальных выплат из «Содры»

Эти изменения актуальны для лиц с самым низким и самым высоким доходом – тех, для кого пособия, рассчитанные на основе их застрахованного дохода, не достигают минимально возможной суммы или превышают максимально возможную. Размеры выплат привязаны к средней заработной плате по стране (VDU) и пересчитываются каждый квартал. Выплаты во 2-м квартале будут рассчитываться исходя из того, что в последнем квартале минувшего года размер VDU составлял 1887,80 евро. Всю полную информацию можно найти на странице «Содры».

Минздрав напоминает, что портал e.sveikata позволяет людям не только самим регистрироваться у врача

Зарегистрировать можно также детей, бабушку/дедушку (или других членов семьи, которых представляет тот имли иной человек). Информационная система предварительной регистрации пациентов позволяет быстро и удобно зарегистрироваться и быстрее получить доступ к услугам врачей, говорится в пресс-релизе. Система предварительной регистрации

Вильнюсский муниципалитет сообщил, что завершать отопительный сезон в столице пока не планируется

По данным самоуправления, это может произойти во второй половине апреля. Однако жители столицы, которые посчитают, что в квартирах у них слишком жарко, смогут отказаться от отопления и раньше. Для этого понадобится согласие более половины собственников жилья в доме. Отопление можно отключать только в том случае, если температура в квартирах не ниже требуемой гигиеническими нормами, т.е. не ниже 18 градусов. Об этом рассказывает madeinvilnius.lt.

Вильнюсское самоуправление вручило комплекты экскурсионного оборудования первым тридцати школам

Счастливчиками стали самые активные участники проекта Vilnius yra mokykla («Вильнюс – это школа»). Новое оборудование поможет участникам проекта комфортно и качественно проводить уроки на открытых пространствах. Позже такие же комплекты получат и другие школы. Самоуправление отмечает, что вильнюсские учителя уже используют уроки, загруженные на платформу vilniusyramokykla.lt, и предлагают свои собственные уроки. К проекту также активно подключаются организации и бизнес, предлагающие школам свои помещения и уроки.

Государственная служба контроля над качеством лекарств с учетом решения Еврокомиссии упраздняет действие регистрации лекарственных препаратов с действующим веществом фолкодин

ЕК приняла такое решение с учетом рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств. Препараты, содержащие фолкодин не будут продавать во всех странах ЕС. В Литве с фолкодином зарегистрированы два препарата: сиропы от кашля Hexapneumine Adults и Hexapneumine Children.

В четверг Сейм Литвы ужесточил ответственность литовских компаний за нарушение международных санкций против России и Беларуси

Для нарушителей предусматриваются штраф в размере до 50 тыс. евро, конфискация товаров или денег, связанных с нарушениями, а также штраф в размере до 5% годового дохода.

Наибольшей популярностью среди литовских покупателей в прошлом году пользовались китайские, польские и немецкие онлайн-магазины

Об этом сообщила «Почта Литвы». По имеющимся данным, в 2022 году почти половина литовских онлайн-покупателей в зарубежных интернет-магазинах тратила в среднем менее 25 евро. Как показал опрос, в прошлом году 48% литовских респондентов приобрели товары в китайских, 18% в польских и 10% — в немецких интернет-магазинах. Самая популярная глобальная платформа для онлайн-покупок в Литве в 2022 году была Aliexpress – ее указали 48% литовских респондентов.

Вниманию автомобилистов

Каунасское городское самоуправление предупреждает, что с вечера пятницы до утра воскресенья часть улицы Jonavos под дорогой Вильнюс-Каунас-Клайпеда будет временно закрыта.

Столичный торговый центр CUP в первый день Пасхи, 9 апреля, будет закрыт

Во второй день Пасхи, 1 апреля, CUP будет работать по сокращенному графику, с 8 до 21 час. А после Пасхи торговый центр вернется к «летнему» режиму работы — с 11 апреля он снова будет работать с 8 до 22 час. В соответствии с этим графиком будут ждать посетителей магазин Maxima X, кафе на 1-м и 3-м этажах и аптека Eurovaistinė (Eurovaistinė на 3-м этаже по субботам и воскресеньям будет открыта с 10 до 21 час.). Все остальные магазины будут работать с 10 до 22 час.

Департамент охраны окружающей среды с 1 апреля объявляет акцию Saugom ungurį («Спасаем угря»)

Акция продлится до 31 мая. Целью акции является защита европейских угрей и увеличение их ресурсов.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ