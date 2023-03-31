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Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Автор RADIO•R
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Изменения на дорогах, о которых важно помнить в апреле

  • С 1 апреля литовские водители могут менять резину с зимней на летнюю. Это надо сделать до 10 апреля — после этой даты использование шипованной резины запрещается.
  • С 1 апреля разрешенная скорость движения легковых автомобилей и мотоциклов возрастает до 120 км/ч, на магистральных дорогах – до 130 км/ч.
Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

C 1 апреля направления, выписанные семейным врачом к врачам-специалистам, будут действовать 180 дней вместо нынешних 60

Согласно пресс-релизу министерства здравоохранения, эти изменения позволят сократить число обращений пациентов в медицинские учреждения и уменьшить нагрузку на семейных врачей.

C апреля меняется размер минимальных и максимальных выплат из «Содры»

Эти изменения актуальны для лиц с самым низким и самым высоким доходом – тех, для кого пособия, рассчитанные на основе их застрахованного дохода, не достигают минимально возможной суммы или превышают максимально возможную. Размеры выплат привязаны к средней заработной плате по стране (VDU) и пересчитываются каждый квартал. Выплаты во 2-м квартале будут рассчитываться исходя из того, что в последнем квартале минувшего года размер VDU составлял 1887,80 евро. Всю полную информацию можно найти на странице «Содры».

Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Минздрав напоминает, что портал e.sveikata позволяет людям не только самим регистрироваться у врача

Зарегистрировать можно также детей, бабушку/дедушку (или других членов семьи, которых представляет тот имли иной человек). Информационная система предварительной регистрации пациентов позволяет быстро и удобно зарегистрироваться и быстрее получить доступ к услугам врачей, говорится в пресс-релизе. Система предварительной регистрации

Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Вильнюсский муниципалитет сообщил, что завершать отопительный сезон в столице пока не планируется

По данным самоуправления, это может произойти во второй половине апреля. Однако жители столицы, которые посчитают, что в квартирах у них слишком жарко, смогут отказаться от отопления и раньше. Для этого понадобится согласие более половины собственников жилья в доме. Отопление можно отключать только в том случае, если температура в квартирах не ниже требуемой гигиеническими нормами, т.е. не ниже 18 градусов. Об этом рассказывает madeinvilnius.lt.

Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Вильнюсское самоуправление вручило комплекты экскурсионного оборудования первым тридцати школам

Счастливчиками стали самые активные участники проекта Vilnius yra mokykla («Вильнюс – это школа»). Новое оборудование поможет участникам проекта комфортно и качественно проводить уроки на открытых пространствах. Позже такие же комплекты получат и другие школы. Самоуправление отмечает, что вильнюсские учителя уже используют уроки, загруженные на платформу vilniusyramokykla.lt, и предлагают свои собственные уроки. К проекту также активно подключаются организации и бизнес, предлагающие школам свои помещения и уроки.

Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Государственная служба контроля над качеством лекарств с учетом решения Еврокомиссии упраздняет действие регистрации лекарственных препаратов с действующим веществом фолкодин

ЕК приняла такое решение с учетом рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств. Препараты, содержащие фолкодин не будут продавать во всех странах ЕС. В Литве с фолкодином зарегистрированы два препарата: сиропы от кашля Hexapneumine Adults и Hexapneumine Children.

В четверг Сейм Литвы ужесточил ответственность литовских компаний за нарушение международных санкций против России и Беларуси

Для нарушителей предусматриваются штраф в размере до 50 тыс. евро, конфискация товаров или денег, связанных с нарушениями, а также штраф в размере до 5% годового дохода.

Наибольшей популярностью среди литовских покупателей в прошлом году пользовались китайские, польские и немецкие онлайн-магазины

Об этом сообщила «Почта Литвы». По имеющимся данным, в 2022 году почти половина литовских онлайн-покупателей в зарубежных интернет-магазинах тратила в среднем менее 25 евро. Как показал опрос, в прошлом году 48% литовских респондентов приобрели товары в китайских, 18% в польских и 10% — в немецких интернет-магазинах. Самая популярная глобальная платформа для онлайн-покупок в Литве в 2022 году была Aliexpress – ее указали 48% литовских респондентов.

Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

post.lt

Вниманию автомобилистов

Каунасское городское самоуправление предупреждает, что с вечера пятницы до утра воскресенья часть улицы Jonavos под дорогой Вильнюс-Каунас-Клайпеда будет временно закрыта.

Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Столичный торговый центр CUP в первый день Пасхи, 9 апреля, будет закрыт

Во второй день Пасхи, 1 апреля, CUP будет работать по сокращенному графику, с 8 до 21 час. А после Пасхи торговый центр вернется к «летнему» режиму работы — с 11 апреля он снова будет работать с 8 до 22 час. В соответствии с этим графиком будут ждать посетителей магазин Maxima X, кафе на 1-м и 3-м этажах и аптека Eurovaistinė (Eurovaistinė на 3-м этаже по субботам и воскресеньям будет открыта с 10 до 21 час.). Все остальные магазины будут работать с 10 до 22 час.

Департамент охраны окружающей среды с 1 апреля объявляет акцию Saugom ungurį («Спасаем угря»)

Акция продлится до 31 мая. Целью акции является защита европейских угрей и увеличение их ресурсов.

Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

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