Ограничение на наличный расчет, 3 фильма из Литвы претендуют на Оскар и другие главные новости

С 1 ноября 2022 года в Литве вступает в силу ограничение на наличный расчет.

Можно будет наличными оплачивать товары и услуги не дороже 5000 евро. Коммерческие банки утверждают, что готовятся к новому порядку. По данным Литовской ассоциации банков, чтобы перемены были гармоничными, в некоторых случаях клиентам увеличат лимит внесения наличных на счета, временно в банках могут увеличить число служащих, чаще будут проводить инкассацию банкоматов.

3 фильма из Литвы выдвинуты на премию «Оскар».

На «Оскар» от Литвы выдвинуты – документальный фильм Сергея Лозницы «Господин Ландсбергис. Разрушить империю зла» и короткометражный документальный фильм «Лимузин» режиссера Сауле Блювайте.

Также «Оскар» от Литвы выдвинут фильм Лауринса Барейши «Пилигримы».

В День всех святых и поминовения усопших в Литве будут дежурить усиленные наряды полиции. Цель таких дежурств — обеспечение порядка на дорогах и у кладбищ и превенция. С учетом того, что в эти дни поток машин на дорогах увеличивается, полиция будет регулировать движение, позаботиться об уменьшении заторов, поможет с обеспечением порядка у кладбищ. Около отдельных кладбищ выборочно будут проверять водителей на трезвость и следить за соблюдением ПДД. Всю информацию об условиях на дорогах (интенсивности движения, погодных условиях, ограничениях и т.д.) можно получить на сайте eismoinfo.lt

1–2 ноября (вторник, среда) в Литве — выходные дни, а понедельник – рабочий. Некоторые жители в этот день берут выходной. Так же поступила половина литовских министров. 31 октября не будут работать министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас, министр транспорта Марюс Скуодис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, министр юстиции Эвелина Добровольская, министра внутренних дел Агне Билотайте, министр энергетики Дайнюс Крейвис, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене и министр финансов Гинтаре Скайсте. 31 октября в отпуске будут 7 министров из 14, один будет в США, один – в Южной Корее.

Опрос: в этом году жители Литвы будут покупать праздничные подарки после тщательного составления списка покупок и поиска лучших предложений и скидок – об этом свидетельствует проведенный опрос. Более трети жителей Литвы не намерены экономить на покупках, а пятая часть опрошенных говорит, что потратит чуть меньше. Чаще всего бюджет, выделяемый на подарки, составляет от 101 до 200 евро (31%). Столько же респондентов (31%) планируют потратить от 51 до 100 евро. До 500 евро потратят 17% жителей Литвы. 11% сказали, что хотят получить первые счета за отопление, прежде чем планировать траты на подарки. Опрос проведен компанией Norstat, по заказу Venipak.

В семье министра транспорта и сообщения Литвы Марюса Скуодиса пополнение — родилась дочь.

Малышка появилась на свет 22 октября, в субботу министр поделился этой новостью в социальных сетях и назвал имя дочери. «Ровно неделю назад на свет появилось маленькое чудо – Эмиле. Сейчас мы уже вчетвером!» — радовался политик. Министр с супругой Ритой Скуодене уже воспитывает сына Ноюса.

Национальная сборная Литвы по футболу снова сыграет в Каунасе, на стадионе Дарюса и Гиренаса.

Это будет матч Кубка Балтии против сборной Исландии. Встреча состоится 16 ноября, начало в 19:00.

Шяуляйское самоуправление будет работать удаленно 2 дня в неделю. Согласно задуманному плану, служащие будут выходить на работу только в первые три дня недели, а в четверг и пятницу они будут работать удаленно из дома.

В Каунасе, на аллее Лайсвес, идет замена новой гранитной тротуарной плитки, в которой начали появляться дыры. Пока есть гарантия, подрядчик заменяет сломанную плитку за свой счет. По истечении гарантийного срока замена плиток ляжет на плечи горожан. В муниципалитете говорят, что ожидали поломок, т.к. гранит природный камень и материал у него неоднородный.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждает, что проект многофункционального комплекса вместе с Национальным стадионом, будет представлен Вильнюсскому городскому самоуправлению в январе 2023-его года. Строительство Национального стадиона в столичном микрорайоне Шешкине началось в 1987 году (проектировка в 1985), несколько раз проект возобновляли и выделяли деньги, однако стадион до сих пор не построен.

Общественный транспорт Клайпеды по прежнему будет возить беженцев из Украины — бесплатно. Это, опровергнув слухи в интернете, подтвердил временный директор «Klaipėdos keleivinis transportas» Андрюс Самуйловас.

#StandWithUkraine