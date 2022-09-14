О самом необычном месте для регистрации брака и новом сайте для молодоженов

По данным столичного самоуправления, в Вильнюсе выросло количество зарегистрированных браков. С начала этого года до начала осени брак в ЗАГСе заключило 1608 пар молодоженов.

Регистрация брака — в необычных местах города

Для сравнения: в 2021 году за тот же период поженились 1536 пар (за весь год — 2447 пар).

Растет и число молодоженов, решивших пожениться за границей летом: к сентябрю поженились 304 пары (в прошлом году — 173).

Стало также гораздо больше молодоженов, которые решили оформить отношения не в стенах ЗАГСа и устроили выездную регистрацию.

«Жители Вильнюса все чаще ищут эксклюзивные места, где они могут сказать «да» своей второй половинке. В прошлом году самоуправление предложило в городе три площадки для проведения свадеб под открытым небом. Наибольший интерес вызвал дворик монастыря Бернардинского сада», — рассказала Йоланта Кузмиене, глава отдела Гражданской метрикации Вильнюсского самоуправления.

По словам Ю. Кузмиене, этим летом молодожены часто выбирали для своих любовных клятв Вильнюсскую ратушу и скверик у Дворца бракосочетаний. А самыми необычными местами для заключения брака были Вильнюсский аэропорт, часовня бастиона оборонительной стены города. Выездные церемонии наиболее популярны среди пар моложе 40 лет.

Новый сайт для молодоженов

А для тех, кто только собирается пожениться, нелишним будет знать, что недавно начал работу сайт vestuves.vilnius.lt. Этот сайт поможет молодоженам найти ответы на самые разнообразные вопросы по организации торжества, в том числе и выездного: как и где организовать церемонию, какие документы нужно иметь при себе, как проходит церемония бракосочетания и т. п.

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