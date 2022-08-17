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ООН: из Украины через Черное море уже вывезено более полумиллиона тонн зерна

Автор RADIO•R
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С начала августа из Украины через Черное море было вывезено более полумиллиона тонн зерна. Об этом сообщили представители ООН.

ООН: из Украины через Черное море уже вывезено более полумиллиона тонн зерна

ООН: из Украины через Черное море уже вывезено более полумиллиона тонн зерна

По их словам, с конца июня, когда было подписано соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН, разрешение на вывоз зерна получили 36 судов.

Более четверти отгруженного зерна предназначено Турции, 22 процента – Ирану и Южной Корее, 8 процентов — Китаю и еще 6 процентов — Ирландии.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
ООН: из Украины через Черное море уже вывезено более полумиллиона тонн зерна

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