Осень, дожди и сырость. Где в квартире может появиться плесень?

С приходом осенних дождей и холодной погоды в дома приходит сырость. А постоянная спутница сырости — плесень. Идеальные места для ее появления — такие, где есть еда и достаточно сыро.

Где в квартире может появиться плесень?

Холодильник. Наличие плесени в холодильнике — не самая приятная картина. Поэтому надо не забывать регулярно протирать резиновые прокладки и убирать остатки еды.

Стиральная машина. Мы часто забываем о том, что после стирки дверку стиральной машины надо оставить открытой хотя бы на час. Плесень часто собирается и в самой машине, и в резиновой прокладке. Поэтому рекомендуется протирать от конденсата как прокладку, так и дверцу.

Зубная щетка. Важно проверять зубную щетку, потому что влажность и плохая циркуляция воздуха способствуют появлению плесени и на ее поверхности.

Шторки душа. Именно оттуда плесень может начать свое путешествие по всей ванной комнате. Поэтому надо своевременно стирать их или промывать губкой с мылом.

Детские игрушки. Не забывайте обращать внимание на детские игрушки. Особенно — те, которые часто бывают в воде.

Другие места, где может образоваться плесень, — книги, ковры, комнатные растения и мебель.

Плесень часто появляется и на стенах квартир (или домов). Если она возникла на той стене, которая снаружи часто промокает, например, из-за щелей на стенах, придется обратиться в коммунальные службы и попросить их устранить причину. Если же плесенью покрылись внутренние стены, можно попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

Что делать?

1. Самый простой способ — не забывать проветривать помещения. Это рекомендуется делать по нескольку раз в день. Но не оставлять окна открытыми надолго, а ограничиться 10-15 минутами.

2. Кроме того, важно следить за уровнем влажности. Специалисты называют цифру 50-55%. Если уровень влажности выше, может возникнуть плесень. Если ниже — это отражается на здоровье, особенно на детском. Важно не забывать, что, вдыхая споры плесени, мы наносим ощутимый вред самим себе.

3. Если плесень еще не успела захватить большие пространства, можно попробовать справиться с ней подручными средствами. Обработать поверхность уксусом или раствором соды. А если это не поможет, — обратиться к химическим средствам. Стены надо будет предварительно очистить жесткой щеткой — так, чтобы максимально удалить разросшуюся плесень. Далее понадобится нанести противогрибковое средство, а затем — грунтовку и краску на стены. О том, какие средства лучше использовать в борьбе с плесенью, всегда можно посоветоваться с персоналом специализированных отделов магазинов.

Как сохранить эффект?

Чтобы плесень не появилась снова, важно не допускать влажности в тех местах, где ее быть не должно. Вытирать насухо стены и другие поверхности в ванной. Организовать хорошее проветривание в ванной, кухне и туалете. Проверить, работает ли вытяжка, оборудовать электрическую вентиляцию. Или поставить такую дверь, чтобы под ней оставался небольшой зазор для вентиляции.