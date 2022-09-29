Практические советы

Осень, дожди и сырость. Где в квартире может появиться плесень?

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

С приходом осенних дождей и холодной погоды в дома приходит сырость. А постоянная спутница сырости — плесень. Идеальные места для ее появления — такие, где есть еда и достаточно сыро.

Осень, дожди и сырость. Где в квартире может появиться плесень?

Где в квартире может появиться плесень?

Холодильник. Наличие плесени в холодильнике — не самая приятная картина. Поэтому надо не забывать регулярно протирать резиновые прокладки и убирать остатки еды.

Стиральная машина. Мы часто забываем о том, что после стирки дверку стиральной машины надо оставить открытой хотя бы на час. Плесень часто собирается и в самой машине, и в резиновой прокладке. Поэтому рекомендуется протирать от конденсата как прокладку, так и дверцу.

Осень, дожди и сырость. Где в квартире может появиться плесень?

Зубная щетка. Важно проверять зубную щетку, потому что влажность и плохая циркуляция воздуха способствуют появлению плесени и на ее поверхности.

Шторки душа. Именно оттуда плесень может начать свое путешествие по всей ванной комнате. Поэтому надо своевременно стирать их или промывать губкой с мылом.

Детские игрушки. Не забывайте обращать внимание на детские игрушки. Особенно — те, которые часто бывают в воде.

Другие места, где может образоваться плесень, — книги, ковры, комнатные растения и мебель.

Плесень часто появляется и на стенах квартир (или домов). Если она возникла на той стене, которая снаружи часто промокает, например, из-за щелей на стенах, придется обратиться в коммунальные службы и попросить их устранить причину. Если же плесенью покрылись внутренние стены, можно попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

Осень, дожди и сырость. Где в квартире может появиться плесень?

Что делать?

1. Самый простой способ — не забывать проветривать помещения. Это рекомендуется делать по нескольку раз в день. Но не оставлять окна открытыми надолго, а ограничиться 10-15 минутами.

2. Кроме того, важно следить за уровнем влажности. Специалисты называют цифру 50-55%. Если уровень влажности выше, может возникнуть плесень. Если ниже — это отражается на здоровье, особенно на детском. Важно не забывать, что, вдыхая споры плесени, мы наносим ощутимый вред самим себе.

3. Если плесень еще не успела захватить большие пространства, можно попробовать справиться с ней подручными средствами. Обработать поверхность уксусом или раствором соды. А если это не поможет, — обратиться к химическим средствам. Стены надо будет предварительно очистить жесткой щеткой — так, чтобы максимально удалить разросшуюся плесень. Далее понадобится нанести противогрибковое средство, а затем — грунтовку и краску на стены. О том, какие средства лучше использовать в борьбе с плесенью, всегда можно посоветоваться с персоналом специализированных отделов магазинов.

Осень, дожди и сырость. Где в квартире может появиться плесень?

Как сохранить эффект?

Чтобы плесень не появилась снова, важно не допускать влажности в тех местах, где ее быть не должно. Вытирать насухо стены и другие поверхности в ванной. Организовать хорошее проветривание в ванной, кухне и туалете. Проверить, работает ли вытяжка, оборудовать электрическую вентиляцию. Или поставить такую дверь, чтобы под ней оставался небольшой зазор для вентиляции.

Осень, дожди и сырость. Где в квартире может появиться плесень?

Tags:

Похожее

В поликлинику с маленьким ребенком. Как уговорить не бояться?

В поликлинику с маленьким ребенком. Как уговорить не бояться?

Автор Анжелика Орлёнок
Жарко, солнечно и сухо. Как отдыхать на природе, чтобы не случился пожар

Жарко, солнечно и сухо. Как отдыхать на природе, чтобы не случился пожар

Автор Анжелика Орлёнок
Как и почему надо утилизировать старые батарейки?

Как и почему надо утилизировать старые батарейки?

Автор Анжелика Орлёнок
Прогулки в жаркую погоду. Где найти питьевые фонтанчики?

Прогулки в жаркую погоду. Где найти питьевые фонтанчики?

Автор Анжелика Орлёнок
6 советов: как быть продуктивным в течение всего дня?

6 советов: как быть продуктивным в течение всего дня?

Автор Анжелика Орлёнок
Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

Как лучше проводить свободное время? 6 простых идей

Автор Анжелика Орлёнок
Как справиться с пылью дома и в машине?

Как справиться с пылью дома и в машине?

Автор Анжелика Орлёнок
Куриные яйца. На что обратить внимание при покупке

Куриные яйца. На что обратить внимание при покупке

Автор Анжелика Орлёнок
Экономим место в чемодане: можно ли взять в поездку только гель для душа или шампунь?

Экономим место в чемодане: можно ли взять в поездку только гель для душа или шампунь?

Автор Анжелика Орлёнок