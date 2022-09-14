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Основная тема ежегодного послания Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте — война в Украине

Автор RADIO•R
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте с ежегодным посланием. Как и предполагалось, основной темой послания стала война в Украине.

Основная тема ежегодного послания Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте &#8212; война в Украине

Основная тема ежегодного послания Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте — война в Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен акцентировала, что Европейский союз продолжит наращивать поддержку Украины и не пойдет на уступки Кремлю.

«Санкции останутся. Сейчас время для решительности, а не уступок», — сказала она в ежегодном послании.

Предполагается, что председатель ЕК обсудит важнейшие текущие вопросы ЕС. Это энергетический кризис в Европе, российская агрессия, инфляция и рост стоимости жизни, борьба с изменением климата, верховенство закона, миграционные проблемы и т.д.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эта война — не только против Украины, но и против Европы, имея в виду войну энергетическую и экономическую. Основная тема ежегодного послания Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте &#8212; война в Украине

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