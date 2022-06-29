Основные тезисы выступления президента Украины на саммите НАТО

В Мадриде проходит саммит НАТО, основной темой которого является война в Украине. Перед главами государств — членов Североатлантического Альянса — выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Вот главные тезисы из его речи.

Украине нужно больше оружия, в частности, современной артиллерии.

Украине нужно 5 млрд долларов ежемесячно на защиту и оборону.

Украине нужна победа, потому что в случае поражения Украины Россия не остановится на достигнутом.

НАТО нужно найти место для Украины в общем пространстве безопасности, иначе альянс ждет противостояние с Россией.

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