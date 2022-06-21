Отдых на природе – пошагово. На что важно обратить внимание

По прогнозам синоптиков, дожди в стране совсем скоро должны уступить место солнцу. А значит, множество людей устремится на отдых в лес. Специалисты Департамента защиты окружающей среды напоминают о том, на что важно обратить внимание.

Проверить место для отдыха по карте

Если вы выбрали подходящее место для отдыха, первым делом стоит проверить, можно ли там останавливаться и устраивать пикники. Служба по охраняемым государством территориям советует обратиться для этого к карте оборудованных зон для отдыха.

Более 1,1 тыс. объектов для отдыха туристов также подготовило и обслуживает Государственное лесничество Литвы. Карта этих объектов – по ссылке.

Следить за дорогой и местами парковок

Дороги, по которым можно проезжать на машине, должны быть не просто следами машин, которые проехали перед вами и оставили на земле колею. На автотранспорте по лесу разрешается ездить только по дорогам. А на велосипеде можно ездить и по дорогам, и по познавательным или лесным тропам, если при этом не повреждается их покрытие.

При парковке важно не повредить мхи, ягодники, муравейники и т. д. Нельзя также оставлять машину в прибрежно-охранных зонах ближе 25 м от берега водоема.

Место для пикника и костра

Следующий шаг – позаботиться о месте, подходящем для разведения костра. Даже несмотря на то, что в местах для отдыха специальные кострища уже всегда бывают подготовлены, все равно остаются некоторые важные правила. За костром надо постоянно присматривать, а по окончании пикника – засыпать землей или потушить водой. Сжигать упаковку или мусор нельзя, их надо выбрасывать в специальные контейнеры, которые всегда бывают на местах отдыха. В лесу запрещается бросать непотушенные спички, окурки, и другие вещи, которые могут вызвать пожар. Читайте подробнее о том, как правильно устраивать пикники на природе и разводить костры.

Природоохрана призывает всех относиться к отдыху на природе радостно, но ответственно. А любителям похулиганить может быть полезно узнать 5 правил, за нарушение которых может грозить штраф.

В случае, если вы заметите в лесу возгорание или какое-то нарушение, можно звонить по телефону 112.

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