Отпуск и страх полета. Как узнать, страдаете ли вы аэрофобией?

Отпуск. Если у вас есть возможность выбрать, на чем добраться до места назначения, что вы выберете? Поезд, автобус, паром или самолет? Оказывается, примерно каждый третий взрослый человек в мире страдает аэрофобией. Как узнать, попадаете ли вы в их число? И, если да, — то что делать?

Прежде всего, попробуйте честно ответить на несколько вопросов

Чувствуете ли вы себя беспомощно во время взлетов и посадок?

Вцепляетесь ли в подлокотники даже при небольших трясках?

Прислушиваетесь ли к работе двигателей?

Может быть, вы вглядываетесь в лица стюардесс, если что-то во время полета вас настораживает?

Для тестирования можно привести еще много других вопросов. Однако положительный ответ даже на один из них говорит о боязни полетов.

Как же справляться с аэрофобией?

Психологи и специалисты в области полетов советуют призывать на помощь логику и знания.

Например, ни один самолет за всю историю авиации не упал из-за турбулентности. Крыло у лайнера не может отвалиться просто из-за особенностей его конструкции. А риск попасть в авиакатастрофу составляет один к десяти миллионам.

Кроме того, пилоты призывают не анализировать ход полета. Просто потому, что неспециалисту это сделать трудно. Гораздо лучше заказать себе кофе и включить интересный фильм.

Ведь изменение звука двигателя во время полета — нормальное явление. Турбулентность опасна только тем, что из багажного отсека над головой пассажира может выпасть сумка. Строгое лицо стюардессы может говорить просто о ее плохом настроении. А самолет может кружить над аэропортом только потому, что ждет очереди на посадку — ведь в некоторых аэропортах посадки происходят каждые 40 секунд.

А еще специалисты призывают не пить горстями успокоительное, а поступать наперекор своему страху. Ведь один из лучших способов побороть аэрофобию — начать летать чаще.

Итак, покупайте билет на самолет, доверяйте опыту лётного персонала, — и смело отправляйтесь навстречу новым впечатлениям.