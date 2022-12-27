Парламент Литвы пригласил Владимира Зеленского на вручение Премии Свободы

Сейм Литвы направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение приехать в январе в Вильнюс для получения Премии Свободы, но глава парламента Виктория Чмилите-Нильсен признала, что не надеется на его прибытие.

«Видимо, ожидать его присутствия не очень реалистично», — добавила она.

По словам главы Сейма, в настоящее время составляется программа мероприятия и рассматривается вопрос о том, кто мог бы передать премию В. Зеленскому.

По закону Премия свободы обычно вручается в Парламенте Литвы во время торжественной церемонии в честь Дня защитников свободы — 13 января. Затем проходит вручение статуэтки и денежной части приза — 5 тыс. евро.

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