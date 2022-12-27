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Парламент Литвы пригласил Владимира Зеленского на вручение Премии Свободы

Автор RADIO•R
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Сейм Литвы направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение приехать в январе в Вильнюс для получения Премии Свободы, но глава парламента Виктория Чмилите-Нильсен признала, что не надеется на его прибытие.

Парламент Литвы пригласил Владимира Зеленского на вручение Премии Свободы

Парламент Литвы пригласил Владимира Зеленского на вручение Премии Свободы

«Видимо, ожидать его присутствия не очень реалистично», — добавила она.

По словам главы Сейма, в настоящее время составляется программа мероприятия и рассматривается вопрос о том, кто мог бы передать премию В. Зеленскому.

По закону Премия свободы обычно вручается в Парламенте Литвы во время торжественной церемонии в честь Дня защитников свободы — 13 января. Затем проходит вручение статуэтки и денежной части приза — 5 тыс. евро.

Парламент Литвы пригласил Владимира Зеленского на вручение Премии Свободы

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