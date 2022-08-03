Помощь Украинцам

Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Турции

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

Завершена инспекция на первом судне с украинским зерном. Проверка проводилась в Турции, в Босфорском проливе.

Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Турции

Представители России, Украины, Турции и ООН поднимались с инспекцией на борт сухогруза. Как уточняет Би-Би-си, сухогруз с 27 тысячами тонн кукурузы уже на пути в Ливан.

Напоминаем, что это первое судно, которое вышло из порта Одессы в минувший понедельник.

Всего ожидается 27 сухогрузов. Второй покинет украинские берега в самое ближайшее время, а турецкие чиновники говорят, что готовятся принимать ориентировочно одно судно в день.

Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Турции

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

В Каунасе закрывается пункт регистрации украинских беженцев

В Каунасе закрывается пункт регистрации украинских беженцев

Автор RADIO•R
Военные беженцы смогут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом

Военные беженцы смогут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом

Автор RADIO•R
Война в Украине: визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев

Война в Украине: визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев

Автор Эвелина Никанорова
Война в Украине: Патриарх Московский Кирилл &#8212; persona non grata в Литве

Война в Украине: Патриарх Московский Кирилл — persona non grata в Литве

Автор Эвелина Никанорова
Война в Украине: безопасному вывозу зерна &#8212; быть!

Война в Украине: безопасному вывозу зерна — быть!

Автор Эвелина Никанорова
Война в Украине: еще один Bayraktar, теперь от Польши

Война в Украине: еще один Bayraktar, теперь от Польши

Автор Эвелина Никанорова
Банк развития Совета Европы выделил Литве 420 000 евро для приёма украинских детей с ограниченными возможностями

Банк развития Совета Европы выделил Литве 420 000 евро для приёма украинских детей с ограниченными возможностями

Автор RADIO•R
Война в Украине: санкции против России и помощь Литвы Украине

Война в Украине: санкции против России и помощь Литвы Украине

Автор RADIO•R
Война в Украине: Сейм Литвы обсудит уроки, которые важно извлечь

Война в Украине: Сейм Литвы обсудит уроки, которые важно извлечь

Автор RADIO•R