Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Турции

Завершена инспекция на первом судне с украинским зерном. Проверка проводилась в Турции, в Босфорском проливе.

Представители России, Украины, Турции и ООН поднимались с инспекцией на борт сухогруза. Как уточняет Би-Би-си, сухогруз с 27 тысячами тонн кукурузы уже на пути в Ливан.

Напоминаем, что это первое судно, которое вышло из порта Одессы в минувший понедельник.

Всего ожидается 27 сухогрузов. Второй покинет украинские берега в самое ближайшее время, а турецкие чиновники говорят, что готовятся принимать ориентировочно одно судно в день.

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