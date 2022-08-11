Первый груз украинского зерна нашел покупателя в Турции

Первый груз украинского зерна, вывезенный из страны, нашел покупателя в Турции, после того как первый претендент на покупку – одна из ливанских компаний – отказался от сделки, сославшись на снижение качества зерна от долгого хранения.

Информация о турецком покупателе не раскрывается. Известно лишь, что груз в 26 тонн прибыл в город на юго-востоке Турции.

И хотя ситуация и разрешилась, трудности с поиском покупателя стали еще одной проблемой в цепочке доставки украинских продуктов питания на мировой рынок в условиях всеобщего продольственного кризиса. Судьба первого груза показала судовладельцам, с какими финансовыми потерями они могут столкнуться.

Это был первый сухогруз с украинским зерном, покинувший Одессу в рамках соглашения о разблокировке черноморских портов. С момента его отправки Украину покинули еще пять судов с сельхозпродукцией.

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