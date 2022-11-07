Первым собеседником стал Джордж Хэммонд, руководитель Центра экономики и бизнеса при Колледже менеджмента Эллера

RADIO•R представляет цикл интервью «Однажды в АмеRике». Он посвящён промежуточным выборам в Конгресс и Палату Представителей, которые пройдут в США 8 ноября.

В рамках международной программы, организованной Центром иностранной прессы, группа журналистов из 25 стран мира приехала в США, чтобы познакомиться с этими выборами поближе и понять этот процесс изнутри.

Первым собеседником RADIO•R стал Джордж Хэммонд, руководитель Центра экономики и бизнеса при Колледже менеджмента Эллера. Во время небольшого интервью были обсуждены проблемы экономики, с которыми США и весь мир столкнулись из-за войны на Украине. Помимо этого были обсуждены предстоящие выборы, возобновляемая энергетика и другие темы.